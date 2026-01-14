Вашингтон отримав дані про припинення насильства проти протестувальників в Ірані

Трампзаявив про зменшення кількості вбивств в Ірані

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивства в Ірані йдуть на спад. За його словами, Сполучені Штати отримали інформацію, що жодних планів щодо страт протестувальників Тегераном немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві американського лідера під час брифінгу у Вашингтоні.

  •  "Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", — заявив Трамп.

США стежать за ескалацією в Ірані

Раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати можуть завдати удару по Ірану протягом 24 годин, якщо ситуація вийде з-під контролю.

Трамп також застеріг Тегеран від подальших репресій та насильства проти громадян, зазначивши, що будь-які напади на мирних протестувальників будуть мати серйозні наслідки.

США та Велика Британія почали виведення військового персоналу з Катару, адже іранська влада напередодні попередила сусідні держави, де розміщені американські бази, про готовність завдати ударів у разі атаки з боку США.

Жертви протестів та міжнародна увага

Тим часом кількість жертв протестів у країні сягнула 20 тисяч, повідомляють правозахисники. Міжнародна спільнота закликає до стриманості та дотримання прав людини.

Експерти наголошують, що стабілізація ситуації в Ірані має критичне значення для регіональної безпеки.

  • Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.

Топ коментарі
+40
"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", - заявив Трамп

"Надійне джерело" - це *****?
14.01.2026 22:57 Відповісти
+39
То йому друг Володя подзвонив. От він і потік.
14.01.2026 22:57 Відповісти
+33
Это паскуда своими заявлениями только провоцировала выступление против хамейни. Иранцы ему поверили, что он поможет, что расхерачит аятол. Тысячи людей принеси себе в жертву чтобы что-то изменить в Иране. А эта рыжая тварь теперь просто умыла руки. Если в течение 3-4 дней они не ударят по хомейни, там просто вырежут протестующих.
14.01.2026 22:59 Відповісти
Ссикло.
14.01.2026 22:55 Відповісти
То йому друг Володя подзвонив. От він і потік.
14.01.2026 22:57 Відповісти
воно - типовий енергетичний вампір. коли його дії так чи інакше призводять до збурення чи страждань якомога більшої кількості людей - він отримує натхнення та задоволення...
14.01.2026 23:04 Відповісти
протести були потоплені в крові.

іранці повірили рудому трєплу і заплатили за це життями.

ось справжня ціна гарантій трампа !

українцям попередження чого варті гарантії США трампа

.
14.01.2026 23:37 Відповісти
Мені це сказали з надійного джерела-від дузів Хвуйла та Кім Сунь Висуня
14.01.2026 23:30 Відповісти
Самый надежный источник у Трампа- москва, но второму по значимости источнику это не понравится.
14.01.2026 22:58 Відповісти
Вже всіх вбили, кого хотіли, тому і "припиняються"?
14.01.2026 22:59 Відповісти
ох і 🤠 чувирло , Білого дурдому ...
14.01.2026 22:59 Відповісти
Не несите вздор, протесты в Иране начались не из за заяв Трампа
14.01.2026 23:56 Відповісти
Не несите.
15.01.2026 00:49 Відповісти
по хомейні 100% не вдарять, а ось по хаменеі можливо й вдарять...
15.01.2026 05:05 Відповісти
"Вот под этот антирес, я продам пеньку и лес"
Барыга он и есть барыга. Под подавление протестов поднять на 25% пошлины. Это помощь от великого Града на Холме
15.01.2026 06:11 Відповісти
протестувальники полегшено зітхнули, тепер їх тільки катуватимуть, а вбиті будуть хіба що з необережності палачів, але то таке, з ким не буває.
14.01.2026 23:00 Відповісти
та ясно... вони загинуть від черепно-мозкових травм при необережному ковзанні на льоду...
14.01.2026 23:03 Відповісти
Тут Трамп правий - коли основну масу вбито масові вбивства зазвичай йдуть на спад, далі бу"так, по мєлочам", але масової різаеини вже не буде ... Тож "всьо харашо" 👍
14.01.2026 23:05 Відповісти
будуть масові "тихі" вбивства та викрадення

