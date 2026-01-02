Финляндия заявила о прогрессе в деле повреждения подводного кабеля в Финском заливе, - Reuters

Финская полиция сообщила о прогрессе в уголовном расследовании повреждения подводного телекоммуникационного кабеля оператора Elisa, соединяющего Хельсинки и Эстонию.

31 декабря финская полиция задержала грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль. Судно подозревают в причастности к саботажу телекоммуникационного кабеля, проложенного через Финский залив.

Следователи сообщили, что арестовали двух человек, а еще двум членам экипажа запретили покидать страну. Всего на борту находились 14 членов экипажа - выходцы из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Всех их допрашивают в рамках расследования.

"Проведенные допросы прояснили ход событий и различные роли членов экипажа", - заявил главный инспектор-детектив Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи.

Расследование продолжается.

Что предшествовало?

Компания Elisa Oyj сообщила, что в Финском заливе поврежден один из подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющий Финляндию и Эстонию. По данным телекоммуникационной компании Elisa, инцидент не повлиял на стабильность связи благодаря резервным сетям.

Между тем в Финляндии правоохранители задержали грузовое судно, которое следовало из российского Санкт-Петербурга. Его подозревают в причастности к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

По данным полиции, расследование ведется по статьям о тяжком разрушении телекоммуникаций и возможной диверсии.

