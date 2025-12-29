РФ зараз не має намірів нападати на будь-яку країну Балтії, - естонська розвідка

Наразі немає ознак того, що Росія має намір напасти на будь-яку із країн Балтії або на НАТО загалом, видно, що РФ "поважає НАТО" і намагається уникати конфлікту.

Про це заявив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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"Видно, що Росія поважає НАТО"

"Те, що ми бачимо сьогодні, – Росія на цей момент не має намірів нападати на будь-яку країну Балтії або на НАТО в більш широкому сенсі", – сказав він.

За словами Розіна, "в результаті наших реакцій" Росія змінила свою поведінку після різних інцидентів, які відбувалися в регіоні загалом.

"Досі видно, що Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту", – додав він.

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РФ уникає "різних інцидентів" з НАТО

Розін зазначає, що в результаті реакцій Заходу або НАТО після різних інцидентів - починаючи з пошкоджень кабелів, які сталися деякий час тому, або різних зальотів дронів чи літаків у повітряний простір НАТО, Росія вжила певних заходів, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

"Якщо подивитися на те, що сьогодні видно і публічно, то траєкторії дронів над територією України або в повітряному просторі змінені таким чином, щоб мінімізувати ризики. Ми бачимо, що, наприклад, російські літаки сьогодні дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, і з болісною точністю дотримуються своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів", – пояснив він.

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Також, за словами Розіна, після запуску місії НАТО більше не відбувалося інцидентів з кабелями.

"Така поточна ситуація. Звичайно, це не виключає того, що в майбутньому інциденти можуть трапитися, оскільки військова активність висока, війна в Україні триває активно – теоретично це все ще можливо. Але ми не бачимо, щоб Росія зараз навмисно намагалася щось ескалувати", – заявив він.

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