Пошкодження кабелю у Фінській затоці: судно Fitburg везло санкційний товар до РФ, частину екіпажу затримали
Вантажне судно Fitburg, яке підозрюють у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією 31 грудня у Фінській затоці, везло санкційний товар у Росію. Судно затримало, частину екіпажу – заарештувало.
Про це пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.
Затримання судна
Судно затримало Національне бюро розслідувань Фінляндії. Митниця країни заявила, що завершила перевірки на судні.
- Сталь, яку воно планувало доставити в Росію, підпадає під міжнародні санкції, її конфіскували. Крім того, Агентство транспорту і зв'язку провело технічну інспекцію Fitburg –– виявили десяток недоліків.
Кого арештували
Водночас суд Гельсінкі розпорядився заарештувати громадянина Азербайджану, одного з 14 членів екіпажу судна, передає RMF 24. Решта членів екіпажу – громадяни Росії, Казахстану та Грузії. Трьом із них, включно з росіянином, заборонено залишати Фінляндію на час проведення розслідування.
Fitburg був відправлений до порту поблизу Гельсінкі, де він залишається у розпорядженні слідчих.
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інакше що там робити у кацапів ?
два мінус - де 4 там щє бродять без уваги?
і ну вас ***** тута захлебнутися за ту калошу, і пірнула...