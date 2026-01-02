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Медведєв: "Фінляндія має заплатити за свою огидну русофобію"

медведев,медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Фінляндія "повинна заплатити" за свою русофобію, коментуючи новорічне звернення президента Фінляндії Александера Стубба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соціальну мережу Х.

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"Якийсь хлопець на прізвище Стубб каже, що відносини Фінляндії з Росією змінилися назавжди. Погоджуюся. Я теж на це сподіваюся. Сподіваюся, що Росія ніколи не повторить помилку більшовиків 1917 року. Фінляндія має заплатити за свою огидну русофобію", - зазначив він.

Медведєв додав, що Фінляндія вже "платить": "Стубб говорить, а громадяни оплачують рахунки".

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Що передувало?

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб у своєму новорічному зверненні зазначав, що відносини з Росією змінюються назавжди.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявляв, що попри розмови про наближення миру, Росія не подає жодних сигналів реальної готовності до його досягнення та й надалі становитиме загрозу для всієї Європи.

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1959) Фінляндія (1470)
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Топ коментарі
+34
Дімон з 0,5 ще зранку розібрався! Перед ним уже ціле відділення "Фінляндій". щас він їм ....
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02.01.2026 14:19 Відповісти
+23
Хотів показово "розчавити" ще 0.5 Фінляндії але лишилася лише баярка
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02.01.2026 14:15 Відповісти
+18
Дімон нещадно нищить Фінландію!
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02.01.2026 14:36 Відповісти

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