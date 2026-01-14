США можуть завдати удару по Ірану упродовж наступних 24 годин, - Reuters

Іран попередив сусідні країни, що завдасть удару по американських воєнних базах у разі атаки з боку США. У Європі вважають, що атака можлива протягом наступних 24 годин.

Про це пише Reuters із посиланням на європейських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Попередження про атаку

На тлі попереджень з Вашингтона про можливе військове втручання США з метою захисту протестувальників в Ірані та загострення ситуації в регіоні, Вашингтон рекомендував частині свого військового персоналу залишити американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі до вечора середи.

Раніше іранський посадовець заявив, що Тегеран попередив сусідні країни, де розміщені американські військові бази. У ньому йшлося про готовність Ірану завдати ударів по базах США у разі початку нової військової операції, про можливість якої неодноразово заявляв Дональд Трамп.

Удар впродовж 24 годин

Двоє представників європейських країн припустили, що США можуть вдатися до ударів найближчим часом. За оцінкою одного з посадовця, атака може відбутися впродовж наступних 24 годин.

Водночас ізраїльський посадовець зазначив, що президент США, ймовірно, вже ухвалив рішення про атаку, однак масштаби та терміни ще не уточнилися.

  • Потік інформації з Ірану ускладнений через відключення урядом інтернету. Іранський посадовець каже, що внаслідок протестів загинули понад 2000 людей, правозахисники оцінюють кількість жертв у понад 2600.

ніхто не знає 2000, 5000, 10000 чи 20000, але те що загиблих дуже багато це факт...
14.01.2026 20:45 Відповісти
але якщо чесно я їм зовсім не співчуваю! лише бажаю щоб аятоллам навішали піздюлєй та знесли к хєрам собачим, щоб у гру включилися озброєні курди на заході та белуджі на південному сході, щоб іран добряче трухануло і щоб вони суки відповіли за все що наробили, за наш сбитий літак, за шахеди, ракети, за те що вони гниди наробили на близькому сході руками хамасу, хезболи та іншої мразоти!
14.01.2026 20:51 Відповісти
Та вже Іран завдав удару ,коли перший раз бомбили американці)Максимум на що здатні,то дати казус Белі Ізраїлю,а Ізраїль тут не пропустить)
14.01.2026 20:19 Відповісти
по Ірану , не по росії ? може в тексті помилка ?
14.01.2026 20:12 Відповісти
Та все там нормально у тексті ..... "Іран попередив сусідні країни, що завдасть удару по американських воєнних базах" Решта не має ваги , нічого американці не робитимуть , хіба висловлять занепокоєння і пригрозять Гренландію забрати щоб іранцям не дісталася (((
14.01.2026 22:25 Відповісти
Любой каприз.
США могут нанести удар по России в течение следующих 24 часов Источник: https://censor.net/ru/n3595495
Легче? Уже рассосалось. По Ирану не надо.
15.01.2026 07:01 Відповісти
якби сша хотіли перемоги опозиції, то скидали би стрілецьку зброю з бомбардувальників, а ці удари просто трішечки послаблять позиції іранської влади.

скоріше за все, в цру вже порахували, що опозиція програє
14.01.2026 20:12 Відповісти
Давно такої ***** не чув.
14.01.2026 20:31 Відповісти
Краще нічого не пиши, тоді менше людей буде знати що ти клінічний ідіот
14.01.2026 20:43 Відповісти
аргументи будуть, чи ти і є клінічним ідіотом?
14.01.2026 20:47 Відповісти
"скидали би стрілецьку зброю з бомбардувальників" - цим все сказано
14.01.2026 20:54 Відповісти
що саме цим сказано?
14.01.2026 20:59 Відповісти
ну я кажу що ти ідіот, бо написав люту дичину
14.01.2026 21:00 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Airdrop

