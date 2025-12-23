РУС
Новости Наступление россии на страні НАТО
906 44

Писториус о вероятности нападения РФ на НАТО: "Я не верю в такой сценарий"

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа способна пережить войну так же, как это сделали предыдущие поколения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Die Zeit.

По словам немецкого министра, он не верит в сценарий полномасштабной войны России против НАТО. "Возможно, он хотел нарисовать очень яркую картину того, что может произойти. Я не верю в такой сценарий", - предположил Писториус.

Писториус подчеркнул, что истинная цель Владимира Путина заключается в подрыве единства Альянса. В частности, Москва может проверять реакцию стран НАТО на нарушение воздушного пространства или другие инциденты, чтобы выяснить, готовы ли союзники действовать решительно, в частности применить статью 5 в случае угрозы странам Балтии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны, - Писториус

Кроме того, по оценке министра обороны ФРГ, Кремль стратегически работает над тем, чтобы добиться вывода американских войск из Европы. В ответ на эти вызовы Германия увеличивает численность Бундесвера, укрепляет резервы и ускоряет закупку вооружений.

В то же время Писториус признал, что процесс перевооружения сталкивается с трудностями из-за ограниченных производственных мощностей оборонной промышленности и невозможности быстрого пополнения складов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка Литвы опровергла информацию о 360 тыс. военных РФ в Беларуси: всего несколько тысяч

Напомним, заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждает, что Москва хочет не временного прекращения огня, а якобы "устойчивого мира" в войне против Украины.

Автор: 

НАТО (10585) россия (98473) Писториус Борис (282)
Топ комментарии
+10
Ще один шашличник.
23.12.2025 10:47 Ответить
+7
зеля теж не вірив, шо кацапи нападуть на Україну
23.12.2025 10:48 Ответить
+6
Ми теж не вірили, а воно он как повернулось. Тут не питання вірю не вірю, тут питання унеможливлення нападу.
23.12.2025 10:49 Ответить
Ще один шашличник.
23.12.2025 10:47 Ответить
Ми теж не вірили, а воно он как повернулось. Тут не питання вірю не вірю, тут питання унеможливлення нападу.
23.12.2025 10:49 Ответить
Це Оскар, браво!!!
👏👏👏👏👏🤣
23.12.2025 11:03 Ответить
Ні, не ще один. Він сказав правду.
23.12.2025 11:20 Ответить
Так-так, русскіє тожє люді, потому всє - на шашликі!
23.12.2025 11:21 Ответить
зеля теж не вірив, шо кацапи нападуть на Україну
23.12.2025 10:48 Ответить
Шо там Зеля... , вся Європа з Америкою не вірили! Або робили вигляд що не вірять)
23.12.2025 11:04 Ответить
тобто директор ЦРУ Бьорнс та уся ватага зіркових генералів Пентагону дурку ганяли, коли наприкінці 21-го - напочатку 22-го попереджали за кацапську агресію?
23.12.2025 11:06 Ответить
Поки Бьорнс не сказав Зелі, що йому кацапи трибунал влаштують, той сміявся йому в очі про взяття Києва за три дні через Гостомель і думав, що з кацапами в нього все договорнено. Тільки страх за власну шкуру змусив Зелю хоч трохи до тями прийти і то вже пізно було, бо Чонгар розмінували...
23.12.2025 11:18 Ответить
діяли тільки Залужний та Шаптала, на жаль (шо стосується елементарного захисту України)
23.12.2025 11:21 Ответить
На кому зараз тримається Україна - краще не писати, але Зелін страх за свою шкуру - нам у поміч.
23.12.2025 11:26 Ответить
НАТО ядерне , рівень ***** це маленькі безядерні, позаблокові , корупційні країни
23.12.2025 10:49 Ответить
це тому терор у европі почали?
23.12.2025 10:50 Ответить
Без США, НАТО сборище пенсионеров- патрициев, с луками и стрелами.
23.12.2025 10:52 Ответить
Ви всерйоз вірите, що ядерний фактор зіграє хоч якусь роль у випадку "молнієносного" захоплення Нарви за ніч, де 80% населення за 34 роки так і не позбулися криво москворотості?

