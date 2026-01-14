Велика Британія слідом за США почала виведення військового персоналу з Катару

Велика Британія розпочала виведення частини свого військового персоналу з авіабази в Катарі через загрозу безпеці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

Рішення ухвалене після того, як США повідомили про аналогічні заходи обережності на авіабазі Аль-Удейд. Британський уряд підтвердив, що такі кроки здійснюються для безпеки персоналу, однак не розкрив деталей розгортання військ.

"Велика Британія завжди вживає запобіжних заходів для забезпечення безпеки нашого персоналу, включаючи, за необхідності, його виведення", – зазначив речник Міністерства оборони країни.

Зростання напруженості у регіоні

Агентство Reuters повідомляє, що США можуть завдати удару по Ірану упродовж наступних 24 годин.

Про це висловилися двоє представників європейських країн. Водночас один з ізраїльських посадовців зазначив, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, вже ухвалив рішення про атаку, однак точних термінів ще немає.

Загроза іранських ударів

Напередодні іранська влада попередила сусідні держави, де розміщені американські бази, про готовність завдати ударів у разі атаки з боку США. Це відбувається на фоні масштабних протестів всередині Ірану, де, за оцінками правозахисників, загинуло понад 2600 людей.

Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран.

