926 13

Двух украинцев обвинили в подготовке диверсии в Германии по заказу спецслужб РФ

диверсія

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения двум украинцам в попытке отправить посылки с взрывчаткой по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщило издание Die Welt, информирует

Что известно

Обвинения выдвинули через восемь месяцев после ареста подозреваемых.

  • По данным прокуратуры в Карлсруэ, украинцы Даниил Б. и Владислав Т. должны были отправить две посылки с активированными GPS-трекерами из Кельна в Украину в марте 2025 года. Целью было расследовать маршруты доставки и поставщика услуг. Посылки должны были взорваться в Германии или по дороге в Украину.

По данным следствия, такую задачу подозреваемые получили от разведывательной службы России через посредников в Украине.

В попытке диверсии был задействован еще один украинец – Евгений Б.. Его арестовали в Швейцарии, а оттуда экстрадировали в Германию в декабре. Ему вскоре также вынесут обвинение.

Что предшествовало

Напомним, в мае 2025 года немецкие следователи сорвали диверсию с посылками с взрывчаткой в Германии и Швейцарии. Трое подозреваемых оказались украинцами.

Автор: 

Германия (7487) украинцы (3957) диверсия (371)
Топ комментарии
+7
Вони такі ж українці як і німці. Паспорти лише...
показать весь комментарий
13.01.2026 16:45 Ответить
+7
лугандон? крисчани?
показать весь комментарий
13.01.2026 16:47 Ответить
+5
Ось після таких новин у Німеччині все частіше будуть звучати голоси про те що українців потрібно відправляти додому. І тут немає нічого дивного це закономірна реакція на те що відбувається. А малороси з українськими паспортами завжди гадили та будуть продовжувати це робити в тих місцях де їдять, тому що це головний принцип їхнього життя.
показать весь комментарий
13.01.2026 16:52 Ответить
Незалежно від новин, бо потрібні тільки українки для вирішення проблем щ демографією.
показать весь комментарий
13.01.2026 16:55 Ответить
то хай не дають український паспорт
всім підряд
може, ще й продають
ніхто не перевіряє.
показать весь комментарий
13.01.2026 17:09 Ответить
Дайте їм по максимуму!
Дві худоби з паспортом.🤬
показать весь комментарий
13.01.2026 16:54 Ответить
всіх Українців чоловік витурити з Європи.....притулок тільки літнім та жінкам з дітьми
показать весь комментарий
13.01.2026 16:59 Ответить
Кремлівські гниди розповзлися по всьому світу !!))
показать весь комментарий
13.01.2026 17:02 Ответить
Не розумію навіщо журналісти у статтях називають їх українцями, це просто жителі України, які мають паспорти України. Скільки можна називати їх "наші люди".На донбасі дійсно наших людей процентів 10 % - 15%, все інше зрадницька вата і не можна на це закривати очі, з цим треба щось робити. Найпростіше - позбавлення українських паспортів.
показать весь комментарий
13.01.2026 17:34 Ответить
... з українськими паспортами.а цього добра роздавали по всьому світу(((
показать весь комментарий
13.01.2026 17:41 Ответить
Росіянці найняли двох людей з українськими паспортaми , aлe з проросійськими настроями, oпісля здaли їx німцям.
Мета зрозуміла - дискредитувати Україну та українців.
Це- чиста провокація
Мoв, бачите - українці погані, тo не допомагайте їм.
показать весь комментарий
13.01.2026 17:51 Ответить
Це московити що отримали паспорти України без процедури натуралізації
показать весь комментарий
13.01.2026 18:04 Ответить
Провокація!
Мерц це зробив для того, щоб користуючись всим цим лайном,
можна було вигнати всіх Українців, особливо чоловіків, з Німеччини!
показать весь комментарий
13.01.2026 18:40 Ответить
 
 