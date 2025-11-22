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Особенности российской робототехники, "мирный план", путинская чтиво. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Расследование завершено...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк
Ребрендинг
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Хотя... все и так уже знают
Классика
Наконец-то!
Быстро выяснилось...
Попался
Наконец-то!
Трудный выбор
"Мирный план"
Особенности российской робототехники
Недаром конструкторы работали
Актуально
Правильное решение
Любимое чтиво
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- постачай наркотики наркоманам
- підкуплюй всіх хто купується
- на інших шукай компромат - наприклад пісдсовуй їм 14 літніх дівок
- все пиши на камеру
- шантажуй компроматом і грошима
- ЩЕ БІЛЬШЕ підкуповуй - сотні міліардів - тут скупитись не слід
- витрачай на пропаганду більше чим Араби на пропаганду Аллаха
ВСЕ. Можеш робити що хочеш
"Как продать душу Дъаволу ДВА РАЗА"
"це я з батьком допоміг цій пошесті прийти до влади"