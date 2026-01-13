Двух украинцев обвинили в подготовке диверсии в Германии по заказу спецслужб РФ

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения двум украинцам в попытке отправить посылки с взрывчаткой по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщило издание Die Welt, информируетЦензор.НЕТ.

Что известно

Обвинения выдвинули через восемь месяцев после ареста подозреваемых.

По данным прокуратуры в Карлсруэ, украинцы Даниил Б. и Владислав Т. должны были отправить две посылки с активированными GPS-трекерами из Кельна в Украину в марте 2025 года. Целью было расследовать маршруты доставки и поставщика услуг. Посылки должны были взорваться в Германии или по дороге в Украину.

По данным следствия, такую задачу подозреваемые получили от разведывательной службы России через посредников в Украине.

В попытке диверсии был задействован еще один украинец – Евгений Б.. Его арестовали в Швейцарии, а оттуда экстрадировали в Германию в декабре. Ему вскоре также вынесут обвинение.

Что предшествовало

Напомним, в мае 2025 года немецкие следователи сорвали диверсию с посылками с взрывчаткой в Германии и Швейцарии. Трое подозреваемых оказались украинцами.