Вашингтон получил данные о прекращении насилия против протестующих в Иране

Президент США Дональд Трамп сообщил, что убийства в Иране идут на спад. По его словам, Соединенные Штаты получили информацию, что никаких планов по казням протестующих Тегераном нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении американского лидера во время брифинга в Вашингтоне.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Они прекращаются. И нет никакого плана для казней или казни. Мне это сказали из надежного источника. Мы об этом узнаем", — заявил Трамп.

США следят за эскалацией в Иране

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов, если ситуация выйдет из-под контроля.

Трамп также предостерег Тегеран от дальнейших репрессий и насилия против граждан, отметив, что любые нападения на мирных протестующих будут иметь серьезные последствия.

США и Великобритания начали вывод военного персонала из Катара, ведь иранские власти накануне предупредили соседние государства, где размещены американские базы, о готовности нанести удары в случае атаки со стороны США.

Жертвы протестов и международное внимание

Между тем число жертв протестов в стране достигло 20 тысяч, сообщают правозащитники. Международное сообщество призывает к сдержанности и соблюдению прав человека.

Эксперты отмечают, что стабилизация ситуации в Иране имеет критическое значение для региональной безопасности.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.

