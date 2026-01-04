Взяли на абордаж: Финляндия показала захват российского судна из-за повреждения кабеля. ВИДЕО
В Финляндии обнародовали кадры спецоперации по захвату грузового судна Fitburg, которое подозревают в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Пограничной службы Финляндии.
- Операция состоялась в новогоднюю ночь. Финские пограничники остановили судно Fitburg и сопроводили его в безопасную гавань для дальнейших следственных действий.
Детали спецоперации на море
В Пограничной службе сообщили, что захват судна проводился с привлечением спецназа. В операции участвовали два вертолета пограничной службы и военный вертолет NH-90 Вооруженных сил Финляндии.
Безопасность на море обеспечивали патрульные суда Turva и Uisko, а также береговой катер. На обнародованном видео видно, как бойцы спецподразделения десантируются с вертолета непосредственно на борт Fitburg и проводят осмотр судна.
"Финская пограничная служба продолжает поддерживать подводное расследование полиции, предоставляя специализированные знания и оборудование", – отметили в ведомстве.
Подозрения и ход расследования
Судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, было задержано 31 декабря по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля оператора Elisa. Кабель проходит по дну Финского залива между Хельсинки и Эстонией.
Финская таможня дополнительно сообщила, что на борту судна обнаружили стальные изделия, подпадающие под действие международных санкций.
2 января полиция Финляндии заявила о прогрессе в уголовном расследовании инцидента. В то же время ремонт кабеля тогда не начали из-за сложных погодных условий.
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