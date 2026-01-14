Вашингтон получил данные о прекращении насилия против протестующих в Иране
Президент США Дональд Трамп сообщил, что убийства в Иране идут на спад. По его словам, Соединенные Штаты получили информацию, что никаких планов по казням протестующих Тегераном нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении американского лидера во время брифинга в Вашингтоне.
- "Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Они прекращаются. И нет никакого плана для казней или казни. Мне это сказали из надежного источника. Мы об этом узнаем", — заявил Трамп.
США следят за эскалацией в Иране
Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов, если ситуация выйдет из-под контроля.
Трамп также предостерег Тегеран от дальнейших репрессий и насилия против граждан, отметив, что любые нападения на мирных протестующих будут иметь серьезные последствия.
США и Великобритания начали вывод военного персонала из Катара, ведь иранские власти накануне предупредили соседние государства, где размещены американские базы, о готовности нанести удары в случае атаки со стороны США.
Жертвы протестов и международное внимание
Между тем число жертв протестов в стране достигло 20 тысяч, сообщают правозащитники. Международное сообщество призывает к сдержанности и соблюдению прав человека.
Эксперты отмечают, что стабилизация ситуации в Иране имеет критическое значение для региональной безопасности.
- Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.
іранці повірили рудому трєплу і заплатили за це життями.
ось справжня ціна гарантій трампа !
українцям попередження чого варті гарантії США трампа
"Надійне джерело" - це *****?
Навіщо тоді стільки жертв ?
Чи трампон підіграв теророистам - щоб народ випустив пар та засвітив незгодних, які схільні діяти
- Віткофф і Кушнер знову йдуть до Москви
А щодо британців, то треба не виводити персонал, а просто відповісти: 'Ну вдарте, і побачите, що буде', - була б Меггі Тетчер, то вона вчинила б саме так.
рудий кине !
