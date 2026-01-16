Польща звинуватила чотирьох українців і росіянина у диверсіях з вибухівками на користь РФ
Чотирьох українців звинуватили в Польщі в участі в організованому Росією диверсійному плані з відправлення вибухових посилок до Великої Британії, США, Канади та інших країн. У разі визнання їх винними їм загрожує довічне ув'язнення.
Про це заявила Національна прокуратура Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Звинувачення проти українців
Так, чотирьом українцям та одному росіянину висунули звинувачення "у діях від імені розвідувальних служб Російської Федерації".
Їх звинуватили у вчиненні або підготовці диверсій проти логістичної та авіаційної інфраструктури, йдеться в заяві прокуратури.
Кого звинуватили?
- Зазначається, що один із них, Владислав Д., планував підготувати посилки з прихованими запальними пристроями та вибухівкою і відправити їх до Великої Британії та Польщі.
- Інший, В'ячеслав С., планував "майбутні диверсійні дії", включно із відправкою двох тестових посилок до США та Канади.
- Третій, Владислав Б., був звинувачений в отриманні, зберіганні та транспортуванні посилок між столицею Литви Вільнюсом і центральним містом Каунасом.
Прокурори заявили, що подали п'ять обвинувальних актів до суду. Провадження тепер розслідуватиме суд.
"Обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення", - заявив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак.
Речник Міністерства закордонних справ України повідомив Reuters, що підозрювані були ідентифіковані та затримані у співпраці з українською владою.
У Польщі закликали громадян України ігнорувати "обіцянки легких грошей" від російських спецслужб.
Варто і Україні до цього приєднатися.
Варто додавлювати хижака людожера разом.
