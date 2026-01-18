Сікорський розкритикував політику Кремля і порадив Індії не довіряти Путіну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 18 січня публічно застеріг Індію від довіри до Росії, наголосивши на системному порушенні Москвою міжнародних домовленостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі глави польського МЗС на літературному фестивалі в місті Джайпур, про який інформує Польське радіо.

Сікорський підкреслив, що Росія продовжує війну проти України, попри підписані міжнародні угоди та власні публічні зобов’язання, а політика Кремля ґрунтується на обмані та насильстві.

Заяви Сікорського

Глава польської дипломатії звернув увагу на лицемірство російського керівництва у відносинах з Україною. Він нагадав, що після розпаду СРСР Київ відмовився від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки, які згодом були грубо порушені.

"Путін називає українців братами, а потім вбиває їх, попри підписані договори про кордони", — заявив Сікорський.

Польща заявляє про глобальні ризики

Міністр також наголосив, що гібридна війна Росії виходить далеко за межі кіберпростору. Йдеться про саботаж, підпали, диверсії та інциденти з безпілотниками. Сікорський згадав і про прояви державного тероризму, зокрема вибухи на залізничній інфраструктурі в Польщі.

Окремо він застеріг Індію від посилення співпраці з Москвою на тлі її зближення з Пекіном. За словами міністра, Росія дедалі більше залежить від Китаю, водночас сприяє глобальній нестабільності, передаючи ракетні технології Північній Кореї.

Нагадаємо, заяви Сікорського пролунали на тлі активізації контактів між Росією та Індією у сфері оборони й економіки.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Польща як ніхто інший усвідомлює загрозу з боку РФ.

