Чехия готова передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов, - Павел

Чешская Республика в скором времени планирует предоставить Украине боевые самолеты, которые смогут сбивать вражеские беспилотники.

Об этом заявил президент Петер Павел Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Киеве 16 января, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Павел не уточнил, о каких именно самолетах идет речь. В то же время еще два года назад он заявлял, что Украине могут быть переданы чешские дозвуковые истребители L-159.

"Чехия может за относительно короткое время предоставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что мы сможем быстро и успешно решить этот вопрос", – подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шесть предоставленных Чехией когенерационных установок работают в Харьковской области, еще две – в процессе подключения, - Свириденко

Павел добавил, что Прага также может передать Украине системы раннего предупреждения, в частности пассивные радары.

Ранее Павел поддерживал чешскую инициативу по поставкам Киеву крупнокалиберных боеприпасов за средства западных доноров. Новое правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем согласилось продолжить эту инициативу, однако пообещало не финансировать военную помощь Украине из национального бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиш о поставках боеприпасов Украине: "Чешский бюджет скрытно выделил на оружие $776 млн"

Больше о чешских L-159

На сегодняшний день чешская армия имеет 24 истребителя L-159 в одно- и двухместных конфигурациях, которые используются для обучения и поддержки сухопутных войск.

Основными истребителями Чехии являются 14 шведских Saab JAS-39 Gripen, однако Прага также заказала 24 американских истребителя F-35. Они должны прибыть после 2030 года.

Читайте также: Польша поставит Украине до 9 истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву