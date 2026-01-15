Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян негайно покинути Іран

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

На тлі загострення ситуації з безпекою в Ірані одразу кілька європейських країн, а саме Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян терміново покинути територію Ісламської Республіки.

Ситуація в Ірані є небезпечною

  • МЗС Італії повторно звернулося до громадян із рекомендацією негайно виїхати з Ірану, зазначивши, що близько 600 італійців наразі проживають у країні, більшість мешкає у Тегерані.
  • Польське зовнішньополітичне відомство також оновило своє попередження, заявивши в дописі на платформі X, що "закликає до негайного виїзду з Ірану та наполегливо радить утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни".
  • МЗС Іспанії пояснило свою позицію останніми подіями в Ірані, зокрема загибеллю та арештами учасників протестів. Влада рекомендувала громадянам стежити за оновленнями від посольства Іспанії в Тегерані, як тільки в регіоні буде відновлено інтернет-зв’язок.

Нагадаємо, напередодні  посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники.

Трамп: ситуація в Ірані покращується 

Тим часом Вашингтон отримав дані про припинення насильства проти протестувальників в Ірані. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", — заявив очільник Білого дому.

США стежать за ескалацією в Ірані

Раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати можуть завдати удару по Ірану протягом 24 годин, якщо ситуація вийде з-під контролю.

Трамп також застеріг Тегеран від подальших репресій та насильства проти громадян, зазначивши, що будь-які напади на мирних протестувальників будуть мати серйозні наслідки.

США та Велика Британія почали виведення військового персоналу з Катару, адже іранська влада напередодні попередила сусідні держави, де розміщені американські бази, про готовність завдати ударів у разі атаки з боку США.

коли закличуть втікати з Гренландії та Данії?
15.01.2026 01:36 Відповісти
Мені цікавіше інше - кацапи в Кремлі "потирають руки". Якщо аятолл скинуть - вони і тут будуть у виграші. Назріло питання виконання договірних зобов"язань РОсії, перед Іраном. В тому числі й сплати боргів, за поставлене озброєння. А якщо "чалмоносних" скинуть - кацапи, як завжди, зроблять "чугунную морду", і відмовляться від зобов"язань. Скажуть, що не визнають нову владу, бо укладали угоди з аятоллами...
15.01.2026 06:09 Відповісти
Можливо ... А от китайцям такий пердімонокль навряд що сподобається, вони в цей режим дофіга наінвестували ... Сильно побільше ніж в Мадуро 🤔
15.01.2026 06:30 Відповісти
Китайці теж не "впишуться" за Іран. Бо це будуть "від мертвого осла вуха"...
15.01.2026 06:40 Відповісти
будуть дамбіть аятолльянський бамбас !

15.01.2026 02:11 Відповісти
 
 