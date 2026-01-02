Медведев: "Финляндия должна заплатить за свою отвратительную русофобию"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия "должна заплатить" за свою русофобию, комментируя новогоднее обращение президента Финляндии Александра Стубба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на социальную сеть Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Какой-то парень по фамилии Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна заплатить за свою отвратительную русофобию", - отметил он.

Медведев добавил, что Финляндия уже "платит" : "Стубб говорит, а граждане оплачивают счета".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль оценил новую стратегию нацбезопасности США как потенциально положительную

Что предшествовало?

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в своем новогоднем обращении отмечал, что отношения с Россией меняются навсегда.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что, несмотря на разговоры о приближении мира, Россия не подает никаких сигналов реальной готовности к его достижению и в дальнейшем будет представлять угрозу для всей Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Особенности российской робототехники, "мирный план", путинская чтиво. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"