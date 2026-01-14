Новини
Іранський режим перебуває на межі краху, - Вадефуль

вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль переконаний, що іранський режим перебуває на межі краху, оскільки здатний утримуватися при владі лише за допомогою збройного насильства проти власного населення.

Про це він заявив в інтерв’ю новинній програмі tagesthemen телеканалу ARD, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо режим здатний придушувати демонстрації лише збройною силою, видно, що він перебуває на межі краху. Він втрачає будь-яку легітимність і право керувати країною", - сказав Вадефуль.

Він підкреслив, що Німеччина переходить від заяв солідарності до конкретних політичних кроків. Разом із Францією та Великою Британією Берлін домігся відновлення механізму snapback, який повертає міжнародні санкції проти Ірану через порушення ядерних зобов’язань.

Крім того, Німеччина наполягає на внесенні Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до переліку терористичних організацій ЄС. Вадефуль зазначив, що одностайності серед країн ЄС наразі немає, але Берлін закликає партнерів ухвалити таке рішення.

"Ми просуваємо питання включення КВІР до переліку терористичних організацій, щоб кожен, хто бере участь у цьому неправовому режимі, розумів наслідки", - сказав він.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого військового втручання, міністр зазначив, що остаточного рішення у Вашингтоні немає, однак іранський режим усвідомлює готовність американського президента до жорстких дій.

Вадефуль наголосив, що Європа діятиме виключно в межах міжнародного права, продовжуючи санкційний тиск та відмовляючись від формальних контактів з іранською владою.

"Ми піддаємо цей режим осуду, він має бути чітко ізольований", - заявив міністр. Він також додав, що співпраця між Іраном, Росією та частково Китаєм є "трикутником, відповідальним за дуже багато нещасть у світі".

Протести в Ірані

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Аятоли так не думають. 14 - 20 тисяч протестувальників вже вбили. Готують страти затриманим. Люди сидять по домівках, залякані. Силовики армія монолітні і підтримують режим, вбють скільки скільки зможуть. Вводять внутрішній інтернет з продиктаторською пропагандою.
Допомога діда трампа все ще в дорозі. Мабуть не встигнуть. Верблюди - це не літаки. Та і дід завтра може забути що казав вчора.
14.01.2026 15:42 Відповісти
Точно. Така в жопі що французи догнати не можуть. Переозброєння армії йде повним ходом.
14.01.2026 15:44 Відповісти
Судячи з новин якраз навпаки. Якшо Трампон не розчохлиться в найближчий час, то протестувальників остаточно розгонять, тих, кого вже схопили, повісять (причому досить скоро). Тих кого ще не схопили - схоплять і теж повісять.
14.01.2026 15:54 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову
14.01.2026 15:35 Відповісти
Значить, скоро буде "Иранская народная республика", на Рубльовці...
14.01.2026 15:38 Відповісти
Экономика Германии в жопе. Немецкую овощебазу отвлекают чем только могут. К счастью овощи не умеют протестовать.
14.01.2026 15:40 Відповісти
Точно. Така в жопі що французи догнати не можуть. Переозброєння армії йде повним ходом.
14.01.2026 15:44 Відповісти
Почему вы как дети верите каждой брехне?)
14.01.2026 16:10 Відповісти
"Почему вы как дети верите каждой брехне?"

