РУС
Новости
Латвия высылает из страны более 800 россиян

Латвия вышлет из страны более 800 граждан РФ

Миграционные органы Латвии требуют от 841 гражданина РФ покинуть территорию страны до 13 октября в связи с изменениями в законодательстве.

Об этом заявила руководитель управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Изменения в иммиграционное законодательство были внесены в 2022 году. Это было ответом на агрессию России против Украины. Около четверти из 1,9 миллиона жителей Латвии принадлежат к большому русскоязычному меньшинству.

Чтобы иметь право и в дальнейшем легально жить в Латвии, граждане России обязаны подать заявление на получение разрешения на постоянное проживание и подтвердить надлежащий уровень знаний латышского языка, достаточный для ежедневного общения. Они также подлежат проверке на безопасность.

Новые правила охватили около 25 тысяч человек, из которых примерно 16 тысяч уже получили разрешение на постоянное проживание, а еще тысяча - на временное. Те, кто не получил ни одного из этих документов, обязаны покинуть страну. По информации властей, 2600 человек выехали добровольно, тогда как в десяти случаях было осуществлено принудительное выселение.

Автор: 

молодці!

Правильно додумались свого часу не видавати їм паспорт громадян Латвії!
08.09.2025 15:31 Ответить
так повинні зробити всі країни Європи
неважливо, чи є в них ті паспорти
не знають мови країни, де живуть -
геть з країни.
За прикладом Латвії, країни НАТО І ЄС
внести зміни в законодавство
і позбутись чуми.
(80% виборців АфД в Німеччині
поїдуть додому, бо їх "погані"
німці німецьку мову змушують вчити)
08.09.2025 15:32 Ответить
ШІ каже, що там 437 тис з хвостиком..викидуйте всіх, не створюйте собі проблем!
08.09.2025 15:33 Ответить
На початку 2000-х працював із хлопцем з Феодосії родина якого переїхала туди в 90-і з Талліна. Бо батько був воєнпенсом і категорично не захотів вивчати естонську хоч служив там пару десятків років і вже на пенсії працював там в якісь управі. Мама знала бо працювала в клубі чи бібліотеці. Сам хлопець знав також, бо навчався всі десять років у місцевій школі. Потім, в Феодосії батько з мамою весь час сварилися за те що батько настояв на переїзді та поламав всім життя. Короче, совок сплюндрував життя навіть своїй рідні. Бо ,,челюсть,, не захотів поламати
08.09.2025 15:39 Ответить
***** це не сподобається. Йому ж потрібне рускагаварящєє бидло скрізь, щоб був привід їх захищати. Плєшиве обовʼязково помститься, це ж його бойові отряди.
08.09.2025 15:39 Ответить
Невже завтра на Латвію нападе?
08.09.2025 15:48 Ответить
В Україні теж треба.А то лізуть захищати "своїх"
08.09.2025 15:45 Ответить
це просто тупа їхня відмазка, вони мільйон причин придумають для обгрунтування причин війни. їм пофіг на т.з. рузкіх, рузкавогарящих, мальчіков в трусіках, їм просто треба Україна і українці і наша земля.
08.09.2025 16:41 Ответить
смішна Латвія. Смішнє ЄС. права москалів і права людини це різні речі. та й з математикою в цій статті якось складно. 25-(16+1+2.6)тис. і це дорінює 841. а інші 4тис?
08.09.2025 16:04 Ответить
Мало, треба 80000 висилати.
08.09.2025 16:17 Ответить
Шліть їх зразу у китай!
08.09.2025 16:33 Ответить
 
 