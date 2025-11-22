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Особливості російської робототехніки, "мирний план", путінське чтиво. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Розслідування завершено...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк

фотожаба

Ребрендінг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" як "Алібаба", - Железняк. ВIДЕО

фотожаба

Хоча... всі й так вже знають

фотожаба

Класика

фотожаба

Нарешті!

фотожаба

Швидко з’ясувалося...

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Попався

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Нарешті!

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Важкий вибір

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"Мирний план"

фотожаба

Особливості російської робототехніки

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Недарма конструктори працювали

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Актуальне

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Правильне рішення

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Улюблене чтиво

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1952) політика (5330) путін володимир (25436) фотожаба (14771)
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Як вийти сухим із води?

- постачай наркотики наркоманам
- підкуплюй всіх хто купується
- на інших шукай компромат - наприклад пісдсовуй їм 14 літніх дівок
- все пиши на камеру
- шантажуй компроматом і грошима
- ЩЕ БІЛЬШЕ підкуповуй - сотні міліардів - тут скупитись не слід
- витрачай на пропаганду більше чим Араби на пропаганду Аллаха

ВСЕ. Можеш робити що хочеш
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22.11.2025 08:55 Відповісти
Неправильна назва книги. Має бути:
"Как продать душу Дъаволу ДВА РАЗА"
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22.11.2025 12:22 Відповісти
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22.11.2025 08:55 Відповісти
Тільки цілує не в губи а десь нижче пояса
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22.11.2025 09:14 Відповісти
Папа Карло з Буратіною шедевр ...👍
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22.11.2025 09:21 Відповісти
Там півник такий є на фотожабах як Розумков.... дипломатичний чувило.... ні разу не обізвав окупантів кривим слівцем з часів правління ЗЕ і до сього дня..Зявилися ось на ТВ експертні доводи з Центру Розумкова.. аргументи і статистика.. Два працівники з центру бекали і мекали українською.. Зрозуміло що робоча мова як і рідна у них рашитська...
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22.11.2025 09:30 Відповісти
Їх заставляв красти Порошенко, ну і Разумков молодець що карлсону не дав втікти
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22.11.2025 09:32 Відповісти
розумкову більше підійде підпис:
"це я з батьком допоміг цій пошесті прийти до влади"
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22.11.2025 12:17 Відповісти
 
 