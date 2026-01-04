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Новости Видео Повреждения кабелей в Балтийском море
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Взяли на абордаж: Финляндия показала захват российского судна из-за повреждения кабеля. ВИДЕО

В Финляндии обнародовали кадры спецоперации по захвату грузового судна Fitburg, которое подозревают в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Пограничной службы Финляндии.

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  • Операция состоялась в новогоднюю ночь. Финские пограничники остановили судно Fitburg и сопроводили его в безопасную гавань для дальнейших следственных действий.

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Детали спецоперации на море

В Пограничной службе сообщили, что захват судна проводился с привлечением спецназа. В операции участвовали два вертолета пограничной службы и военный вертолет NH-90 Вооруженных сил Финляндии.

Безопасность на море обеспечивали патрульные суда Turva и Uisko, а также береговой катер. На обнародованном видео видно, как бойцы спецподразделения десантируются с вертолета непосредственно на борт Fitburg и проводят осмотр судна.

"Финская пограничная служба продолжает поддерживать подводное расследование полиции, предоставляя специализированные знания и оборудование", – отметили в ведомстве.

Подозрения и ход расследования

Судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, было задержано 31 декабря по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля оператора Elisa. Кабель проходит по дну Финского залива между Хельсинки и Эстонией.

Финская таможня дополнительно сообщила, что на борту судна обнаружили стальные изделия, подпадающие под действие международных санкций.

2 января полиция Финляндии заявила о прогрессе в уголовном расследовании инцидента. В то же время ремонт кабеля тогда не начали из-за сложных погодных условий.

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повреждение (190) Финляндия (1123) кабель (47) диверсия (386) Балтийское море (49)
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Топ комментарии
+31
Набийте їм хоч морду
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04.01.2026 19:55 Ответить
+17
Почати такі захоплювання ,теж яй* я треба мати ...бо русня своїми військовими коритами почала надавати супровід своїм вантажам ...Комплименти Фінляндії ❤️ 🇫🇮...
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04.01.2026 20:05 Ответить
+10
"супровід" військовими "лікується дуже легко - таким судам просто заборонять заходити в порти для заправки та поповнення провізії!
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04.01.2026 20:11 Ответить

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