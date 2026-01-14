Іранський режим перебуває на межі краху, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль переконаний, що іранський режим перебуває на межі краху, оскільки здатний утримуватися при владі лише за допомогою збройного насильства проти власного населення.

Про це він заявив в інтерв’ю новинній програмі tagesthemen телеканалу ARD, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Якщо режим здатний придушувати демонстрації лише збройною силою, видно, що він перебуває на межі краху. Він втрачає будь-яку легітимність і право керувати країною", - сказав Вадефуль.

Він підкреслив, що Німеччина переходить від заяв солідарності до конкретних політичних кроків. Разом із Францією та Великою Британією Берлін домігся відновлення механізму snapback, який повертає міжнародні санкції проти Ірану через порушення ядерних зобов’язань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вадефуль про гарантії безпеки для України: "Формат обговорюватиметься після припинення вогню"

Крім того, Німеччина наполягає на внесенні Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до переліку терористичних організацій ЄС. Вадефуль зазначив, що одностайності серед країн ЄС наразі немає, але Берлін закликає партнерів ухвалити таке рішення.

"Ми просуваємо питання включення КВІР до переліку терористичних організацій, щоб кожен, хто бере участь у цьому неправовому режимі, розумів наслідки", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може атакувати НАТО після миру з Україною, - Вадефуль

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого військового втручання, міністр зазначив, що остаточного рішення у Вашингтоні немає, однак іранський режим усвідомлює готовність американського президента до жорстких дій.

Вадефуль наголосив, що Європа діятиме виключно в межах міжнародного права, продовжуючи санкційний тиск та відмовляючись від формальних контактів з іранською владою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтереси Європи мають враховувати США на переговорах у Флориді, - Вадефуль

"Ми піддаємо цей режим осуду, він має бути чітко ізольований", - заявив міністр. Він також додав, що співпраця між Іраном, Росією та частково Китаєм є "трикутником, відповідальним за дуже багато нещасть у світі".

Протести в Ірані

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова України від НАТО може бути прийнятною для РФ, - Вадефуль