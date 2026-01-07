Пошкодження кабелю у Фінській затоці: судно Fitburg везло санкційний товар до РФ, частину екіпажу затримали

Вантажне судно Fitburg, яке підозрюють у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією 31 грудня у Фінській затоці, везло санкційний товар у Росію. Судно затримало, частину екіпажу – заарештувало.

Про це пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Затримання судна

Судно затримало Національне бюро розслідувань Фінляндії. Митниця країни заявила, що завершила перевірки на судні.

Сталь, яку воно планувало доставити в Росію, підпадає під міжнародні санкції, її конфіскували. Крім того, Агентство транспорту і зв'язку провело технічну інспекцію Fitburg –– виявили десяток недоліків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Взяли на абордаж: Фінляндія показала захоплення російського судна через пошкодження кабелю. ВIДЕО

Кого арештували

Водночас суд Гельсінкі розпорядився заарештувати громадянина Азербайджану, одного з 14 членів екіпажу судна, передає RMF 24. Решта членів екіпажу – громадяни Росії, Казахстану та Грузії. Трьом із них, включно з росіянином, заборонено залишати Фінляндію на час проведення розслідування.

Fitburg був відправлений до порту поблизу Гельсінкі, де він залишається у розпорядженні слідчих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія заявила про прогрес у справі пошкодження підводного кабелю у Фінській затоці, - Reuters