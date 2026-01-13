УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини Російські диверсії в ЄС Вербування Росією українців для диверсій
2 598 15

Двох українців звинуватили у підготовці диверсії в Німеччині на замовлення спецслужб РФ

диверсія

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення двом українцям у спробі надіслати посилки з вибухівкою за завданням російських спецслужб.

Про це повідомило видання Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Звинувачення висунули через вісім місяців після арешту підозрюваних.

  • За даними прокуратури в Карлсруе, українці Данило Б. та Владислав Т. мали відправити дві посилки з активованими GPS-трекерами з Кельна до України у березні 2025 року. Метою було розслідувати маршрути доставки та постачальника послуг. Посилки мали вибухнути в Німеччині або дорогою до України.

За даними слідства, таке завдання підозрювані отримали від розвідувальної служби Росії через посередників в Україні.

У спробі диверсії був залучений ще один українець – Євген Б.. Його заарештували у Швейцарії, а звідти екстрадували до Німеччини в грудні. Йому незабаром також винесуть звинувачення.

Що передувало

Нагадаємо, у травні 2025 року німецькі слідчі зірвали диверсію з посилками з вибухівкою у Німеччині та Швейцарії. Троє підозрюваних виявилися українцями.

Автор: 

Німеччина (7980) українці (2701) диверсія (429)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Вони такі ж українці як і німці. Паспорти лише...
показати весь коментар
13.01.2026 16:45 Відповісти
+7
лугандон? крисчани?
показати весь коментар
13.01.2026 16:47 Відповісти
+7
Ось після таких новин у Німеччині все частіше будуть звучати голоси про те що українців потрібно відправляти додому. І тут немає нічого дивного це закономірна реакція на те що відбувається. А малороси з українськими паспортами завжди гадили та будуть продовжувати це робити в тих місцях де їдять, тому що це головний принцип їхнього життя.
показати весь коментар
13.01.2026 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Незалежно від новин, бо потрібні тільки українки для вирішення проблем щ демографією.
показати весь коментар
13.01.2026 16:55 Відповісти
Сподіваюсь, дітей в тебе нема.
показати весь коментар
13.01.2026 19:10 Відповісти
то хай не дають український паспорт
всім підряд
може, ще й продають
ніхто не перевіряє.
показати весь коментар
13.01.2026 17:09 Відповісти
Дайте їм по максимуму!
Дві худоби з паспортом.🤬
показати весь коментар
13.01.2026 16:54 Відповісти
всіх Українців чоловік витурити з Європи.....притулок тільки літнім та жінкам з дітьми
показати весь коментар
13.01.2026 16:59 Відповісти
Кремлівські гниди розповзлися по всьому світу !!))
показати весь коментар
13.01.2026 17:02 Відповісти
Не розумію навіщо журналісти у статтях називають їх українцями, це просто жителі України, які мають паспорти України. Скільки можна називати їх "наші люди".На донбасі дійсно наших людей процентів 10 % - 15%, все інше зрадницька вата і не можна на це закривати очі, з цим треба щось робити. Найпростіше - позбавлення українських паспортів.
показати весь коментар
13.01.2026 17:34 Відповісти
... з українськими паспортами.а цього добра роздавали по всьому світу(((
показати весь коментар
13.01.2026 17:41 Відповісти
Росіянці найняли двох людей з українськими паспортaми , aлe з проросійськими настроями, oпісля здaли їx німцям.
Мета зрозуміла - дискредитувати Україну та українців.
Це- чиста провокація
Мoв, бачите - українці погані, тo не допомагайте їм.
показати весь коментар
13.01.2026 17:51 Відповісти
Це московити що отримали паспорти України без процедури натуралізації
показати весь коментар
13.01.2026 18:04 Відповісти
Провокація!
Мерц це зробив для того, щоб користуючись всим цим лайном,
можна було вигнати всіх Українців, особливо чоловіків, з Німеччини!
показати весь коментар
13.01.2026 18:40 Відповісти
Кілька місяців акаунту. Полежав - активували.
показати весь коментар
13.01.2026 19:11 Відповісти
 
 