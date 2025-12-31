Пошкодження кабелів у Балтійському морі: Фінляндія затримала судно з РФ

В Естонії зафіксували серію пошкоджень підводних телекомунікаційних кабелів, які з’єднують країну з сусідніми державами та островами. За останні дні виявлено збої одразу на кількох напрямках, частина причин наразі з’ясовується.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства юстиції та цифрових справ Естонії від 31 грудня.

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За даними відомства, несправності сталися на чотирьох міжнародних підводних кабелях, а також на одному кабелі, що сполучає острів Гіюмаа з материковою частиною країни. Частину пошкоджень фіксували протягом 28–30 грудня.

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Де саме зафіксовано пошкодження

Проблеми виявили на кабелі між Естонією та Швецією, який належить компанії CITIC. Також несправності зафіксовано на кабелі Telia між повітом Ляенемаа та островом Гіюмаа, а на лінії Arelion між Гіюмаа та Швецією — одразу у двох місцях.

Крім того, станом на ранок 31 грудня пошкоджено ще два кабелі між Естонією та Фінляндією — один Arelion та один Elisa. Раніше повідомлялося лише про збій на одному з цих напрямків.

Розслідування та можливі причини

У міністерстві зазначають, що у попередніх випадках причиною пошкоджень могли бути складні погодні умови, зокрема шторм.

"У ранніх випадках причиною несправностей, імовірно, стали штормові погодні умови. Причини пошкодження двох кабелів між Естонією та Фінляндією, зафіксованих сьогодні вранці, наразі з’ясовуються", — повідомили в міністерстві.

Компанія Elisa виявила пошкодження кабелю зв’язку між Естонією та Фінляндією в межах естонської виключної економічної зони близько 5-ї години ранку.

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Тим часом у Фінляндії правоохоронці затримали вантажне судно, яке прямувало з російського Санкт-Петербурга. Його підозрюють у причетності до пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю у Фінській затоці.

За даними поліції, розслідування ведеться за статтями про тяжке руйнування телекомунікацій та можливу диверсію.