действительно. надо верить только тебе
14.01.2026 16:54 Відповісти
Згідно методічкі ти забув додати, що всьо із-за байкота дєшьового і качєствєнного русского газа. Пашьол на хєр, москалю, сдєсь воткі нєту!
14.01.2026 16:01 Відповісти
Не знаю на счёт газа а автопром загибается прямо сейчас полным ходом. Да и в целом тяжёлая промышленность. Закрытие одного только Фольксвагена чего стоит. Зато новенькие с Китая идут полным ходом.
14.01.2026 16:27 Відповісти
Не переживай за німецьку економіку.
14.01.2026 16:41 Відповісти
Аятоли так не думають. 14 - 20 тисяч протестувальників вже вбили. Готують страти затриманим. Люди сидять по домівках, залякані. Силовики армія монолітні і підтримують режим, вбють скільки скільки зможуть. Вводять внутрішній інтернет з продиктаторською пропагандою.
Допомога діда трампа все ще в дорозі. Мабуть не встигнуть. Верблюди - це не літаки. Та і дід завтра може забути що казав вчора.
14.01.2026 15:42 Відповісти
Шо ви таке пишете? Як сказав Мерц - киздюлі протестувальникам це ознака слабкості. Тож по параметру киздюлів якшо вірити Мерцу, то режим аятол настільки слабкий, шо мабудь навіть з кроваті встати не може.
14.01.2026 15:58 Відповісти
Вадефуль, будеш радіти коли Хоменеї та КСІР з Ірану чкурнуть... А поки що зарано робити висновки та радіти.
14.01.2026 15:48 Відповісти
Судячи з новин якраз навпаки. Якшо Трампон не розчохлиться в найближчий час, то протестувальників остаточно розгонять, тих, кого вже схопили, повісять (причому досить скоро). Тих кого ще не схопили - схоплять і теж повісять.
14.01.2026 15:54 Відповісти
Не знаю чим Трамп може їм допомгти, а от офіційні представники демократичної партії США, коли режим Янюкєвіча вбивав людей на Майдані в Києві в 2013, допомогли аж пакетом печива.
14.01.2026 16:11 Відповісти
На мою думку, ще одної звіздюліни аятоли не витримали б і побігли в рашку. Удар по військових і аятолиних обʼєктах змінив би відношення всіх. Більше людей би вийшли на протести, може і армія з поліцією перейшли б на сторону протестувальників. Бо ніхто не хоче бодатися з США "і прімкнувшім к нім" Ізраїлем.
14.01.2026 16:59 Відповісти
А ще з 2014-го року з кожного утюга "економіка росії скоро рухне".
14.01.2026 16:00 Відповісти
Так, а ще путін ось - ось здохне.
14.01.2026 17:37 Відповісти
ну і Слава Богу , нех...на голови красивих жінок мішки надягати ,а ночами чатися по гей чатах !!!
14.01.2026 16:03 Відповісти
А это про кого?
14.01.2026 16:49 Відповісти
Повторю, может не заметили... - можете сказать кто это?
18.01.2026 02:08 Відповісти
Хто стурбований, хто радісно підтримує, хто... , але практично ніхто не допоможе народу Ірану.

Якщо народ переможе, то Трамп, який сходить поносом своєї риторики, тому що боїться - це ж Іран, а не Венесуела, - запише перемогу собі і стане нагло вимагати премію Нобеля, а якщо режим потопить революцію у крові, то все звалить на Байдена. Навіть не на т. Сі і т. Путіна...
14.01.2026 16:04 Відповісти
а коли аятолли втоплять в крові весь протест , вонги з Мерцем скажуть - "Втоплення повстання в крові є проявом слабкості режиму, режим вже програв..." і підуть їсти сосиски з пивком
14.01.2026 16:05 Відповісти
А ***** і його друзів признать терористичною організацією мабуть очко жим жим. Одне діло ******* своїх холопів, які там можливо і від рук відбились, а інше вбивати людей в іншій країні
14.01.2026 16:09 Відповісти
У 1991му, на фоні економічного краху, розвалився СССР. Це супроводжувалось кровопролиттям у Вільнюсі, Тбілісі, Баку тощо. Голодні громадяне СССР викликали співчуття у США та Європи. Але, коли ті від'їлись ніжками Буша та іншою гуманітаркою, раптом згадали і про Крим, і про "можем повторіть" і зараз ті, хто відгодовував "пригнічених тоталітарним режимом" не можуть дати ради їх агресивним намірам. З Іраном та сама ситуація. Тож, ніякого співчуття і допомоги "нещасним протестувальникам".
14.01.2026 16:14 Відповісти
І що? Кацапія вже декілька років на межі краху, але щось не переступає, а навпаки. Кацапня адаптується.
14.01.2026 17:44 Відповісти
 
 