Повреждение кабелей в Балтийском море: Финляндия задержала судно из РФ

В Эстонии зафиксировали серию повреждений подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих страну с соседними государствами и островами. За последние дни обнаружены сбои сразу на нескольких направлениях, часть причин пока выясняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии от 31 декабря.

По данным ведомства, неисправности произошли на четырех международных подводных кабелях, а также на одном кабеле, соединяющем остров Гиюмаа с материковой частью страны. Часть повреждений фиксировали в течение 28-30 декабря.

Где именно зафиксированы повреждения

Проблемы обнаружили на кабеле между Эстонией и Швецией, который принадлежит компании CITIC. Также неисправности зафиксированы на кабеле Telia между уездом Ляэнемаа и островом Гиюмаа, а на линии Arelion между Гиюмаа и Швецией - сразу в двух местах.

Кроме того, по состоянию на утро 31 декабря повреждены еще два кабеля между Эстонией и Финляндией - один Arelion и один Elisa. Ранее сообщалось только о сбое на одном из этих направлений.

Расследование и возможные причины

В министерстве отмечают, что в предыдущих случаях причиной повреждений могли быть сложные погодные условия, в частности шторм.

"В ранних случаях причиной неисправностей, вероятно, стали штормовые погодные условия. Причины повреждения двух кабелей между Эстонией и Финляндией, зафиксированных сегодня утром, в настоящее время выясняются", - сообщили в министерстве.

Компания Elisa обнаружила повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в пределах эстонской исключительной экономической зоны около 5 часов утра.

Между тем, в Финляндии правоохранители задержали грузовое судно, которое следовало из российского Санкт-Петербурга. Его подозревают в причастности к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

По данным полиции, расследование ведется по статьям о тяжком разрушении телекоммуникаций и возможной диверсии.