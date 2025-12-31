РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7960 посетителей онлайн
Новости Провокации рф над странами Балтии Провокации РФ в Европе
2 300 17

Повреждение кабелей в Балтийском море: Финляндия задержала судно из РФ

В Балтийском море повреждены кабели связи

В Эстонии зафиксировали серию повреждений подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих страну с соседними государствами и островами. За последние дни обнаружены сбои сразу на нескольких направлениях, часть причин пока выясняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии от 31 декабря.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным ведомства, неисправности произошли на четырех международных подводных кабелях, а также на одном кабеле, соединяющем остров Гиюмаа с материковой частью страны. Часть повреждений фиксировали в течение 28-30 декабря.

Читайте: РФ сейчас не намерена нападать на любую страну Балтии, - эстонская разведка

Где именно зафиксированы повреждения

Проблемы обнаружили на кабеле между Эстонией и Швецией, который принадлежит компании CITIC. Также неисправности зафиксированы на кабеле Telia между уездом Ляэнемаа и островом Гиюмаа, а на линии Arelion между Гиюмаа и Швецией - сразу в двух местах.

Кроме того, по состоянию на утро 31 декабря повреждены еще два кабеля между Эстонией и Финляндией - один Arelion и один Elisa. Ранее сообщалось только о сбое на одном из этих направлений.

Расследование и возможные причины

В министерстве отмечают, что в предыдущих случаях причиной повреждений могли быть сложные погодные условия, в частности шторм.

"В ранних случаях причиной неисправностей, вероятно, стали штормовые погодные условия. Причины повреждения двух кабелей между Эстонией и Финляндией, зафиксированных сегодня утром, в настоящее время выясняются", - сообщили в министерстве.

Компания Elisa обнаружила повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в пределах эстонской исключительной экономической зоны около 5 часов утра.

Читайте также: Трое российских пограничников "заблудились" и бродили по территории Эстонии. ВИДЕО

Между тем, в Финляндии правоохранители задержали грузовое судно, которое следовало из российского Санкт-Петербурга. Его подозревают в причастности к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

По данным полиции, расследование ведется по статьям о тяжком разрушении телекоммуникаций и возможной диверсии.

Автор: 

повреждение (176) Финляндия (1069) кабель (36) Балтийское море (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
США офіційно привітали Росію з Новим роком: "Поділяємо глибокі традиції"
показать весь комментарий
31.12.2025 19:10 Ответить
+7
звісно винна штормова погода ).. євротерпіли
показать весь комментарий
31.12.2025 19:10 Ответить
+3
DW
Раніше капітану нафтового судна Eagle S - громадянину Грузії, а також його першому та другому помічникам - громадянину Грузії та громадянину Індії, інкримінували пошкодження п'яти електричних та телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці 25 грудня 2024 року.
За версією слідства, танкер, що йшов під прапором Островів Кука, після виходу з російського порту протягнув якір по морському дну на відстані близько 90 км, порвавши енергетичний кабель Estlink 2 та чотири телекомунікаційні кабелі, прокладені між Фінляндією та Естонією.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США офіційно привітали Росію з Новим роком: "Поділяємо глибокі традиції"
показать весь комментарий
31.12.2025 19:10 Ответить
"вбивати , брехати, та плазувати перед сильними" це основні "традиції" кацапні
показать весь комментарий
31.12.2025 20:55 Ответить
звісно винна штормова погода ).. євротерпіли
показать весь комментарий
31.12.2025 19:10 Ответить
Плохо, шо пытки в Финляндии отменили.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:13 Ответить
І росмову відмінили.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:21 Ответить
в смысле?
показать весь комментарий
31.12.2025 20:16 Ответить
DW
Раніше капітану нафтового судна Eagle S - громадянину Грузії, а також його першому та другому помічникам - громадянину Грузії та громадянину Індії, інкримінували пошкодження п'яти електричних та телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці 25 грудня 2024 року.
За версією слідства, танкер, що йшов під прапором Островів Кука, після виходу з російського порту протягнув якір по морському дну на відстані близько 90 км, порвавши енергетичний кабель Estlink 2 та чотири телекомунікаційні кабелі, прокладені між Фінляндією та Естонією.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:15 Ответить
відріжте і конфіскуйте якоря, як вєщдоки, і відпустіть.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:17 Ответить
А хто за шкоду буде платити?
показать весь комментарий
31.12.2025 19:20 Ответить
як і раніше - фінські платники податкв.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:31 Ответить
Ще яйця команді відрізати і потім відпустити.
показать весь комментарий
31.12.2025 20:45 Ответить
Відпустять. Не маю сумніву. Як відпускали вже попередніх. Навіть при таких очевидних доказах. Бо спущений на грунт якор неможливо не помітити. Щоб там команда не казала. Там буде безліч показників що якір у воді. Від приладів що показують кількість метрів якорного ланцюга у воді до збільшеного навантаження на ходові двигуни. Та й всі причетні до спуску-підйому мають зненацька одержати амнезію. Так не буває. Це ж не одна людина це робить. А опісля ще й має зробити записи у декілька логбуків.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:34 Ответить
спочятку подумав, що знову наура гадить!
а тут все як завжди...
показать весь комментарий
31.12.2025 19:39 Ответить
Затримала, вибачилась і відпустила з подарунками на Новий рік
показать весь комментарий
31.12.2025 19:39 Ответить
Знову "перехватили", а треба було топити на місці. Від цієї толєрастії до руzzкіх свінєй вже верне...
показать весь комментарий
31.12.2025 19:41 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2025 19:44 Ответить
😂
показать весь комментарий
31.12.2025 20:26 Ответить
 
 