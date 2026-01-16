Польща звинуватила чотирьох українців і росіянина у диверсіях з вибухівками на користь РФ

Чотирьох українців звинуватили в Польщі в участі в організованому Росією диверсійному плані з відправлення вибухових посилок до Великої Британії, США, Канади та інших країн. У разі визнання їх винними їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це заявила Національна прокуратура Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Звинувачення проти українців

Так, чотирьом українцям та одному росіянину висунули звинувачення "у діях від імені розвідувальних служб Російської Федерації".

Їх звинуватили у вчиненні або підготовці диверсій проти логістичної та авіаційної інфраструктури, йдеться в заяві прокуратури.

Кого звинуватили?

  • Зазначається, що один із них, Владислав Д., планував підготувати посилки з прихованими запальними пристроями та вибухівкою і відправити їх до Великої Британії та Польщі.
  • Інший, В'ячеслав С., планував "майбутні диверсійні дії", включно із відправкою двох тестових посилок до США та Канади.
  • Третій, Владислав Б., був звинувачений в отриманні, зберіганні та транспортуванні посилок між столицею Литви Вільнюсом і центральним містом Каунасом.

Прокурори заявили, що подали п'ять обвинувальних актів до суду. Провадження тепер розслідуватиме суд.

"Обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення", - заявив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак.

Речник Міністерства закордонних справ України повідомив Reuters, що підозрювані були ідентифіковані та затримані у співпраці з українською владою.

У Польщі закликали громадян України ігнорувати "обіцянки легких грошей" від російських спецслужб.

Топ коментарі
+13
То цапи-носії паспортів.
Або малороси-ждуни.

Бажано знищувати їх а не везти в 🇺🇦 !!
Після отримання всіх всіх даних, включно з біографією і знайомствами зни щу й те !!
16.01.2026 22:42 Відповісти
+10
Тут таких «українців» під завʼязку в кожному капищі МП.
16.01.2026 22:53 Відповісти
+7
Кацап - він і з українським паспортом - кацап
16.01.2026 23:08 Відповісти
То цапи-носії паспортів.
Або малороси-ждуни.

Бажано знищувати їх а не везти в 🇺🇦 !!
Після отримання всіх всіх даних, включно з біографією і знайомствами зни щу й те !!
16.01.2026 22:42 Відповісти
Кацапня их набирает в лугондоне.
16.01.2026 22:46 Відповісти
А шатли та інша агентура видають їм закордонні паспорта.
16.01.2026 22:49 Відповісти
Важливо, щоб за такі дії на користь ******, виконавці, висіли на вірьовці!!!
Щоб не було рецедиву у подальшому!!
16.01.2026 23:26 Відповісти
Польша готовит требование о репарациях к козломордии за вторжение 1939 года.
16.01.2026 22:49 Відповісти
ну це добре.
Варто і Україні до цього приєднатися.
Варто додавлювати хижака людожера разом.
16.01.2026 23:04 Відповісти
Власти Германии не планируют выплачивать Польше репарации за оккупацию времен Второй мировой войны. В Берлине считают этот вопрос закрытым и напоминают, что Варшава еще в ХХ веке отказалась от денег.

"Позиция правительства Германии неизменна, вопрос о репарациях решен", - цитирует министерство иностранных дел ФРГ "https://24tv.ua/polshha-prosit-nimechchinu-viplatiti-reparatsiyi_n2149065 24 канал".
17.01.2026 03:45 Відповісти
Тут таких «українців» під завʼязку в кожному капищі МП.
16.01.2026 22:53 Відповісти
Починаючи із СН у ВРУ.
17.01.2026 10:06 Відповісти
Багато в Канаді таких капищ?
17.01.2026 15:58 Відповісти
Всім чотирьом - довічне.
16.01.2026 22:55 Відповісти
Кожному - окрему, персональну гіляку !!!!
17.01.2026 10:08 Відповісти
чим більше впіймають брати поляки- тим менше тиск фінансовий на Українських служб.
І це добре.
16.01.2026 23:02 Відповісти
Кацап - він і з українським паспортом - кацап
16.01.2026 23:08 Відповісти
Довічне давайте утиркам.
17.01.2026 00:14 Відповісти
Українці петро і боширо ?
17.01.2026 00:25 Відповісти
Консерви ,таких море
17.01.2026 04:47 Відповісти
І знову жадібність і тупість. А взагалі то жадібність та тупість і нашої еліти і привели Україну до трагедії
17.01.2026 06:28 Відповісти
Без "ревізії" громадянства - не обійтись, введення інституту "негромадян", це умова виживання краіни.
17.01.2026 09:19 Відповісти
Садіть цю бидлоту з укрпаспортами років на 15, бо в Україні вони відбуваються легкими переляками. За держзраду виходять під заставу.
17.01.2026 09:22 Відповісти
Сказали довічно, значить довічно!
17.01.2026 09:41 Відповісти
 
 