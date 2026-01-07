Повреждение кабеля в Финском заливе: судно Fitburg везло санкционный товар в РФ, часть экипажа задержали

Грузовое судно Fitburg, которое подозревают в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией 31 декабря в Финском заливе, везло санкционный товар в Россию. Судно задержали, часть экипажа – арестовали.

Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Задержание судна

Судно задержало Национальное бюро расследований Финляндии. Таможня страны заявила, что завершила проверки на судне.

Сталь, которую оно планировало доставить в Россию, подпадает под международные санкции, ее конфисковали. Кроме того, Агентство транспорта и связи провело техническую инспекцию Fitburg –– обнаружили десяток недостатков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взяли на абордаж: Финляндия показала захват российского судна из-за повреждения кабеля. ВИДЕО

Кого арестовали

В то же время суд Хельсинки распорядился арестовать гражданина Азербайджана, одного из 14 членов экипажа судна, передает RMF 24. Остальные члены экипажа – граждане России, Казахстана и Грузии. Трем из них, включая россиянина, запрещено покидать Финляндию на время проведения расследования.

Fitburg был отправлен в порт близ Хельсинки, где он остается в распоряжении следователей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия заявила о прогрессе в деле повреждения подводного кабеля в Финском заливе, - Reuters