Ринкевичс та Сіліня про нічну атаку РФ по Україні: "Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру"
Президент Латвії Едгарс Ринкевичс та прем’єр-міністерка Евіка Сіліня заявили, що нова масована атака Росії на Україну демонструє небажання Кремля йти на мир.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дописи Ринкевичса і Сіліні в Х.
Ринкевичс зазначив, що удар по будівлі Кабінету Міністрів України є ознакою ескалації конфлікту. "Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру. Наша відповідь має полягати в постачанні більшої кількості зброї Україні та посиленні тиску на Росію", - підкреслив президент Латвії.
Прем’єрка Евіка Сіліня додала, що вперше за час повномасштабної війни була атакована будівля українського уряду в Києві. "Росія не хоче миру, вона хоче ще більше війни, агресії та страждань. Ми повинні це зупинити", - написала вона.
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
Замість М.Оборони
☝️☝️☝️Мінестерство Війни
чи міг я, у далеких 80х, коли закінчував школу комсомольцем, уявити, що на власні очі побачу розвал прогресивного сересера і руйнування оплоту загниваючого капіталізму, сешеа?
один тільки указ перейменувати ціле міністерство, чим вам не грейт егейн?
Зараз кожен представник від європейської країни буде висловлювати: занепокоєння, стурбованість, засудження, тривогу, обурення, і так аж до вечора.
Ввечері вже Трамп проснеться.
Напише чергову дурню в соцмережах.
Може ще перейменує спирт в "вогняну воду".
І захоче за це отримати Нобелівську премію.
А доб'є всіх Вова, своїм вечірнім зверненням.
Добре, що хоть тепер, вони схаменулися і надають дієву та безкоштовну допомогу Українцям!!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!