Повреждение кабеля в Финском заливе: судно Fitburg везло санкционный товар в РФ, часть экипажа задержали
Грузовое судно Fitburg, которое подозревают в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией 31 декабря в Финском заливе, везло санкционный товар в Россию. Судно задержали, часть экипажа – арестовали.
Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Задержание судна
Судно задержало Национальное бюро расследований Финляндии. Таможня страны заявила, что завершила проверки на судне.
- Сталь, которую оно планировало доставить в Россию, подпадает под международные санкции, ее конфисковали. Кроме того, Агентство транспорта и связи провело техническую инспекцию Fitburg –– обнаружили десяток недостатков.
Кого арестовали
В то же время суд Хельсинки распорядился арестовать гражданина Азербайджана, одного из 14 членов экипажа судна, передает RMF 24. Остальные члены экипажа – граждане России, Казахстана и Грузии. Трем из них, включая россиянина, запрещено покидать Финляндию на время проведения расследования.
Fitburg был отправлен в порт близ Хельсинки, где он остается в распоряжении следователей.
