США приостановят выдачу всех виз для 75 стран, в частности, России, - Fox News

С 21 января 2026 года Соединенные Штаты на неопределенный срок приостанавливают все процедуры оформления виз для граждан 75 стран, среди которых есть Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепа.

Что известно

Среди государств, гражданам которых приостановят выдачу виз — Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Россия, Таиланд, Нигерия и другие.

"Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент будет пересматривать процедуры обработки иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, получающих социальную помощь и государственные выплаты", - сказал представитель Госдепа США.

Продолжится неопределенное время

Указано, что все это происходит в рамках усиления контроля над заявителями, "которых считают такими, что могут стать обузой для государства".

  • Приостановка начнется 21 января и продлится неопределенное время.

В ноябре 2025 года в письме Государственного департамента США, направленном в представительства по всему миру, консульским работникам было поручено применять новые правила проверки в соответствии с так называемым положением о "публичных расходах" иммиграционного законодательства.

В указаниях консульским работникам рекомендуется отказывать в выдаче виз заявителям, которые, вероятно, будут зависеть от государственных выплат, с учетом широкого круга факторов, включая состояние здоровья, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение и даже потенциальную потребность в долгосрочном медицинском уходе.

Якщо вже подавати такі новини, то треба було б навести і список цих країн. Бо окрім "зокрема Росії" може виявитися, що ще також і "зокрема України". Враховуючи, що метою є недопущення заїзду людей, що можуть претендувати на державну допомогу, такий варіант є цілком вірогідним.
14.01.2026 17:01 Ответить
Та де ж його взяти, той список, коли це передрук новини від FoxNews?
14.01.2026 17:13 Ответить
Гнати всіх паразитів і халявщиків сраним віником додому. До цього вже "дотяпали" нарешті всі...
14.01.2026 17:15 Ответить
Якщо вже подавати такі новини, то треба було б навести і список цих країн. Бо окрім "зокрема Росії" може виявитися, що ще також і "зокрема України". Враховуючи, що метою є недопущення заїзду людей, що можуть претендувати на державну допомогу, такий варіант є цілком вірогідним.
14.01.2026 17:01 Ответить
Та де ж його взяти, той список, коли це передрук новини від FoxNews?
14.01.2026 17:13 Ответить
Полный список стран включает в себя: Афганистан, Албанию, Алжир, Антигуа и Барбуду, Армению, Азербайджан, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Боснию, Бразилию, Мьянму, Камбоджу, Камерун, Кабо-Верде, Колумбию, Кот-д'Ивуар, Кубу, Демократическую Республику Конго, Доминику, Египет, Эритрею, Эфиопию, Фиджи, Гамбию, Грузию, Гану, Гренаду, Гватемалу, Гвинею, Гаити, Иран, Ирак, Ямайку, Иорданию, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерию, Ливию, Македонию, Молдову, Монголию, Черногорию, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерию, Пакистан, Республику Конго, Россию, Руанду, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирию, Танзанию, Таиланд, Того, Тунис, Уганду, Уругвай, Узбекистан и Йемен
14.01.2026 17:36 Ответить
Продлится на неопределённое время -это наверное до прихода к власти демократов, тогда вновь распахнут двери перед людьми доброй воли и широких взглядов
14.01.2026 17:04 Ответить
В Україна в списках є?

на невизначений час

Чому невизначений? До осені, в там дивлячись хто переможе.
14.01.2026 17:05 Ответить
Це вам який мігрант-експерт сказав?
14.01.2026 17:15 Ответить
Логіка.
14.01.2026 17:38 Ответить
..."яких вважають такими, що можуть стати тягарем для держави" - мабуть таки не вистачає грошей на нову бальну залу в Білому домі.
Економлять.
І венесуельська нафта не допомогла.
14.01.2026 17:07 Ответить
Огласите весь список!
14.01.2026 17:08 Ответить
Гнати всіх паразитів і халявщиків сраним віником додому. До цього вже "дотяпали" нарешті всі...
14.01.2026 17:15 Ответить
суспільство перестає бути соціальним
скоро відберуть допомогу по народженню дитини
воно ж тягар
14.01.2026 17:32 Ответить
Так людство всегда так жило, платить за народження дидины -это современная мода вырождающихся краин, там где за детей не платят с рождаемостью проблем нет
показать весь комментарий
А весь список можно ? А то могут быть нюансы. Правда если беженцев пока ещё принимают, то смысла в этом нет какбы. Хотя это мага, там как и у наших все может быть.
показать весь комментарий
