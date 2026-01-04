Взяли на абордаж: Фінляндія показала захоплення російського судна через пошкодження кабелю. ВIДЕО

У Фінляндії оприлюднили кадри спецоперації із захоплення вантажного судна Fitburg, яке підозрюють у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю у Фінській затоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Фінляндії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Операція відбулася у новорічну ніч. Фінські прикордонники зупинили судно Fitburg та супроводили його до безпечної гавані для подальших слідчих дій.

Також читайте: Медведєв: "Фінляндія має заплатити за свою огидну русофобію"

Деталі спецоперації на морі

У Прикордонній службі повідомили, що захоплення судна проводилося із залученням спецпризначенців. В операції брали участь два вертольоти прикордонної служби та військовий вертоліт NH-90 Збройних сил Фінляндії.

Безпеку на морі забезпечували патрульні судна Turva та Uisko, а також береговий катер. На оприлюдненому відео видно, як бійці спецпідрозділу десантуються з вертольота безпосередньо на борт Fitburg та проводять огляд судна.

"Фінська прикордонна служба продовжує підтримувати підводне розслідування поліції, надаючи спеціалізовані знання та обладнання", – зазначили у відомстві.

Підозри та перебіг розслідування

Судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, було затримане 31 грудня за підозрою у пошкодженні телекомунікаційного кабелю оператора Elisa. Кабель проходить дном Фінської затоки між Гельсінкі та Естонією.

Фінська митниця додатково повідомила, що на борту судна виявили сталеві вироби, які підпадають під дію міжнародних санкцій.

2 січня поліція Фінляндії заявила про прогрес у кримінальному розслідуванні інциденту. Водночас ремонт кабелю тоді не розпочали через складні погодні умови.