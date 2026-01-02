Медведев: "Финляндия должна заплатить за свою отвратительную русофобию"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия "должна заплатить" за свою русофобию, комментируя новогоднее обращение президента Финляндии Александра Стубба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на социальную сеть Х.
"Какой-то парень по фамилии Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна заплатить за свою отвратительную русофобию", - отметил он.
Медведев добавил, что Финляндия уже "платит" : "Стубб говорит, а граждане оплачивают счета".
Что предшествовало?
Ранее президент Финляндии Александр Стубб в своем новогоднем обращении отмечал, что отношения с Россией меняются навсегда.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что, несмотря на разговоры о приближении мира, Россия не подает никаких сигналов реальной готовности к его достижению и в дальнейшем будет представлять угрозу для всей Европы.
Ти ба, яке вразливе кацапське рило? Йому треба "оксамитова" кацапофобія..
Та якби це нещастя хтось десь зустрів увечері сам на сам, то мабуть уср@вся б.
Бо її найбільше любить вживати цей алкаш Мєдвєдєв.
І шо там ? Два ящика горілки ?
Фінн прикордонник питає, - тобі, москаль, чого треба?
- Ві далжни заплатіть за сваю русафобию. Елку давай.
Фінн:
- нема ялинок.
Медведев:
- ну тагда давай хоть сасну.
Фінн:
- ну сосні.
зупиняє його поліцай та пропонує дунути у трубку
дімон дунув - результат на алкоголь позитивний
дімон обурюється - трубка неправильна та пропонує дати дунути малій дитині
дитина дунула у трубку - результат на алкоголь позитивний,
поліцай погодився, шо трубка бракована та відпустив дімона
дімон від'їхав, зупинився, повернувся до малої дитини та каже:
от бачиш, я ж казав, шо 0,5 фінляндії зранку корисно мені й тобі!
томухуйло на роль придворного блазня призначив цього алканавта