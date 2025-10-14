РУС
Увеличение выдачи виз гражданам РФ представляет угрозу для Европы, - глава МВД Эстонии Таро

В Эстонии призывают не увеличивать выдачу виз гражданам РФ

Глава МВД Эстонии Игорь Таро считает рост количества шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, серьезной угрозой для безопасности Европы.

Об этом он сказал на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Недемократический режим России является значительным источником угрозы для Шенгенской зоны и стран ЕС. Поэтому крайне важно предотвратить проникновение участников войны против Украины и лиц, которые сочувствуют российскому режиму, в общество государств-членов ЕС. Мы должны действовать сообща, чтобы обеспечить единство позиции всех государств-членов в этом вопросе", - подчеркнул глава МВД Эстонии.

Читайте: Латвия высылает более 800 россиян из страны

По словам Таро, в отношении шенгенских виз и видов на жительство необходимо совместно применять строгие ограничения, чтобы предотвратить свободное перемещение лиц, полезных российскому режиму.

"Мы должны согласовать и унифицировать обмен информацией об угрозах, поскольку вероятно, что Россия под руководством своих разведслужб использует таких людей для проведения гибридных операций против стран Шенгенской зоны и Европейского Союза", - добавил министр.

А купувати в них газ і нафту, і продавати компоненти для ракет, це не загроза.....
Видача віз тим хто хоче врятуватися від кремлівської тиранії, величезна загроза.
14.10.2025 14:24 Ответить
- кацапській олігархат , їх дітки , дружини та коханки , полюбому поїдуть туди , куди їм треба - хоч в Америку , а хоч в Європу ! Натомість - ускладнення можливості виїзду простим кацапам працює лише на кремль - зайва валюта не вивозиться і стадо залишається вдома !
4 роки повномасштабки , а Захід , схоже , так нічому і не навчився ...((
14.10.2025 14:37 Ответить
14.10.2025 15:16 Ответить
 
 