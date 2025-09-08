Латвия высылает из страны более 800 россиян

Миграционные органы Латвии требуют от 841 гражданина РФ покинуть территорию страны до 13 октября в связи с изменениями в законодательстве.

Об этом заявила руководитель управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Изменения в иммиграционное законодательство были внесены в 2022 году. Это было ответом на агрессию России против Украины. Около четверти из 1,9 миллиона жителей Латвии принадлежат к большому русскоязычному меньшинству.

Чтобы иметь право и в дальнейшем легально жить в Латвии, граждане России обязаны подать заявление на получение разрешения на постоянное проживание и подтвердить надлежащий уровень знаний латышского языка, достаточный для ежедневного общения. Они также подлежат проверке на безопасность.

Новые правила охватили около 25 тысяч человек, из которых примерно 16 тысяч уже получили разрешение на постоянное проживание, а еще тысяча - на временное. Те, кто не получил ни одного из этих документов, обязаны покинуть страну. По информации властей, 2600 человек выехали добровольно, тогда как в десяти случаях было осуществлено принудительное выселение.

