Великобритания вслед за США начала вывод военного персонала из Катара

Великобритания начала вывод части своего военного персонала с авиабазы в Катаре из-за угрозы безопасности.

Решение принято после того, как США сообщили о аналогичных мерах предосторожности на авиабазе Аль-Удейд. Британское правительство подтвердило, что такие шаги предпринимаются для безопасности персонала, однако не раскрыло подробностей развертывания войск.

"Великобритания всегда принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности нашего персонала, включая, при необходимости, его вывод", - отметил представитель Министерства обороны страны.

Рост напряженности в регионе

Агентство Reuters сообщает, что США могут нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов.

Об этом высказались два представителя европейских стран. В то же время один из израильских чиновников отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение об атаке, однако точных сроков еще нет.

Угроза иранских ударов

Накануне иранские власти предупредили соседние государства, где размещены американские базы, о готовности нанести удары в случае атаки со стороны США. Это происходит на фоне масштабных протестов внутри Ирана, где, по оценкам правозащитников, погибло более 2600 человек.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало международное сообщество усилить давление на Тегеран.

