Ринкевичс и Силиня о ночной атаке РФ по Украине: "Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира"
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Эвика Силиня заявили, что новая массированная атака России на Украину демонстрирует нежелание Кремля идти на мир.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Ринкевичса и Силини в Х.
Ринкевичс отметил, что удар по зданию Кабинета Министров Украины является признаком эскалации конфликта. "Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в поставках большего количества оружия Украине и усилении давления на Россию", - подчеркнул президент Латвии.
Премьер Эвика Силиня добавила, что впервые за время полномасштабной войны было атаковано здание украинского правительства в Киеве. "Россия не хочет мира, она хочет еще больше войны, агрессии и страданий. Мы должны это остановить", - написала она.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Замість М.Оборони
☝️☝️☝️Мінестерство Війни
чи міг я, у далеких 80х, коли закінчував школу комсомольцем, уявити, що на власні очі побачу розвал прогресивного сересера і руйнування оплоту загниваючого капіталізму, сешеа?
один тільки указ перейменувати ціле міністерство, чим вам не грейт егейн?
Зараз кожен представник від європейської країни буде висловлювати: занепокоєння, стурбованість, засудження, тривогу, обурення, і так аж до вечора.
Ввечері вже Трамп проснеться.
Напише чергову дурню в соцмережах.
Може ще перейменує спирт в "вогняну воду".
І захоче за це отримати Нобелівську премію.
А доб'є всіх Вова, своїм вечірнім зверненням.
Добре, що хоть тепер, вони схаменулися і надають дієву та безкоштовну допомогу Українцям!!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!