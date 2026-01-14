США відвертаються від Європи політично і культурно, - віцеканцлер Німеччини Клінгбайль

Ларс Клінгбайль

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликав до нової ери "європейського патріотизму" для захисту економічних інтересів Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами Клінгбайля, Європа повинна кардинально переосмислити свій підхід, оскільки традиційні союзи слабшають, а торгівля дедалі частіше стає інструментом тиску. Він наголосив, що державні інвестиції мають спрямовуватися на підтримку європейського виробництва.

"Нам потрібно більше європейського патріотизму. Це означає, що коли ми робимо державні інвестиції, ми використовуємо товари, вироблені в Європі", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США призупинять видачу всіх віз для 75 країн, зокрема, Росії, - Fox News

Стратегія нацбезпеки США

Віцеканцлер також попередив, що Стратегія національної безпеки адміністрації Дональда Трампа свідчить про те, що США "відвертаються від Європи політично і культурно". Він зазначив, що субсидії, надлишкові виробничі потужності, тарифи та експортний контроль чинять тиск на орієнтовану на експорт економіку Німеччини.

Клінгбайль наголосив, що Європа має стати сильнішою та сувереннішою, аби не перетворитися на "пішака великих держав". У цьому контексті він окреслив стратегію, яка передбачає зміцнення європейської єдності, диверсифікацію торговельних партнерств за межами США та захист європейських ринків від недобросовісної конкуренції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За контроль над Гренландією США доведеться заплатити до $700 млрд, - NBC

Культурно краще б Европа відвернула від США - в сенсі не приймала африканців і арабів а була Европою 1950х років.

А політично США НІКОЛИ не були з Европою - в США чисто свої інтереси продиктовані грабунком
14.01.2026 17:04 Відповісти
США кажуть, годі купувати у кацапів. Більше фінансуєте у власну безпеку а не покладайтесь лише на нас.

Дойчландські дебіли: США відвертається від нас.
14.01.2026 17:03 Відповісти
Тому що нинішня Європа це чорна мусульманська клоака з корумпованою владою і бажанням вирішувати власні проблеми за чужий рахунок.
14.01.2026 17:07 Відповісти
Якшо культурно відвертаються, то це ще пів біди. Біда буде, коли відвернуться некультурно. А ще гірше, коли шось некультурне зроблять Європі, коли та відвернеться...
14.01.2026 17:02 Відповісти
США кажуть, годі купувати у кацапів. Більше фінансуєте у власну безпеку а не покладайтесь лише на нас.

Дойчландські дебіли: США відвертається від нас.
показати весь коментар
14.01.2026 17:03 Відповісти
Культурно краще б Европа відвернула від США - в сенсі не приймала африканців і арабів а була Европою 1950х років.

А політично США НІКОЛИ не були з Европою - в США чисто свої інтереси продиктовані грабунком
показати весь коментар
14.01.2026 17:04 Відповісти
Ти будеш народжувати замість європейок-феміністок? Україна подарує 10М свого економічно активного населення, але цього недостатньо.
14.01.2026 17:30 Відповісти
так фемінізм можна (і треба) заборонити, разом з лгбтмап+
14.01.2026 17:49 Відповісти
ну шо є то є
14.01.2026 17:04 Відповісти
Нормальні демократичні відносини: робітник образив Трампа, той показав у відповідь середній палець...
14.01.2026 19:16 Відповісти
А, як перекладається, клінгбайль?
14.01.2026 17:07 Відповісти
Тому що нинішня Європа це чорна мусульманська клоака з корумпованою владою і бажанням вирішувати власні проблеми за чужий рахунок.
показати весь коментар
14.01.2026 17:07 Відповісти
>Нам потрібно більше європейського патріотизму.

альо, ви там у себе проводите мультикультурну політику змішення націй та рас, проводите ісламізацію Європи - про який патріотизм до цього може йтися?
14.01.2026 17:12 Відповісти
Прилив - відлив. Коло обіг в природі. Рудому сутенеру з Мар-а-Лаго не до Європи, заснути можна і грошей як з драної кішки.
14.01.2026 17:13 Відповісти
Нет никаких приливов-видливов. Как затекли между ляжками после Второй мировой, не выковыряешь.
14.01.2026 17:16 Відповісти
Європейська Солідарність?
14.01.2026 17:28 Відповісти
Європейський патріотизм.
14.01.2026 17:49 Відповісти
******* псих, ваші діди вже влаштовували європейський патріотизм із концтаборами.
14.01.2026 17:53 Відповісти
Чудовий час стати сильніше і незалежніше як від сша так і від чінарів/кацапів
14.01.2026 18:29 Відповісти
Могу сказать ,что этого левого дебила у которого 13%поддержки в Германии, который де-факто руководит Мерцем и все обещания Канцлера на выборах,слил в унитаз и поднял рейтинг , AFD . Этот парень имеет прошлое Антифа,ненавидит Америку с университета и имеет очень неприятный характер .А вот именно он не давал Шольц возможность дать Указание Таурус.На всех полит ток-шоу он говорил ,что не нужно нагнетать обстановку,не нужно влезать в чужой конфликт.Выступал за диалог с Россией и против поставки оружия!Ученик Шредера из SPD И ценности Партии это флаги LGBT и мульти культи арабского разлива!
