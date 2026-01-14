США приостановят выдачу всех виз для 75 стран, в частности, России, - Fox News

С 21 января 2026 года Соединенные Штаты на неопределенный срок приостанавливают все процедуры оформления виз для граждан 75 стран, среди которых есть Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепа.

Что известно

Среди государств, гражданам которых приостановят выдачу виз — Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Россия, Таиланд, Нигерия и другие.

"Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент будет пересматривать процедуры обработки иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, получающих социальную помощь и государственные выплаты", - сказал представитель Госдепа США.

Продолжится неопределенное время

Указано, что все это происходит в рамках усиления контроля над заявителями, "которых считают такими, что могут стать обузой для государства".

Приостановка начнется 21 января и продлится неопределенное время.

В ноябре 2025 года в письме Государственного департамента США, направленном в представительства по всему миру, консульским работникам было поручено применять новые правила проверки в соответствии с так называемым положением о "публичных расходах" иммиграционного законодательства.

В указаниях консульским работникам рекомендуется отказывать в выдаче виз заявителям, которые, вероятно, будут зависеть от государственных выплат, с учетом широкого круга факторов, включая состояние здоровья, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение и даже потенциальную потребность в долгосрочном медицинском уходе.

