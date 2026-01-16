РУС
Чехия готова передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов, - Павел

павел

Чешская Республика в скором времени планирует предоставить Украине боевые самолеты, которые смогут сбивать вражеские беспилотники.

Об этом заявил президент Петер Павел Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Киеве 16 января, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Павел не уточнил, о каких именно самолетах идет речь. В то же время еще два года назад он заявлял, что Украине могут быть переданы чешские дозвуковые истребители L-159.

"Чехия может за относительно короткое время предоставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что мы сможем быстро и успешно решить этот вопрос", – подчеркнул он.

Павел добавил, что Прага также может передать Украине системы раннего предупреждения, в частности пассивные радары.

Ранее Павел поддерживал чешскую инициативу по поставкам Киеву крупнокалиберных боеприпасов за средства западных доноров. Новое правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем согласилось продолжить эту инициативу, однако пообещало не финансировать военную помощь Украине из национального бюджета.

Больше о чешских L-159

  • На сегодняшний день чешская армия имеет 24 истребителя L-159 в одно- и двухместных конфигурациях, которые используются для обучения и поддержки сухопутных войск.
  • Основными истребителями Чехии являются 14 шведских Saab JAS-39 Gripen, однако Прага также заказала 24 американских истребителя F-35. Они должны прибыть после 2030 года.

+2
Тобто всі два?
16.01.2026 23:26
+2
Читай по губах: проти дро-нів.

Швидкі. Легкі. В рази дешевше буде, ніж Ф16 ганяти.
16.01.2026 23:27
+1
Учбові?
16.01.2026 23:22
Учбові?
16.01.2026 23:22
Читай по губах: проти дро-нів.

Швидкі. Легкі. В рази дешевше буде, ніж Ф16 ганяти.
16.01.2026 23:27
Модифікації які? Компрене???
16.01.2026 23:58
Скокі?
16.01.2026 23:24
Тобто всі два?
16.01.2026 23:26
********-******** про мир, але літаки дає.
16.01.2026 23:26
"Хтось" би Каталіни та Файєрфлаї надав би....
16.01.2026 23:27
Ключове - *скоро*.
16.01.2026 23:45
Ще деталі: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20230511-shturmovyk-l-159-harakterystyky-litaka-pro-postavku-yakogo-********-zagovoryv-prezydent-chehiyi/
17.01.2026 00:02
Яким чином якщо зараз до влади в Чехії прийшли московські фашисти у яких завдання від ***** заблокувати всю допомогу Україні?
16.01.2026 23:55
Президент Чехії Павел: Україна повинна зважитися на важкі компроміси заради миру.

Ось чому насправді він приїжджав.

Ось чому насправді він приїжджав.
17.01.2026 00:10
Дякуємо чехам! На L-ках вчились літати не одне покоління Українських соколів,їх знають наші авіатехніки.
17.01.2026 00:00
 
 