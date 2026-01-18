УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6425 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Росії та Індії
1 677 9

Сікорський розкритикував політику Кремля і порадив Індії не довіряти Путіну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 18 січня публічно застеріг Індію від довіри до Росії, наголосивши на системному порушенні Москвою міжнародних домовленостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі глави польського МЗС на літературному фестивалі в місті Джайпур, про який інформує Польське радіо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Сікорський підкреслив, що Росія продовжує війну проти України, попри підписані міжнародні угоди та власні публічні зобов’язання, а політика Кремля ґрунтується на обмані та насильстві.

Заяви Сікорського 

Глава польської дипломатії звернув увагу на лицемірство російського керівництва у відносинах з Україною. Він нагадав, що після розпаду СРСР Київ відмовився від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки, які згодом були грубо порушені.

"Путін називає українців братами, а потім вбиває їх, попри підписані договори про кордони", — заявив Сікорський.

Польща заявляє про глобальні ризики

Міністр також наголосив, що гібридна війна Росії виходить далеко за межі кіберпростору. Йдеться про саботаж, підпали, диверсії та інциденти з безпілотниками. Сікорський згадав і про прояви державного тероризму, зокрема вибухи на залізничній інфраструктурі в Польщі.

Окремо він застеріг Індію від посилення співпраці з Москвою на тлі її зближення з Пекіном. За словами міністра, Росія дедалі більше залежить від Китаю, водночас сприяє глобальній нестабільності, передаючи ракетні технології Північній Кореї.

Нагадаємо, заяви Сікорського пролунали на тлі активізації контактів між Росією та Індією у сфері оборони й економіки.

Автор: 

Індія (895) Польща (9240) росія (69687) Сікорський Радослав (376) війна в Україні (8159)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Монді впевнений, що на півторамільярдну Індію без спільного кордону русня не полізе.
показати весь коментар
18.01.2026 21:12 Відповісти
Ну на всяку міцну і тугу сраку завжди знайдеться крепкий болт. І ту ж півторамільярдну Індію можна викосити наприклад бактеріологічною зброєю. Те ж саме зробити з Китаєм. Чим бактеріологічна зброя гірша від ядерної зброї?
показати весь коментар
18.01.2026 22:28 Відповісти
Нижчі касти індусів самі по собі - бактеріологічна зброя + тотальний імунітет.
показати весь коментар
18.01.2026 22:31 Відповісти
Як казав один мудрий воєначальник, перетвори перевагу ворога на його мінус і ти виграєш війну
показати весь коментар
18.01.2026 22:33 Відповісти
Недолік бактеріологічної зброї: вона неодмінно наносить удар у відповідь. Тому її зараз не застосовують.
показати весь коментар
18.01.2026 22:36 Відповісти
DW
Під час візиту канцлера ФРН Мерца до Індії підписано та анонсовано 27 угод і декларацій про наміри. Дочірня компанія Thyssenkrupp розраховує отримати в Індії замовлення на будівництво шести підводних човнів.

Tак, міністерства оборони ФРН та Індії уклали декларацію про наміри щодо розширення співпраці між профільними галузями. Airbus Defence вже працює на індійському ринку, а дочірня компанія Thyssenkrupp у сфері озброєнь TKMS розраховує до кінця березня отримати в Індії замовлення на будівництво шести підводних човнів з опцією ще на три. Наразі Індія значною мірою залежить від постачань озброєнь з РФ.
показати весь коментар
18.01.2026 21:16 Відповісти
ці мавпи ще самі надурять кацапів
показати весь коментар
18.01.2026 21:16 Відповісти
про це йдеться у виступі глави польського МЗС на літературному фестивалі в місті Джайпур

Краще б обговорив історичність книг Сенкевича, особливості екранізації "Соляріса" Лема або "Відьмака" Саповського.
показати весь коментар
18.01.2026 21:39 Відповісти
чисто бизнес,никакой политики..правда трампакс пугает и мешает..ну то такэ
показати весь коментар
19.01.2026 19:15 Відповісти
 
 