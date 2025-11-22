6 552 8
Особливості російської робототехніки, "мирний план", путінське чтиво. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Розслідування завершено...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк
Ребрендінг
Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" як "Алібаба", - Железняк. ВIДЕО
Хоча... всі й так вже знають
Класика
Нарешті!
Швидко з’ясувалося...
Попався
Нарешті!
Важкий вибір
"Мирний план"
Особливості російської робототехніки
Недарма конструктори працювали
Актуальне
Правильне рішення
Улюблене чтиво
Більше фотошопів дивіться тут
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- постачай наркотики наркоманам
- підкуплюй всіх хто купується
- на інших шукай компромат - наприклад пісдсовуй їм 14 літніх дівок
- все пиши на камеру
- шантажуй компроматом і грошима
- ЩЕ БІЛЬШЕ підкуповуй - сотні міліардів - тут скупитись не слід
- витрачай на пропаганду більше чим Араби на пропаганду Аллаха
ВСЕ. Можеш робити що хочеш
"Как продать душу Дъаволу ДВА РАЗА"
"це я з батьком допоміг цій пошесті прийти до влади"