Чехия готова передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов, - Павел
Чешская Республика в скором времени планирует предоставить Украине боевые самолеты, которые смогут сбивать вражеские беспилотники.
Об этом заявил президент Петер Павел Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Киеве 16 января, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Павел не уточнил, о каких именно самолетах идет речь. В то же время еще два года назад он заявлял, что Украине могут быть переданы чешские дозвуковые истребители L-159.
"Чехия может за относительно короткое время предоставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что мы сможем быстро и успешно решить этот вопрос", – подчеркнул он.
Павел добавил, что Прага также может передать Украине системы раннего предупреждения, в частности пассивные радары.
Ранее Павел поддерживал чешскую инициативу по поставкам Киеву крупнокалиберных боеприпасов за средства западных доноров. Новое правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем согласилось продолжить эту инициативу, однако пообещало не финансировать военную помощь Украине из национального бюджета.
Больше о чешских L-159
- На сегодняшний день чешская армия имеет 24 истребителя L-159 в одно- и двухместных конфигурациях, которые используются для обучения и поддержки сухопутных войск.
- Основными истребителями Чехии являются 14 шведских Saab JAS-39 Gripen, однако Прага также заказала 24 американских истребителя F-35. Они должны прибыть после 2030 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Швидкі. Легкі. В рази дешевше буде, ніж Ф16 ганяти.
Ось чому насправді він приїжджав.