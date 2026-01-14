Вашингтон отримав дані про припинення насильства проти протестувальників в Ірані

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивства в Ірані йдуть на спад. За його словами, Сполучені Штати отримали інформацію, що жодних планів щодо страт протестувальників Тегераном немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві американського лідера під час брифінгу у Вашингтоні.

"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", — заявив Трамп.

США стежать за ескалацією в Ірані

Раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати можуть завдати удару по Ірану протягом 24 годин, якщо ситуація вийде з-під контролю.

Трамп також застеріг Тегеран від подальших репресій та насильства проти громадян, зазначивши, що будь-які напади на мирних протестувальників будуть мати серйозні наслідки.

США та Велика Британія почали виведення військового персоналу з Катару, адже іранська влада напередодні попередила сусідні держави, де розміщені американські бази, про готовність завдати ударів у разі атаки з боку США.

Жертви протестів та міжнародна увага

Тим часом кількість жертв протестів у країні сягнула 20 тисяч, повідомляють правозахисники. Міжнародна спільнота закликає до стриманості та дотримання прав людини.

Експерти наголошують, що стабілізація ситуації в Ірані має критичне значення для регіональної безпеки.

Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.

