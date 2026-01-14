РУС
США отворачиваются от Европы политически и культурно, - вице-канцлер Германии Клингбайль

Ларс Клингбайль

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к новой эре "европейского патриотизма" для защиты экономических интересов Европы.

По словам Клингбайля, Европа должна кардинально переосмыслить свой подход, поскольку традиционные союзы слабеют, а торговля все чаще становится инструментом давления. Он подчеркнул, что государственные инвестиции должны направляться на поддержку европейского производства.

"Нам нужно больше европейского патриотизма. Это означает, что когда мы делаем государственные инвестиции, мы используем товары, произведенные в Европе", - заявил министр.

Стратегия нацбезопасности США

Вице-канцлер также предупредил, что Стратегия национальной безопасности администрации Дональда Трампа свидетельствует о том, что США "отворачиваются от Европы политически и культурно". Он отметил, что субсидии, избыточные производственные мощности, тарифы и экспортный контроль оказывают давление на ориентированную на экспорт экономику Германии.

Клингбайль подчеркнул, что Европа должна стать сильнее и сувереннее, чтобы не превратиться в "пешку великих держав". В этом контексте он обозначил стратегию, которая предусматривает укрепление европейского единства, диверсификацию торговых партнерств за пределами США и защиту европейских рынков от недобросовестной конкуренции.

+2
Тому що нинішня Європа це чорна мусульманська клоака з корумпованою владою і бажанням вирішувати власні проблеми за чужий рахунок.
14.01.2026 17:07 Ответить
+1
США кажуть, годі купувати у кацапів. Більше фінансуєте у власну безпеку а не покладайтесь лише на нас.

Дойчландські дебіли: США відвертається від нас.
14.01.2026 17:03 Ответить
Якшо культурно відвертаються, то це ще пів біди. Біда буде, коли відвернуться некультурно. А ще гірше, коли шось некультурне зроблять Європі, коли та відвернеться...
14.01.2026 17:02 Ответить
США кажуть, годі купувати у кацапів. Більше фінансуєте у власну безпеку а не покладайтесь лише на нас.

Дойчландські дебіли: США відвертається від нас.
14.01.2026 17:03 Ответить
Культурно краще б Европа відвернула від США - в сенсі не приймала африканців і арабів а була Европою 1950х років.

А політично США НІКОЛИ не були з Европою - в США чисто свої інтереси продиктовані грабунком
14.01.2026 17:04 Ответить
Ти будеш народжувати замість європейок-феміністок? Україна подарує 10М свого економічно активного населення, але цього недостатньо.
14.01.2026 17:30 Ответить
так фемінізм можна (і треба) заборонити, разом з лгбтмап+
14.01.2026 17:49 Ответить
ну шо є то є
14.01.2026 17:04 Ответить
А, як перекладається, клінгбайль?
14.01.2026 17:07 Ответить
Тому що нинішня Європа це чорна мусульманська клоака з корумпованою владою і бажанням вирішувати власні проблеми за чужий рахунок.
14.01.2026 17:07 Ответить
>Нам потрібно більше європейського патріотизму.

альо, ви там у себе проводите мультикультурну політику змішення націй та рас, проводите ісламізацію Європи - про який патріотизм до цього може йтися?
14.01.2026 17:12 Ответить
Прилив - відлив. Коло обіг в природі. Рудому сутенеру з Мар-а-Лаго не до Європи, заснути можна і грошей як з драної кішки.
14.01.2026 17:13 Ответить
Нет никаких приливов-видливов. Как затекли между ляжками после Второй мировой, не выковыряешь.
14.01.2026 17:16 Ответить
Європейська Солідарність?
14.01.2026 17:28 Ответить
Європейський патріотизм.
14.01.2026 17:49 Ответить
******* псих, ваші діди вже влаштовували європейський патріотизм із концтаборами.
14.01.2026 17:53 Ответить
 
 