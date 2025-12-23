Писториус о вероятности нападения РФ на НАТО: "Я не верю в такой сценарий"
Министр обороны Германии Борис Писториус скептически отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа способна пережить войну так же, как это сделали предыдущие поколения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Die Zeit.
По словам немецкого министра, он не верит в сценарий полномасштабной войны России против НАТО. "Возможно, он хотел нарисовать очень яркую картину того, что может произойти. Я не верю в такой сценарий", - предположил Писториус.
Писториус подчеркнул, что истинная цель Владимира Путина заключается в подрыве единства Альянса. В частности, Москва может проверять реакцию стран НАТО на нарушение воздушного пространства или другие инциденты, чтобы выяснить, готовы ли союзники действовать решительно, в частности применить статью 5 в случае угрозы странам Балтии.
Кроме того, по оценке министра обороны ФРГ, Кремль стратегически работает над тем, чтобы добиться вывода американских войск из Европы. В ответ на эти вызовы Германия увеличивает численность Бундесвера, укрепляет резервы и ускоряет закупку вооружений.
В то же время Писториус признал, что процесс перевооружения сталкивается с трудностями из-за ограниченных производственных мощностей оборонной промышленности и невозможности быстрого пополнения складов.
Напомним, заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждает, что Москва хочет не временного прекращения огня, а якобы "устойчивого мира" в войне против Украины.
👏👏👏👏👏🤣
кривомоскворотості?
Та 99% американців ту Нарву на мапі знайти не зможуть! А ця країна (США) є двигуном НАТО.
куколдам куколдове
відсутнє хіба прямє боєзіткнення
Дедлайн для бункерного чорта: листопад 2026 року, коли у Піндосії владу у конгресі заберуть демократи.
Також зважаючи на історичну вавку в голові сцаря, який буде комплеїти "золотий вересень 39", новий "стрибок скунса 2.0" настане в кінці серпня, на початку вересня.
Ціль: Балтіїя.
Результат: за 3 тижні все буде скінчено.
Щоденні удари сотень і тисяч шахедів по Талліну і стотисячні атаки м'яса зімнуть героїчну оборону хоробрих естонців.
Підноси на допомогу не прийдуть.
Як і сциклива Польща.
Зараз розвиток подій дуже лінійно прямує до цієї катастрофи.
Хоча реальність копіює початок 2022-го.
***** теж тоді казало, що не збирається воювати.
Про це https://t.me/nexta_live/106715 попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, заявивши, що минуле літо могло стати "останнім мирним" для континенту
Джерело: https://censor.net/ua/n3585452