Новости Смена режима в Иране
2 719 41

Вашингтон получил данные о прекращении насилия против протестующих в Иране

Трамп заявил об уменьшении количества убийств в Иране

Президент США Дональд Трамп сообщил, что убийства в Иране идут на спад. По его словам, Соединенные Штаты получили информацию, что никаких планов по казням протестующих Тегераном нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении американского лидера во время брифинга в Вашингтоне.

  •  "Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Они прекращаются. И нет никакого плана для казней или казни. Мне это сказали из надежного источника. Мы об этом узнаем", — заявил Трамп.

США следят за эскалацией в Иране

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов, если ситуация выйдет из-под контроля.

Трамп также предостерег Тегеран от дальнейших репрессий и насилия против граждан, отметив, что любые нападения на мирных протестующих будут иметь серьезные последствия.

США и Великобритания начали вывод военного персонала из Катара, ведь иранские власти накануне предупредили соседние государства, где размещены американские базы, о готовности нанести удары в случае атаки со стороны США.

Жертвы протестов и международное внимание

Между тем число жертв протестов в стране достигло 20 тысяч, сообщают правозащитники. Международное сообщество призывает к сдержанности и соблюдению прав человека.

Эксперты отмечают, что стабилизация ситуации в Иране имеет критическое значение для региональной безопасности.

+29
"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", - заявив Трамп

"Надійне джерело" - це *****?
14.01.2026 22:57 Ответить
+24
То йому друг Володя подзвонив. От він і потік.
14.01.2026 22:57 Ответить
+17
Это паскуда своими заявлениями только провоцировала выступление против хамейни. Иранцы ему поверили, что он поможет, что расхерачит аятол. Тысячи людей принеси себе в жертву чтобы что-то изменить в Иране. А эта рыжая тварь теперь просто умыла руки. Если в течение 3-4 дней они не ударят по хомейни, там просто вырежут протестующих.
14.01.2026 22:59 Ответить
Ссикло.
14.01.2026 22:55 Ответить
То йому друг Володя подзвонив. От він і потік.
14.01.2026 22:57 Ответить
воно - типовий енергетичний вампір. коли його дії так чи інакше призводять до збурення чи страждань якомога більшої кількості людей - він отримує натхнення та задоволення...
14.01.2026 23:04 Ответить
протести були потоплені в крові.

іранці повірили рудому трєплу і заплатили за це життями.

ось справжня ціна гарантій трампа !

українцям попередження чого варті гарантії США трампа

.
14.01.2026 23:37 Ответить
"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", - заявив Трамп

"Надійне джерело" - це *****?
14.01.2026 22:57 Ответить
Мені це сказали з надійного джерела-від дузів Хвуйла та Кім Сунь Висуня
14.01.2026 23:30 Ответить
Самый надежный источник у Трампа- москва, но второму по значимости источнику это не понравится.
14.01.2026 22:58 Ответить
Вже всіх вбили, кого хотіли, тому і "припиняються"?
14.01.2026 22:59 Ответить
ох і 🤠 чувирло , Білого дурдому ...
14.01.2026 22:59 Ответить
Это паскуда своими заявлениями только провоцировала выступление против хамейни. Иранцы ему поверили, что он поможет, что расхерачит аятол. Тысячи людей принеси себе в жертву чтобы что-то изменить в Иране. А эта рыжая тварь теперь просто умыла руки. Если в течение 3-4 дней они не ударят по хомейни, там просто вырежут протестующих.
14.01.2026 22:59 Ответить
Не несите вздор, протесты в Иране начались не из за заяв Трампа
14.01.2026 23:56 Ответить
Не несите.
15.01.2026 00:49 Ответить
протестувальники полегшено зітхнули, тепер їх тільки катуватимуть, а вбиті будуть хіба що з необережності палачів, але то таке, з ким не буває.
14.01.2026 23:00 Ответить
та ясно... вони загинуть від черепно-мозкових травм при необережному ковзанні на льоду...
14.01.2026 23:03 Ответить
Тут Трамп правий - коли основну масу вбито масові вбивства зазвичай йдуть на спад, далі бу"так, по мєлочам", але масової різаеини вже не буде ... Тож "всьо харашо" 👍
14.01.2026 23:05 Ответить
будуть масові "тихі" вбивства та викрадення

.
14.01.2026 23:39 Ответить
Тому що Краснов.
14.01.2026 23:06 Ответить
Жопа.
Навіщо тоді стільки жертв ?
Чи трампон підіграв теророистам - щоб народ випустив пар та засвітив незгодних, які схільні діяти
14.01.2026 23:08 Ответить
Яке чувирло....нице, дебільне, продажне.
14.01.2026 23:08 Ответить
Ясно, ***** подзвонив і розповів рудому деграданту, що ніхто нікого в Ірані не вбивав. Ну а як же не повірити "другу хвалдіміру", він же може брехати.
14.01.2026 23:08 Ответить
І що, вже ніхто нікуди не йде? Ну, звісно - Іран не Гренландія.
14.01.2026 23:08 Ответить
усьо добре , вбивства йдуть на спад .....лютий треш
14.01.2026 23:09 Ответить
TACO знову обісрався, і замість допомоги повстанцям чи хоча би ударів по квір, висрав оце.
14.01.2026 23:10 Ответить
СоФпадениЄ:
- Віткофф і Кушнер знову йдуть до Москви
- "Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", - заявив Трамп.
14.01.2026 23:12 Ответить
БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ!!!!!!!!
14.01.2026 23:15 Ответить
прикіздок
14.01.2026 23:27 Ответить
В цьому увесь Трамп: балачок багато, а як доходить до діла, то починає шукати 1000 причин, щоб зіскочити.
А щодо британців, то треба не виводити персонал, а просто відповісти: 'Ну вдарте, і побачите, що буде', - була б Меггі Тетчер, то вона вчинила б саме так.
14.01.2026 23:33 Ответить
Ага ці пиз***и точно на ластах вже. Скільки танкерів раші вони захопили, скільки асадів і мадурикиів вони відкололи від вісі зла? Не на тих конячок ставите панове.
15.01.2026 00:05 Ответить
руде,обісране лайно і тут обісралося.
14.01.2026 23:37 Ответить
Попередження українцям !

рудий кине !

.
14.01.2026 23:41 Ответить
А як буде "два тижні" на фарсі?
14.01.2026 23:49 Ответить
Помощь уже в пути. От рыжее чучело.
15.01.2026 00:01 Ответить
Перед тим як жахнути по ядерній лабораторії була подібна заява від Трампа і всі повірили що США відступило. Хоча не думаю що Трамп хоче в 2 рази вжарити аятол за одним сценарієм.
15.01.2026 00:01 Ответить
Обісрався рудий блазень...
15.01.2026 00:01 Ответить
Руде лайно.
15.01.2026 00:11 Ответить
Невже сам Хаменеї йому про це повідомив?😂🤣🤣🤣
15.01.2026 00:11 Ответить
Трамп теж, як Зеля, чує дивні сигнали?
15.01.2026 00:14 Ответить
Оце і вся допомога, яка "вже в дорозі"
15.01.2026 00:24 Ответить
тобто, протести йдуть на спад, аятоли їх втопили в крові. Тому допомога протестувальникам не потрібна. Така логіка.
15.01.2026 00:55 Ответить
 
 