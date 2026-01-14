США відвертаються від Європи політично і культурно, - віцеканцлер Німеччини Клінгбайль

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликав до нової ери "європейського патріотизму" для захисту економічних інтересів Європи.

За словами Клінгбайля, Європа повинна кардинально переосмислити свій підхід, оскільки традиційні союзи слабшають, а торгівля дедалі частіше стає інструментом тиску. Він наголосив, що державні інвестиції мають спрямовуватися на підтримку європейського виробництва.

"Нам потрібно більше європейського патріотизму. Це означає, що коли ми робимо державні інвестиції, ми використовуємо товари, вироблені в Європі", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США призупинять видачу всіх віз для 75 країн, зокрема, Росії, - Fox News

Віцеканцлер також попередив, що Стратегія національної безпеки адміністрації Дональда Трампа свідчить про те, що США "відвертаються від Європи політично і культурно". Він зазначив, що субсидії, надлишкові виробничі потужності, тарифи та експортний контроль чинять тиск на орієнтовану на експорт економіку Німеччини.

Клінгбайль наголосив, що Європа має стати сильнішою та сувереннішою, аби не перетворитися на "пішака великих держав". У цьому контексті він окреслив стратегію, яка передбачає зміцнення європейської єдності, диверсифікацію торговельних партнерств за межами США та захист європейських ринків від недобросовісної конкуренції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За контроль над Гренландією США доведеться заплатити до $700 млрд, - NBC