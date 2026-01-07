РУС
Новости Повреждения кабелей в Балтийском море
1 042 10

Повреждение кабеля в Финском заливе: судно Fitburg везло санкционный товар в РФ, часть экипажа задержали

Судно Fitburg

Грузовое судно Fitburg, которое подозревают в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией 31 декабря в Финском заливе, везло санкционный товар в Россию. Судно задержали, часть экипажа – арестовали.

Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Задержание судна

Судно задержало Национальное бюро расследований Финляндии. Таможня страны заявила, что завершила проверки на судне.

  • Сталь, которую оно планировало доставить в Россию, подпадает под международные санкции, ее конфисковали. Кроме того, Агентство транспорта и связи провело техническую инспекцию Fitburg –– обнаружили десяток недостатков.

Кого арестовали

В то же время суд Хельсинки распорядился арестовать гражданина Азербайджана, одного из 14 членов экипажа судна, передает RMF 24. Остальные члены экипажа – граждане России, Казахстана и Грузии. Трем из них, включая россиянина, запрещено покидать Финляндию на время проведения расследования.

Fitburg был отправлен в порт близ Хельсинки, где он остается в распоряжении следователей.

+9

показать весь комментарий
07.01.2026 22:53 Ответить
+5
да майже кожне судно, яке прямую до кацапів щось везе санкційне ..
інакше що там робити у кацапів ?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:49 Ответить
+4
казали 6 танкерів перекрашениx під кацапню.
два мінус - де 4 там щє бродять без уваги?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:45 Ответить
казали 6 танкерів перекрашениx під кацапню.
два мінус - де 4 там щє бродять без уваги?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:45 Ответить
да майже кожне судно, яке прямую до кацапів щось везе санкційне ..
інакше що там робити у кацапів ?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:49 Ответить

показать весь комментарий
07.01.2026 22:53 Ответить
кацпідлотка сказала "нет"
і ну вас ***** тута захлебнутися за ту калошу, і пірнула...
показать весь комментарий
07.01.2026 23:03 Ответить
Привіт П"ятнадцятий. Відлежуюсь 4-й місяць після поранення. Хоч праве копитця зберегли. Передай привіта дружині - Волиняночці!!
показать весь комментарий
07.01.2026 23:11 Ответить
відновлюйся і тіряй оптімізму - на позитіві тільки на йому,
бо інакше не можна!
показать весь комментарий
07.01.2026 23:15 Ответить
Волинь-Київ! - спілка наша!
заплакала дружина...
показать весь комментарий
07.01.2026 23:17 Ответить
надводня кацапня скромно промовчяла...
показать весь комментарий
07.01.2026 23:05 Ответить
А хто заплатить за ремонт порваних кабелів, які СИСТЕМНО РВУТЬ московіти ************ у Балтійському РЕГІОНІ!?!?!
показать весь комментарий
07.01.2026 23:13 Ответить
От сталлю і суднами і заплатили. А взагалі гарно. Цим уродам ні дихнути,ні повернутись не дають)) Вєлічіє воно таке.
показать весь комментарий
07.01.2026 23:21 Ответить
 
 