>Historically, https://en.wikipedia.org/wiki/Bomber_aircraft bomber aircraft were often used to drop supplies, using special supply canisters compatible with the aircraft's bomb attachment system. During https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II World War II, German bomber aircraft dropped containers called Versorgungsbomben (provisions bombs) to supply friendly troops on the ground. The British equivalent was the https://en.wikipedia.org/wiki/CLE_Canister CLE Canister that could carry up to 600 pounds (270 kg) of supplies or weapons. Notably, British and American bombers air-dropped weapons to the https://en.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa Polish Home Army during the https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Uprising Warsaw Uprising in 1944. During the https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_famine_of_1944%E2%80%931945 Dutch famine of 1944-1945, British and American bombers https://en.wikipedia.org/wiki/Operations_Manna_and_Chowhound dropped food on the https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands Netherlands to feed civilians in danger of starvation; an agreement was made with Germany not to fire on the airdrop aircraft[https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed citation

вчи матчастину, щоб не виглядати дауном з порватою головою
14.01.2026 21:05 Відповісти
кончене, як це можна порівнювати з ситуцією в ірані? яке ж ти все-таки дебільне
14.01.2026 21:08 Відповісти
з таким успіхом скинута зброя легко попадає до рук КВІР, басиджів, арміїї! треба як мінімум почати захоплювати поліцейські відділки для початку, щоб здобути стрілецьку зрою, це хоч більш-менш реалістично!
14.01.2026 21:11 Відповісти
>з таким успіхом скинута зброя легко попадає до рук КВІР, басиджів, арміїї!

як воно, в 18 столітті? По радіо можна домовитися з опозицією, про місце куди скинуть зброю. Те саме зробили британці та американці під час польського повстання.

> треба як мінімум почати захоплювати поліцейські відділки для початку,

з чим захоплювати? там будуть озброєні представники квір чи армії, або поліції.
14.01.2026 21:15 Відповісти
як воно без мізків? радіо буде слухати лише опозиція? "з чим захоплювати?" - тобто спалити відділки можливо, а захопити ні? на заході курдам це вдається, звісно не без підтримки іракських курдів, так може нехай курди зброї підкинуть? на піденному сході белуджі теж зі зброєю...
14.01.2026 21:23 Відповісти
>як воно без мізків? радіо буде слухати лише опозиція?

що таке симетричне/асиметричне шифрування?
у сша та ізраїлю купа агентури там, організувати безпечні канали зв'язку не проблема

>тобто спалити відділки можливо, а захопити ні?

так, бо спалити значно простіше, для цього не треба лізти під автоматичну зброю.

>так може нехай курди зброї підкинуть?

