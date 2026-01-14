США отворачиваются от Европы политически и культурно, - вице-канцлер Германии Клингбайль
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к новой эре "европейского патриотизма" для защиты экономических интересов Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам Клингбайля, Европа должна кардинально переосмыслить свой подход, поскольку традиционные союзы слабеют, а торговля все чаще становится инструментом давления. Он подчеркнул, что государственные инвестиции должны направляться на поддержку европейского производства.
"Нам нужно больше европейского патриотизма. Это означает, что когда мы делаем государственные инвестиции, мы используем товары, произведенные в Европе", - заявил министр.
Стратегия нацбезопасности США
Вице-канцлер также предупредил, что Стратегия национальной безопасности администрации Дональда Трампа свидетельствует о том, что США "отворачиваются от Европы политически и культурно". Он отметил, что субсидии, избыточные производственные мощности, тарифы и экспортный контроль оказывают давление на ориентированную на экспорт экономику Германии.
Клингбайль подчеркнул, что Европа должна стать сильнее и сувереннее, чтобы не превратиться в "пешку великих держав". В этом контексте он обозначил стратегию, которая предусматривает укрепление европейского единства, диверсификацию торговых партнерств за пределами США и защиту европейских рынков от недобросовестной конкуренции.
Дойчландські дебіли: США відвертається від нас.
А політично США НІКОЛИ не були з Европою - в США чисто свої інтереси продиктовані грабунком
альо, ви там у себе проводите мультикультурну політику змішення націй та рас, проводите ісламізацію Європи - про який патріотизм до цього може йтися?