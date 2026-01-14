США можуть завдати удару по Ірану упродовж наступних 24 годин, - Reuters

Іран попередив сусідні країни, що завдасть удару по американських воєнних базах у разі атаки з боку США. У Європі вважають, що атака можлива протягом наступних 24 годин.

Про це пише Reuters із посиланням на європейських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Попередження про атаку

На тлі попереджень з Вашингтона про можливе військове втручання США з метою захисту протестувальників в Ірані та загострення ситуації в регіоні, Вашингтон рекомендував частині свого військового персоналу залишити американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі до вечора середи.

Раніше іранський посадовець заявив, що Тегеран попередив сусідні країни, де розміщені американські військові бази. У ньому йшлося про готовність Ірану завдати ударів по базах США у разі початку нової військової операції, про можливість якої неодноразово заявляв Дональд Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США скорочують військову присутність на авіабазі в Катарі на тлі загрози ударів по Ірану, - CNN

Удар впродовж 24 годин

Двоє представників європейських країн припустили, що США можуть вдатися до ударів найближчим часом. За оцінкою одного з посадовця, атака може відбутися впродовж наступних 24 годин.

Водночас ізраїльський посадовець зазначив, що президент США, ймовірно, вже ухвалив рішення про атаку, однак масштаби та терміни ще не уточнилися.

Потік інформації з Ірану ускладнений через відключення урядом інтернету. Іранський посадовець каже, що внаслідок протестів загинули понад 2000 людей, правозахисники оцінюють кількість жертв у понад 2600.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України закликало припинити застосування сили проти протестувальників: "Рішуче засуджуємо репресії влади Ірану"