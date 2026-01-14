Иранский режим находится на грани краха, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль убежден, что иранский режим находится на грани краха, поскольку способен удерживаться у власти только с помощью вооруженного насилия против собственного населения.
Об этом он заявил в интервью новостной программе tagesthemen телеканала ARD, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если режим способен подавлять демонстрации только вооруженной силой, видно, что он находится на грани краха. Он теряет любую легитимность и право управлять страной", - сказал Вадефуль.
Он подчеркнул, что Германия переходит от заявлений солидарности к конкретным политическим шагам. Вместе с Францией и Великобританией Берлин добился восстановления механизма snapback, который возвращает международные санкции против Ирана из-за нарушения ядерных обязательств.
Кроме того, Германия настаивает на внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций ЕС. Вадефуль отметил, что единодушия среди стран ЕС пока нет, но Берлин призывает партнеров принять такое решение.
"Мы продвигаем вопрос включения КВИР в список террористических организаций, чтобы каждый, кто участвует в этом неправовом режиме, понимал последствия", - сказал он.
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве, министр отметил, что окончательного решения в Вашингтоне нет, однако иранский режим осознает готовность американского президента к жестким действиям.
Вадефуль подчеркнул, что Европа будет действовать исключительно в рамках международного права, продолжая санкционное давление и отказываясь от формальных контактов с иранскими властями.
"Мы подвергаем этот режим осуждению, он должен быть четко изолирован", - заявил министр. Он также добавил, что сотрудничество между Ираном, Россией и частично Китаем является "треугольником, ответственным за очень много несчастий в мире".
Протесты в Иране
По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.
На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".
По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.
- Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир наблюдает последние дни режима в Иране.
Допомога діда трампа все ще в дорозі. Мабуть не встигнуть. Верблюди - це не літаки. Та і дід завтра може забути що казав вчора.
Якщо народ переможе, то Трамп, який сходить поносом своєї риторики, тому що боїться - це ж Іран, а не Венесуела, - запише перемогу собі і стане нагло вимагати премію Нобеля, а якщо режим потопить революцію у крові, то все звалить на Байдена. Навіть не на т. Сі і т. Путіна...