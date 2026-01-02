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Новини Російські диверсії в ЄС
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Фінляндія заявила про прогрес у справі пошкодження підводного кабелю у Фінській затоці, - Reuters

Кабель Ростелекому порвався у Балтійському морі

Фінська поліція повідомила про прогрес у кримінальному розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю оператора Elisa, який з’єднує Гельсінкі та Естонію.

Про це інформує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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31 грудня фінська поліція затримала вантажне судно Fitburg, що прямувало з Росії до Ізраїлю. Судно підозрюють у причетності до саботажу телекомунікаційного кабелю, прокладеного через Фінську затоку.

Слідчі повідомили, що заарештували двох осіб, а ще двом членам екіпажу заборонили залишати країну. Загалом на борту перебували 14 членів екіпажу - вихідці з Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Усіх їх допитують у межах розслідування.

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"Проведені допити прояснили хід подій і різні ролі членів екіпажу", - заявив головний інспектор-детектив Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі.

Розслідування триває.

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Що передувало?

Компанія Elisa Oyj повідомила, що у Фінській затоці пошкоджено один із підводних телекомунікаційних кабелів, що з’єднує Фінляндію та Естонію. За даними телекомунікаційної компанії Elisa, інцидент не вплинув на стабільність зв’язку завдяки резервним мережам.

Тим часом у Фінляндії правоохоронці затримали вантажне судно, яке прямувало з російського Санкт-Петербурга. Його підозрюють у причетності до пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю у Фінській затоці.

За даними поліції, розслідування ведеться за статтями про тяжке руйнування телекомунікацій та можливу диверсію.

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Автор: 

Фінляндія (1470) кабель (63) диверсія (437) Балтійське море (54)
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Топ коментарі
+8
Всі країни щось створюють, будують, прокладають і тільки лапті з боліт все це руйнують. Такі вони потвори.Їх виправить тільки могила.
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02.01.2026 18:21 Відповісти
+4
Капітана повісили? На реї?
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02.01.2026 17:44 Відповісти
+3
Невже кацапське корито втопили?
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02.01.2026 17:31 Відповісти

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