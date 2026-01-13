Двох українців звинуватили у підготовці диверсії в Німеччині на замовлення спецслужб РФ
Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення двом українцям у спробі надіслати посилки з вибухівкою за завданням російських спецслужб.
Про це повідомило видання Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Звинувачення висунули через вісім місяців після арешту підозрюваних.
- За даними прокуратури в Карлсруе, українці Данило Б. та Владислав Т. мали відправити дві посилки з активованими GPS-трекерами з Кельна до України у березні 2025 року. Метою було розслідувати маршрути доставки та постачальника послуг. Посилки мали вибухнути в Німеччині або дорогою до України.
За даними слідства, таке завдання підозрювані отримали від розвідувальної служби Росії через посередників в Україні.
У спробі диверсії був залучений ще один українець – Євген Б.. Його заарештували у Швейцарії, а звідти екстрадували до Німеччини в грудні. Йому незабаром також винесуть звинувачення.
Що передувало
Нагадаємо, у травні 2025 року німецькі слідчі зірвали диверсію з посилками з вибухівкою у Німеччині та Швейцарії. Троє підозрюваних виявилися українцями.
Дві худоби з паспортом.🤬
Мета зрозуміла - дискредитувати Україну та українців.
Це- чиста провокація
Мoв, бачите - українці погані, тo не допомагайте їм.
Мерц це зробив для того, щоб користуючись всим цим лайном,
можна було вигнати всіх Українців, особливо чоловіків, з Німеччини!