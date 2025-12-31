Повреждение кабелей в Балтийском море: Финляндия задержала судно из РФ
В Эстонии зафиксировали серию повреждений подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих страну с соседними государствами и островами. За последние дни обнаружены сбои сразу на нескольких направлениях, часть причин пока выясняется.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии от 31 декабря.
По данным ведомства, неисправности произошли на четырех международных подводных кабелях, а также на одном кабеле, соединяющем остров Гиюмаа с материковой частью страны. Часть повреждений фиксировали в течение 28-30 декабря.
Где именно зафиксированы повреждения
Проблемы обнаружили на кабеле между Эстонией и Швецией, который принадлежит компании CITIC. Также неисправности зафиксированы на кабеле Telia между уездом Ляэнемаа и островом Гиюмаа, а на линии Arelion между Гиюмаа и Швецией - сразу в двух местах.
Кроме того, по состоянию на утро 31 декабря повреждены еще два кабеля между Эстонией и Финляндией - один Arelion и один Elisa. Ранее сообщалось только о сбое на одном из этих направлений.
Расследование и возможные причины
В министерстве отмечают, что в предыдущих случаях причиной повреждений могли быть сложные погодные условия, в частности шторм.
"В ранних случаях причиной неисправностей, вероятно, стали штормовые погодные условия. Причины повреждения двух кабелей между Эстонией и Финляндией, зафиксированных сегодня утром, в настоящее время выясняются", - сообщили в министерстве.
Компания Elisa обнаружила повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в пределах эстонской исключительной экономической зоны около 5 часов утра.
Между тем, в Финляндии правоохранители задержали грузовое судно, которое следовало из российского Санкт-Петербурга. Его подозревают в причастности к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.
По данным полиции, расследование ведется по статьям о тяжком разрушении телекоммуникаций и возможной диверсии.
- К слову, недавно глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что страна готова сбивать российские самолеты и открывать огонь в случае вторжения.
Раніше капітану нафтового судна Eagle S - громадянину Грузії, а також його першому та другому помічникам - громадянину Грузії та громадянину Індії, інкримінували пошкодження п'яти електричних та телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці 25 грудня 2024 року.
За версією слідства, танкер, що йшов під прапором Островів Кука, після виходу з російського порту протягнув якір по морському дну на відстані близько 90 км, порвавши енергетичний кабель Estlink 2 та чотири телекомунікаційні кабелі, прокладені між Фінляндією та Естонією.
