Министр обороны Германии Борис Писториус скептически отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа способна пережить войну так же, как это сделали предыдущие поколения.

По словам немецкого министра, он не верит в сценарий полномасштабной войны России против НАТО. "Возможно, он хотел нарисовать очень яркую картину того, что может произойти. Я не верю в такой сценарий", - предположил Писториус.

Писториус подчеркнул, что истинная цель Владимира Путина заключается в подрыве единства Альянса. В частности, Москва может проверять реакцию стран НАТО на нарушение воздушного пространства или другие инциденты, чтобы выяснить, готовы ли союзники действовать решительно, в частности применить статью 5 в случае угрозы странам Балтии.

Кроме того, по оценке министра обороны ФРГ, Кремль стратегически работает над тем, чтобы добиться вывода американских войск из Европы. В ответ на эти вызовы Германия увеличивает численность Бундесвера, укрепляет резервы и ускоряет закупку вооружений.

В то же время Писториус признал, что процесс перевооружения сталкивается с трудностями из-за ограниченных производственных мощностей оборонной промышленности и невозможности быстрого пополнения складов.

Напомним, заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждает, что Москва хочет не временного прекращения огня, а якобы "устойчивого мира" в войне против Украины.