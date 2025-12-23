Пісторіус про ймовірність нападу РФ на НАТО: "Я не вірю в такий сценарій"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично відреагував на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Європа здатна пережити війну так само, як це зробили попередні покоління.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Die Zeit.

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За словами німецького міністра, він не вірить у сценарій повномасштабної війни Росії проти НАТО. "Можливо, він хотів намалювати дуже яскраву картину того, що може статися. Я не вірю в такий сценарій", - припустив Пісторіус.

Пісторіус наголосив, що справжня мета Володимира Путіна полягає у підриві єдності Альянсу. Зокрема, Москва може перевіряти реакцію країн НАТО на порушення повітряного простору або інші інциденти, аби з’ясувати, чи готові союзники діяти рішуче, зокрема застосувати статтю 5 у разі загрози країнам Балтії.

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Крім того, за оцінкою міністра оборони ФРН, Кремль стратегічно працює над тим, щоб домогтися виведення американських військ з Європи. У відповідь на ці виклики Німеччина збільшує чисельність Бундесверу, зміцнює резерви та прискорює закупівлю озброєнь.

Водночас Пісторіус визнав, що процес переозброєння стикається з труднощами через обмежені виробничі потужності оборонної промисловості та неможливість швидкого поповнення складів.

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Нагадаємо, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков стверджує, що Москва хоче не тимчасове припинення вогню, а нібито "стійкого миру" у війні проти України.