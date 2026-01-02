На судне, которое подозревают в повреждении кабеля в Балтийском море, обнаружен подсанкционный груз

Финские правоохранительные органы задержали грузовое судно Fitburg, которое следовало из российского Санкт-Петербурга в Израиль, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией в Балтийском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении таможенной службы Финляндии и материале национального вещателя Yle.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инцидент произошел во время прохождения судна вблизи критической морской инфраструктуры. Правоохранители и пограничники обратили внимание на подозрительное поведение экипажа и маршрут судна, что стало основанием для проверки.

Читайте: Финляндия повысила возраст резервистов до 65 лет: резерв вырастет до миллиона

Подсанкционный груз и возможное нарушение санкций

Во время досмотра на борту Fitburg финские таможенники обнаружили стальные изделия, которые находятся под санкциями Европейского Союза. Импорт и транзит такой продукции через территорию ЕС строго запрещены.

Директор таможенной службы Финляндии Микко Гренберг сообщил, что начато предварительное расследование по возможному нарушению санкционного режима ЕС. В рамках следственных действий были допрошены члены экипажа судна.

"Мы проверяем все обстоятельства, связанные с грузом и маршрутом судна, а также возможные нарушения санкций Европейского Союза", – отметил Гренберг.

Читайте также: По материалам СБУ по 10 лет тюрьмы получили два агента РФ, которые занимались поджогами в Киеве

Подозрение в саботаже и действия правоохранителей

Задержанное судно ходило под флагом Сент-Винсента и Гренадин. По данным пограничной службы, вертолет, направленный в район инцидента, зафиксировал, что судно тянуло якорь по морскому дну. Это могло привести к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.

На борту Fitburg находились 14 членов экипажа – граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Двое человек были арестованы, еще двум запрещено покидать территорию Финляндии. Все члены экипажа допрошены в рамках расследования.

Финские и европейские органы не исключают версию саботажа или шпионской деятельности и продолжают проверку всех обстоятельств инцидента.

К слову, недавно глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что страна готова сбивать российские самолеты и открывать огонь в случае вторжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия повысила возраст резервистов до 65 лет: резерв вырастет до миллиона