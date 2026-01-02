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На судні, яке підозрюють у пошкодженні кабелю в Балтійському морі, виявлено підсанкційний вантаж

У Балтійському морі пошкоджено кабелі зв’язку

Фінські правоохоронні органи затримали вантажне судно Fitburg, яке прямувало з російського Санкт-Петербурга до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією в Балтійському морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві митної служби Фінляндії та матеріалі національного мовника Yle.

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Інцидент стався під час проходження судна поблизу критичної морської інфраструктури. Правоохоронці та прикордонники звернули увагу на підозрілу поведінку екіпажу та маршрут судна, що стало підставою для перевірки.

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Підсанкційний вантаж і можливе порушення санкцій

Під час огляду на борту Fitburg фінські митники виявили сталеві вироби, які перебувають під санкціями Європейського Союзу. Імпорт і транзит такої продукції через територію ЄС суворо заборонені.

Директор митної служби Фінляндії Мікко Гренберг повідомив, що розпочато попереднє розслідування щодо можливого порушення санкційного режиму ЄС. У межах слідчих дій було допитано членів екіпажу судна.

"Ми перевіряємо всі обставини, пов’язані з вантажем і маршрутом судна, а також можливі порушення санкцій Європейського Союзу", – зазначив Гренберг.

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Підозра у саботажі та дії правоохоронців

Затримане судно ходило під прапором Сент-Вінсента і Гренадин. За даними прикордонної служби, гелікоптер, направлений у район інциденту, зафіксував, що судно тягнуло якір по морському дну. Це могло спричинити пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.

На борту Fitburg перебували 14 членів екіпажу – громадяни Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Двох осіб було заарештовано, ще двом заборонено залишати територію Фінляндії. Усі члени екіпажу допитані в межах розслідування.

Фінські та європейські органи не виключають версію саботажу або шпигунської діяльності та продовжують перевірку всіх обставин інциденту.

Розвідка та поліція європейських держав вже запобігли спробам підриву мостів, сходження поїздів із рейок, підпалів торгових центрів, отруєння води та втручання в роботу інфраструктурних об’єктів. Експерти зазначають, що це - лише частина інцидентів, які стають відомими громадськості.

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Автор: 

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Топ коментарі
+32
А если бы вы проверяли все корабли которые идут из Санкт-Ленинграда - вы могли бы узнать еще больше нового и неожиданного....
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02.01.2026 02:18 Відповісти
+22
Якщо топити усі підряд - не промахнешся.
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02.01.2026 06:19 Відповісти
+17
До Ізраїлю просто магнітом тягне усіляке навколокремлівське лайно.
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02.01.2026 06:34 Відповісти

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