Та 99% американців ту Нарву на мапі знайти не зможуть! А ця країна (США) є двигуном НАТО.
23.12.2025 11:22 Ответить
Скоро повіриш...., пошвидше б вже....
23.12.2025 10:50 Ответить
ти чи такий наївний , чи просто дурний ?
23.12.2025 10:50 Ответить
я ей богу коли кацапи будуть ..... німок - буду аплодувати
куколдам куколдове
23.12.2025 10:51 Ответить
Якщо кацапи будуть .... німок, ти вже лежатимеш десь прикопаний.
23.12.2025 11:21 Ответить
ти по собі не суди, терпіла зелена
23.12.2025 12:07 Ответить
Зараз - ні, а коли орків поглине китай 100%!
23.12.2025 11:02 Ответить
Дуже толерантний німець
23.12.2025 11:08 Ответить
Путін купує політиків у Європі. Але це ж не війна? Бомбить Сирію і мільйони біженців ламають кордони і отримують захист у Європі. Але це ж не війна? Шпигує, маніпулює громадською думкою в Європі, організує замовні вбивства. Ні, це йому можна робити. Треба тільки стурбуватись вчасно.
23.12.2025 11:15 Ответить
Загугліть спочатку визначення слова "війна", щоб не виникали більше подібні питання.
23.12.2025 11:23 Ответить
елементи гібридної війни ********** проти Європи вже наявні кілька останніх років
відсутнє хіба прямє боєзіткнення
23.12.2025 11:47 Ответить
Якщо на Заході не придумають надійний механізм очищення від продажних тварюк, що сидять на зарплаті у кацапів і китайців, і постійно зраджують демократичні цінності, чим закінчиться ця боротьба Заходу зі Сходом - невідомо.
23.12.2025 11:22 Ответить
Дуже таки й відомо. Закінчиться занепадом "західної цивілізації".
23.12.2025 11:24 Ответить
Сумно...
23.12.2025 11:38 Ответить
Напад смердючої орди на розманіжених ******** ЄС відбудеться у наступному 2026 р.
Дедлайн для бункерного чорта: листопад 2026 року, коли у Піндосії владу у конгресі заберуть демократи.
Також зважаючи на історичну вавку в голові сцаря, який буде комплеїти "золотий вересень 39", новий "стрибок скунса 2.0" настане в кінці серпня, на початку вересня.
Ціль: Балтіїя.
Результат: за 3 тижні все буде скінчено.
Щоденні удари сотень і тисяч шахедів по Талліну і стотисячні атаки м'яса зімнуть героїчну оборону хоробрих естонців.
Підноси на допомогу не прийдуть.
Як і сциклива Польща.
Зараз розвиток подій дуже лінійно прямує до цієї катастрофи.
23.12.2025 11:24 Ответить
Ну про три дні і три тижні вже чули...
23.12.2025 11:30 Ответить
Балтія за три тижні🤡 слухай, у цих буданг зовсім тотальна творча криза, просто беруть і косплеять рашистів з їхніми "кієв за трі дня".
23.12.2025 11:39 Ответить
Пісторіус сказав правду, але зомбовані українчики, яким навішали лапші про напад на Європу і третю світову, відмовляються сприймати реальність. Третьої світової не буде, пуйло не відкриє проти себе другий фронт своїми руками. Бусифікувати Європу на війну не вдасться. Мантри про 'штурми Варшави" давно втратили актуальність.
23.12.2025 11:26 Ответить
Сподіваєтесь, для вас буде кручє, чєм в Бучє?
23.12.2025 11:35 Ответить
Ви прийшли сюди обговорити мої сподівання, замість того щоб працювати або захищати свою країну?
23.12.2025 11:40 Ответить
Ну, ви ж прийшли сюди розповідати про "зомбованих українчиків", що не сприймають реальність.
Хоча реальність копіює початок 2022-го.
***** теж тоді казало, що не збирається воювати.
23.12.2025 11:44 Ответить
Що пуйлу скаже хазяїн - Китай - те він і буде робити. Не забувайте, що в Китаї ідеологія - псевдокомунізм і про його світове розповсюдження вони не відмовилися, мабуть. Думаєте Сі не прагне величі як всі типові диктатори?
23.12.2025 11:36 Ответить
Думаю, що всі політики прагнуть величі в той чи інший спосіб, щоб задовільнити своє владолюбство. Але сі не всесильний, він не може народити Путіну ще одну армію для війни з європою. Всі його ресурси йдуть на війну з Україною.
23.12.2025 11:42 Ответить
Наше щастя, що чим багатше населення тим важче його вмовити воювати. Тому дійсно китайці у бій рватися не будуть на відміну від північнокорейців.
23.12.2025 12:00 Ответить
Щоб не було такого сценарію, потрібно напасти першим, вдарити в тил кацапстану!
23.12.2025 11:27 Ответить
От вам і доручимо це відповідальне завдання, тим паче ви якраз і знаходитесь в польському тилу - тож і карти в руки🙂
23.12.2025 11:46 Ответить
Європа може опинитися перед загрозою масштабної війни раніше, ніж передбачалося раніше.

Про це https://t.me/nexta_live/106715 попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, заявивши, що минуле літо могло стати "останнім мирним" для континенту

Джерело: https://censor.net/ua/n3585452
23.12.2025 11:39 Ответить
Може опинитись, а може не опинитись. Рубрика "бабця надвоє гадала".
23.12.2025 11:43 Ответить
Складається враження, що європейці нарешті навчилися у пуйла так званої політичної невизначеності, тобто вкидати щоразу прямо протилежну інформацію, щоб запудрити йому мізки...
23.12.2025 12:03 Ответить
А как будет реагировать НАТО если главная страна НАТО нападет на Гренландию.......
23.12.2025 12:13 Ответить
 
 