РУС
3 588 39

Медведев: "Финляндия должна заплатить за свою отвратительную русофобию"

медведев,медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия "должна заплатить" за свою русофобию, комментируя новогоднее обращение президента Финляндии Александра Стубба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на социальную сеть Х.

"Какой-то парень по фамилии Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна заплатить за свою отвратительную русофобию", - отметил он.

Медведев добавил, что Финляндия уже "платит" : "Стубб говорит, а граждане оплачивают счета".

Что предшествовало?

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в своем новогоднем обращении отмечал, что отношения с Россией меняются навсегда.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что, несмотря на разговоры о приближении мира, Россия не подает никаких сигналов реальной готовности к его достижению и в дальнейшем будет представлять угрозу для всей Европы.

Медведев Дмитрий (4146) Финляндия (1072)
+7
Дімон з 0,5 ще зранку розібрався! Перед ним уже ціле відділення "Фінляндій". щас він їм ....
02.01.2026 14:19 Ответить
+5
Горівкою "Фінляндія".
Бо її найбільше любить вживати цей алкаш Мєдвєдєв.
02.01.2026 14:18 Ответить
+5
дімон вже зранку ухайдокав фінляндію 0,7?
02.01.2026 14:18 Ответить
Хотів показово "розчавити" ще 0.5 Фінляндії але лишилася лише баярка
02.01.2026 14:15 Ответить
Дімон з 0,5 ще зранку розібрався! Перед ним уже ціле відділення "Фінляндій". щас він їм ....
02.01.2026 14:19 Ответить
02.01.2026 14:16 Ответить
Дімон нещадно нищить Фінландію!
02.01.2026 14:36 Ответить
"огидна"

Ти ба, яке вразливе кацапське рило? Йому треба "оксамитова" кацапофобія..

Та якби це нещастя хтось десь зустрів увечері сам на сам, то мабуть уср@вся б.
02.01.2026 14:16 Ответить
Заплатить, але не вам.
02.01.2026 14:17 Ответить
Горівкою "Фінляндія".
Бо її найбільше любить вживати цей алкаш Мєдвєдєв.
02.01.2026 14:18 Ответить
Зеленський призначив Буданова на місце Єрмака
02.01.2026 14:18 Ответить
Це як, строк за нього відбувати
показать весь комментарий
дімон вже зранку ухайдокав фінляндію 0,7?
02.01.2026 14:18 Ответить
Якби цей, півтораметровий пуголовок, вижрала 0,7 літра, то завтра ми б пускали салюти і рвали баяни !
показать весь комментарий
а піндоси знатно обосрались
02.01.2026 14:19 Ответить
Воно мало на увазі, що фіни повинні купити йому - старому алкашу пляшку горілки для похмілля, але скоріше за все вони просто послали його дуже далеко...
02.01.2026 14:20 Ответить
Рахунок вже виставили?
І шо там ? Два ящика горілки ?
02.01.2026 14:20 Ответить
Кремль і Білий дім користуються однаковою риторикою - усіх керівників, які їм не до вподоби називають - «хлопець». А Трамп при цьому ще й пальцем тиче. Зате путіна він величає - «прєзідєнт путін!»
02.01.2026 14:20 Ответить
Ти зовсім не тямиш, а як ще підлеглий повинен величати керівника, або агент свого куратора
02.01.2026 14:31 Ответить
Медведев приперся до кордону Суомі.
Фінн прикордонник питає, - тобі, москаль, чого треба?
- Ві далжни заплатіть за сваю русафобию. Елку давай.
Фінн:
- нема ялинок.
Медведев:
- ну тагда давай хоть сасну.
Фінн:
- ну сосні.
02.01.2026 14:22 Ответить
їде зрання дімон сам за кермом, везе малу дитину у салоні
зупиняє його поліцай та пропонує дунути у трубку
дімон дунув - результат на алкоголь позитивний
дімон обурюється - трубка неправильна та пропонує дати дунути малій дитині
дитина дунула у трубку - результат на алкоголь позитивний,
поліцай погодився, шо трубка бракована та відпустив дімона
дімон від'їхав, зупинився, повернувся до малої дитини та каже:
от бачиш, я ж казав, шо 0,5 фінляндії зранку корисно мені й тобі!
02.01.2026 14:43 Ответить
02.01.2026 14:22 Ответить
заплатили
02.01.2026 14:28 Ответить
Фінляндія має заплатити за свою огидну русофобію", - зазначив він. І додав, що цю плату візьме горілкою "Фінляндія".
02.01.2026 14:23 Ответить
Два ящики вистачить?
02.01.2026 14:25 Ответить
знову ідіот відзначився?
02.01.2026 14:26 Ответить
жирік падла здох,
томухуйло на роль придворного блазня призначив цього алканавта
02.01.2026 14:44 Ответить
02.01.2026 14:26 Ответить
а чого він не радується, що рамзанка диров приперся на концерт кабздона?
02.01.2026 14:27 Ответить
А шо, вже таки приперся? Наче не було повідомлень?
показать весь комментарий
02.01.2026 14:30 Ответить
та он, дружина десь в фейсбучні стрічці сидить, каже, що там вже є.
02.01.2026 14:39 Ответить
з тими третіми пересадженими йому нирками диров гарантовано на аншлазі кабздона
02.01.2026 14:45 Ответить
Ось що бояришник всемогутній робить. Зовсім протверезіти підху.....ловику не дає. Та і білочка на мозок капає переходь на Фінляндію, ось він і перейшов
02.01.2026 14:27 Ответить
опохмел пошел))
02.01.2026 14:29 Ответить
Скоріше білочка прийшла
02.01.2026 14:33 Ответить
Дімон -суддя з пекла. Усім назначає кару . Страшний пупс.
02.01.2026 14:32 Ответить
Финляндия уже и так похоже расплатилась с этим дурачком, Белку подогнала...
02.01.2026 14:40 Ответить
Це для тих хто вірить що якщо віддати половину своєї землі рашистам то настане мир. Ось вам наявний приклад що рашисти ніколи не заспокояться.
02.01.2026 14:45 Ответить
Окупація Фінляндії в 1940 році кац...пами це що подарунок фінам був???То вони мають гарно думати і говорити про каца...а?
02.01.2026 14:49 Ответить
Чувак, бухати треба до 14-го січня включно - не переривай процес.
02.01.2026 14:54 Ответить
Интересно, террорист медведев понимает, что у него самого на спине нарисована мишень ?
02.01.2026 14:55 Ответить
 
 