.
14.01.2026 23:39 Відповісти
Тому що Краснов.
14.01.2026 23:06 Відповісти
Жопа.
Навіщо тоді стільки жертв ?
Чи трампон підіграв теророистам - щоб народ випустив пар та засвітив незгодних, які схільні діяти
14.01.2026 23:08 Відповісти
Яке чувирло....нице, дебільне, продажне.
14.01.2026 23:08 Відповісти
Ясно, ***** подзвонив і розповів рудому деграданту, що ніхто нікого в Ірані не вбивав. Ну а як же не повірити "другу хвалдіміру", він же може брехати.
14.01.2026 23:08 Відповісти
І що, вже ніхто нікуди не йде? Ну, звісно - Іран не Гренландія.
14.01.2026 23:08 Відповісти
усьо добре , вбивства йдуть на спад .....лютий треш
14.01.2026 23:09 Відповісти
TACO знову обісрався, і замість допомоги повстанцям чи хоча би ударів по квір, висрав оце.
14.01.2026 23:10 Відповісти
СоФпадениЄ:
- Віткофф і Кушнер знову йдуть до Москви
- "Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", - заявив Трамп.
14.01.2026 23:12 Відповісти
БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ!!!!!!!!
14.01.2026 23:15 Відповісти
прикіздок
14.01.2026 23:27 Відповісти
В цьому увесь Трамп: балачок багато, а як доходить до діла, то починає шукати 1000 причин, щоб зіскочити.
А щодо британців, то треба не виводити персонал, а просто відповісти: 'Ну вдарте, і побачите, що буде', - була б Меггі Тетчер, то вона вчинила б саме так.
14.01.2026 23:33 Відповісти
Ага ці пиз***и точно на ластах вже. Скільки танкерів раші вони захопили, скільки асадів і мадурикиів вони відкололи від вісі зла? Не на тих конячок ставите панове.
15.01.2026 00:05 Відповісти
руде,обісране лайно і тут обісралося.
14.01.2026 23:37 Відповісти
Попередження українцям !

рудий кине !

.
14.01.2026 23:41 Відповісти
Да ми вже давно це зрозуміли, це наше керівництво шукає місце де сховатися після війни, бо воїни повернуться і за все спростять. Хоча може і запитувати не будуть, в відразу..
15.01.2026 06:41 Відповісти
А як буде "два тижні" на фарсі?
14.01.2026 23:49 Відповісти
"ніколи не дочекаєтесь, навіть не сподівайтесь"

.
15.01.2026 01:34 Відповісти
Помощь уже в пути. От рыжее чучело.
15.01.2026 00:01 Відповісти
Перед тим як жахнути по ядерній лабораторії була подібна заява від Трампа і всі повірили що США відступило. Хоча не думаю що Трамп хоче в 2 рази вжарити аятол за одним сценарієм.
15.01.2026 00:01 Відповісти
Обісрався рудий блазень...
15.01.2026 00:01 Відповісти
Руде лайно.
15.01.2026 00:11 Відповісти
Невже сам Хаменеї йому про це повідомив?😂🤣🤣🤣
15.01.2026 00:11 Відповісти
Трамп теж, як Зеля, чує дивні сигнали?
15.01.2026 00:14 Відповісти
Оце і вся допомога, яка "вже в дорозі"
15.01.2026 00:24 Відповісти
тобто, протести йдуть на спад, аятоли їх втопили в крові. Тому допомога протестувальникам не потрібна. Така логіка.
15.01.2026 00:55 Відповісти
Дочекались, коли усіх перебили? Рудий імпотент.
15.01.2026 01:50 Відповісти
Трампонутий получил вказівку від ху....ла, точніше від сі, ху ..ло просто її передав. І вже в Ірані никого не вбивають(мабуть скоріше вже нікого вбивати). Свого мозку не має, а середь друзів залишилися тільки куратори з диктаторських країн
15.01.2026 06:35 Відповісти
трамп продав Україну, продасть і іранців...
15.01.2026 06:45 Відповісти
Сцикун рудий(Як і *****,аятола виявився гаєм,який прагне миру(((
15.01.2026 06:45 Відповісти
А я получил данные, что у ТрамПодонка - трофическая язва мозга
15.01.2026 08:35 Відповісти
 
 