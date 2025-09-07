Ринкевичс и Силиня о ночной атаке РФ по Украине: "Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Эвика Силиня заявили, что новая массированная атака России на Украину демонстрирует нежелание Кремля идти на мир.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Ринкевичса и Силини в Х.

Ринкевичс отметил, что удар по зданию Кабинета Министров Украины является признаком эскалации конфликта. "Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в поставках большего количества оружия Украине и усилении давления на Россию", - подчеркнул президент Латвии.

Премьер Эвика Силиня добавила, что впервые за время полномасштабной войны было атаковано здание украинского правительства в Киеве. "Россия не хочет мира, она хочет еще больше войны, агрессии и страданий. Мы должны это остановить", - написала она.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

