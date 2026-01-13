Двох українців звинуватили у підготовці диверсії в Німеччині на замовлення спецслужб РФ

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення двом українцям у спробі надіслати посилки з вибухівкою за завданням російських спецслужб.

Про це повідомило видання Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Звинувачення висунули через вісім місяців після арешту підозрюваних.

За даними прокуратури в Карлсруе, українці Данило Б. та Владислав Т. мали відправити дві посилки з активованими GPS-трекерами з Кельна до України у березні 2025 року. Метою було розслідувати маршрути доставки та постачальника послуг. Посилки мали вибухнути в Німеччині або дорогою до України.

За даними слідства, таке завдання підозрювані отримали від розвідувальної служби Росії через посередників в Україні.

У спробі диверсії був залучений ще один українець – Євген Б.. Його заарештували у Швейцарії, а звідти екстрадували до Німеччини в грудні. Йому незабаром також винесуть звинувачення.

Що передувало

Нагадаємо, у травні 2025 року німецькі слідчі зірвали диверсію з посилками з вибухівкою у Німеччині та Швейцарії. Троє підозрюваних виявилися українцями.