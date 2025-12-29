РУС
РФ сейчас не намерена нападать на любую страну Балтии, - эстонская разведка

Эстония о намерениях РФ в отношении Балтии

В настоящее время нет признаков того, что Россия намерена напасть на любую из стран Балтии или на НАТО в целом, видно, что РФ "уважает НАТО" и пытается избегать конфликта.

Об этом заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Видно, что Россия уважает НАТО"

"То, что мы видим сегодня, – Россия на данный момент не имеет намерений нападать на любую страну Балтии или на НАТО в более широком смысле", – сказал он.

По словам Розина, "в результате наших реакций" Россия изменила свое поведение после различных инцидентов, которые происходили в регионе в целом.

"До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и пытается избегать любого открытого конфликта", – добавил он.

РФ избегает "различных инцидентов" с НАТО

Розин отмечает, что в результате реакций Запада или НАТО после различных инцидентов – начиная с повреждений кабелей, которые произошли некоторое время назад, или различных залетов дронов или самолетов в воздушное пространство НАТО, Россия приняла определенные меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

"Если посмотреть на то, что сегодня видно и публично, то траектории дронов над территорией Украины или в воздушном пространстве изменены таким образом, чтобы минимизировать риски. Мы видим, что, например, российские самолеты сегодня очень внимательно следят за тем, где они летают над Балтийским морем, и с болезненной точностью придерживаются своих маршрутов, чтобы не создавать инцидентов", – пояснил он.

Также, по словам Розина, после запуска миссии НАТО больше не происходило инцидентов с кабелями.

"Такова текущая ситуация. Конечно, это не исключает того, что в будущем инциденты могут произойти, поскольку военная активность высока, война в Украине продолжается активно – теоретически это все еще возможно. Но мы не видим, чтобы Россия сейчас намеренно пыталась что-то эскалировать", – заявил он.

