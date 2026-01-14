США можуть завдати удару по Ірану упродовж наступних 24 годин, - Reuters
Іран попередив сусідні країни, що завдасть удару по американських воєнних базах у разі атаки з боку США. У Європі вважають, що атака можлива протягом наступних 24 годин.
Про це пише Reuters із посиланням на європейських чиновників, передає Цензор.НЕТ.
Попередження про атаку
На тлі попереджень з Вашингтона про можливе військове втручання США з метою захисту протестувальників в Ірані та загострення ситуації в регіоні, Вашингтон рекомендував частині свого військового персоналу залишити американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі до вечора середи.
Раніше іранський посадовець заявив, що Тегеран попередив сусідні країни, де розміщені американські військові бази. У ньому йшлося про готовність Ірану завдати ударів по базах США у разі початку нової військової операції, про можливість якої неодноразово заявляв Дональд Трамп.
Удар впродовж 24 годин
Двоє представників європейських країн припустили, що США можуть вдатися до ударів найближчим часом. За оцінкою одного з посадовця, атака може відбутися впродовж наступних 24 годин.
Водночас ізраїльський посадовець зазначив, що президент США, ймовірно, вже ухвалив рішення про атаку, однак масштаби та терміни ще не уточнилися.
- Потік інформації з Ірану ускладнений через відключення урядом інтернету. Іранський посадовець каже, що внаслідок протестів загинули понад 2000 людей, правозахисники оцінюють кількість жертв у понад 2600.
скоріше за все, в цру вже порахували, що опозиція програє
як воно, в 18 столітті? По радіо можна домовитися з опозицією, про місце куди скинуть зброю. Те саме зробили британці та американці під час польського повстання.
> треба як мінімум почати захоплювати поліцейські відділки для початку,
з чим захоплювати? там будуть озброєні представники квір чи армії, або поліції.
що таке симетричне/асиметричне шифрування?
у сша та ізраїлю купа агентури там, організувати безпечні канали зв'язку не проблема
>тобто спалити відділки можливо, а захопити ні?
так, бо спалити значно простіше, для цього не треба лізти під автоматичну зброю.
>так може нехай курди зброї підкинуть?
машинами підкинуть, чи як?
