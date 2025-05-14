Готовили взрывы по заказу РФ: в Германии и Швейцарии задержали украинцев, - Spiegel
В Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех человек, которые, по версии следствия, выполняли задания российских спецслужб и готовили отправку взрывных посылок.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Задержания произошли в минувшие выходные и во вторник по распоряжению федеральной прокуратуры. Аресты провели в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии. Подозреваемыми являются граждане Украины - Владислав Т., Даниил Б. и Евгений Б.
Следствие считает, что они согласились выполнить диверсионные задачи, в частности совершить поджог с отягчающими обстоятельствами и организовать взрывы по указанию из Москвы.
По предварительным данным, подозреваемые уже совершили подготовительные действия - отправили "тестовые" посылки с GPS-трекерами на украинские адреса, чтобы отследить маршруты передвижения. Как сообщается, трекеры купил Евгений в Швейцарии и передал Даниилу, который отвез их в Констанцу. Там Владислав организовал отправку тестовых пакетов из Кельна в Украину.
Следствие только на начальном этапе, поэтому все обстоятельства дела еще выясняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отаких спійманих відразу треба позбавляти громадянства, анульовувати паспорт й надавати довідку про народження й місце реєстрації. Як при совєтах було та за царів москальських. І без права апеляції.
Тільки встигай хапати та справи шити.
Максимум це громадяни України, крім паспорту, нічого українського в них немає.
"До підпалу ТЦ «Marywilska» у Варшаві має відношення фігурант наших публікацій - зрадник з Херсонщини Олександр Варивода. Поляки його оголосили в розшук. Українським судом Варивода заочно засуджений на 12 років тюрми з конфіскацією. Під час окупації Херсона зрадник незаконно вилучив щонайменше кілька сотень автівок для потреб окупаційної «государственной службы безопасности» та інших незаконних органів влади. Після звільнення Херсона він втік до Росії, де отримав громадянство."