машинами підкинуть, чи як?
14.01.2026 21:26 Відповісти
Бомберів в США сотні - транспортників тисячі . Транспортник вартує на порядок менше ніж бомбер . Крім того те шо колись працювало не працює теперка - бо в другу війну бомберів американці випустили під сто тисяч одиниць а траспортників на порядок менше . Ви як той учень шо знає формули як вирішувати задачі але - але коли його спитаєш як ті формули працють зависає .
15.01.2026 05:13 Відповісти
я не проти, можна і з транспортників, суть від цього не змінюється
15.01.2026 14:49 Відповісти
Малося на увазі, що Ви завжди топите за ядерку, а тут якісь дитячі лякалки скидати з бомберів замість неї. От люди й хвилюються, за Вас. Оновили методичку?
14.01.2026 21:04 Відповісти
Нагадай но що там із Афганістаном , янкі демократію вже встановили ?????
14.01.2026 22:26 Відповісти
я десь щось про демократію писав? я за тисячі тонн "демократії" з неба на іран, щоб він розвалився к хєрам собачим, щоб вони були в лютій дупі, не допомогали кацапам та не кошмарили близький схід!
15.01.2026 04:34 Відповісти
Fucking Palestine. Glory to Israel!
14.01.2026 21:34 Відповісти
ну так, якщо порівнювати терористів палестини, з терористами ізраїлю, останні виграють за кількістю жертв
14.01.2026 21:42 Відповісти
Ха-ха-ха!
14.01.2026 21:55 Відповісти
Жека, своим предложением про оружие с бомбардировщиком-ну это вы одной левой положили всех аналитиков и ЦРУ)))
14.01.2026 23:21 Відповісти
Только никому. Военная тайна. Только вам, Фима, и Жеке. Существуют ракеты "Град" которые снаряжают листовками (печатной продукцией). Существуют ракеты которые вмещают, емип, до 80 ти автоматов Калашникова и цинков с патронами советская инжинерная мысль создала возможность доставки оружия не только с бомбовозов, но и из пушек
15.01.2026 07:10 Відповісти
(Трамп) ну и хер с ней, с опозициецй, повышенные тарифы останутся. Раньше, при Байдене, мы тратили на революциях. Сейчас, на революциях, мы зарабатываем.
15.01.2026 07:03 Відповісти
И как "Томагавки"+авиаудары "защитят протестующих"? Ну да.
14.01.2026 20:13 Відповісти
Якщо наносити удари по розташуванням КСИР, то вони протестувальникам не зашкодять.
14.01.2026 20:39 Відповісти
ну так, інформації про майбутні удари немає в інтернеті, квір будуть просто чекати на авіаудари в казармах
14.01.2026 21:16 Відповісти
Жека!! Цитирую вас"квір просто будуть чекати на авіаударів казармах"... Квір???????
14.01.2026 23:23 Відповісти
квір = корпус вартових ісламської революції
14.01.2026 23:45 Відповісти
Если нет плана, то это просто бряцанье оружием. Израиль то рад, но окажутся посмешищем, если аятоллы останутся.
14.01.2026 20:13 Відповісти
14.01.2026 20:19 Відповісти
Іран чекає - 20 000 загиблих, нажаль, не дочекалися.....
14.01.2026 20:26 Відповісти
14.01.2026 20:45 Відповісти
як тільки роботу старлінка зможуть відновити - все буде ясно, як вдень ....
Я теж хотів би помилитися із цифрами....(((
14.01.2026 20:48 Відповісти
14.01.2026 20:51 Відповісти
а нарід за що так ? Може там теж 73% темні...
14.01.2026 20:54 Відповісти
нарід дуже радів коли коли сталося 7/10, наріду завжди було похєр що творили аятолли за межами ірану, а ось коли нарід відчув що вони в дупі і жрати нема чого, тоді заворушились... я за те щоб режим там рухнув, щоб було не поставок кацапам, щоб було не до Ізраїля і т.п...
14.01.2026 20:59 Відповісти
24 години...
Уже, мабуть, 23 години залишилося
нехай не сплять....
14.01.2026 21:01 Відповісти
Да давай уже,нажимай кнопку,все заждались.
14.01.2026 20:26 Відповісти
Дональд, їбаш їїх *****!!!
14.01.2026 20:27 Відповісти
Знову 24 години... 🤣🤣🤣
14.01.2026 20:36 Відповісти
а це тільки початок відліку - є час запастися попкорном....
14.01.2026 20:39 Відповісти
Якщо США затримаються,то навіть страшно уявити,скільки буде жертв в Ірані.Тільки дивна тактика в Трампа: пуйло вже давно номер1 серед тиранів
14.01.2026 20:55 Відповісти
Рудько, давай. Я вже квиток у перший ряд купив. І Гренландію не забудь. З Мексикою.
14.01.2026 20:57 Відповісти
А срасію?
14.01.2026 21:06 Відповісти
Срасія - то другоє. Вофка дрюг.
15.01.2026 07:05 Відповісти
я не розумію владу Ірану - вже 5 років навіть дощу нема,всі водосховища порожні,в Тегерані за прошлий рік випало 3 мм опадів,екологічна катастрофа - води взяти ніде.а вони далі радикалізують ситуацію.
14.01.2026 21:01 Відповісти
А мали б подати у відставку, та до Ростова?
14.01.2026 21:07 Відповісти
Дональд!
Для кращих у світі пілотів,кращих у світі літаків,що бачуть у кращій у світі темряві!Даю координати

55.7510° N, 37.6176° E можна бомбити,там людей не має!
14.01.2026 21:03 Відповісти
Ще раз для кращих з кращих

55.7510° N, 37.6176° E
14.01.2026 21:04 Відповісти
Щось паралель болотна наче, ні?
14.01.2026 21:08 Відповісти
Дональд, дави дикунів!
Fucking Palestine. Glory to Israel!
14.01.2026 21:37 Відповісти
"..может быть нанесен..." а может быть и не нанесен. с какой ноги Трамп встанет и какие таблетки примет...
15.01.2026 07:50 Відповісти
 
 