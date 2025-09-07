Ринкевичс та Сіліня про нічну атаку РФ по Україні: "Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру"

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс та прем’єр-міністерка Евіка Сіліня заявили, що нова масована атака Росії на Україну демонструє небажання Кремля йти на мир.

Ринкевичс зазначив, що удар по будівлі Кабінету Міністрів України є ознакою ескалації конфлікту. "Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру. Наша відповідь має полягати в постачанні більшої кількості зброї Україні та посиленні тиску на Росію", - підкреслив президент Латвії.

Прем’єрка Евіка Сіліня додала, що вперше за час повномасштабної війни була атакована будівля українського уряду в Києві. "Росія не хоче миру, вона хоче ще більше війни, агресії та страждань. Ми повинні це зупинити", - написала вона.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

