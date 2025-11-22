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Особенности российской робототехники, "мирный план", путинская чтиво. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Расследование завершено...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк

фотожаба

Ребрендинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак фигурирует на "пленках Миндича" как "Алибаба", - Железняк. ВИДЕО

фотожаба

Хотя... все и так уже знают

фотожаба

Классика

фотожаба

Наконец-то!

фотожаба

Быстро выяснилось...

фотожаба

Попался

фотожаба

Наконец-то!

фотожаба

Трудный выбор

фотожаба

"Мирный план"

фотожаба

Особенности российской робототехники

фотожаба

Недаром конструкторы работали

фотожаба

Актуально

фотожаба

Правильное решение

фотожаба

Любимое чтиво

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4076) политика (7780) путин владимир (32548) фотожаба (15279)
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Як вийти сухим із води?

- постачай наркотики наркоманам
- підкуплюй всіх хто купується
- на інших шукай компромат - наприклад пісдсовуй їм 14 літніх дівок
- все пиши на камеру
- шантажуй компроматом і грошима
- ЩЕ БІЛЬШЕ підкуповуй - сотні міліардів - тут скупитись не слід
- витрачай на пропаганду більше чим Араби на пропаганду Аллаха

ВСЕ. Можеш робити що хочеш
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22.11.2025 08:55 Ответить
Неправильна назва книги. Має бути:
"Как продать душу Дъаволу ДВА РАЗА"
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22.11.2025 12:22 Ответить
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22.11.2025 08:55 Ответить
Тільки цілує не в губи а десь нижче пояса
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22.11.2025 09:14 Ответить
Папа Карло з Буратіною шедевр ...👍
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22.11.2025 09:21 Ответить
Там півник такий є на фотожабах як Розумков.... дипломатичний чувило.... ні разу не обізвав окупантів кривим слівцем з часів правління ЗЕ і до сього дня..Зявилися ось на ТВ експертні доводи з Центру Розумкова.. аргументи і статистика.. Два працівники з центру бекали і мекали українською.. Зрозуміло що робоча мова як і рідна у них рашитська...
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22.11.2025 09:30 Ответить
Їх заставляв красти Порошенко, ну і Разумков молодець що карлсону не дав втікти
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22.11.2025 09:32 Ответить
розумкову більше підійде підпис:
"це я з батьком допоміг цій пошесті прийти до влади"
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22.11.2025 12:17 Ответить
 
 