Готовили взрывы по заказу РФ: в Германии и Швейцарии задержали украинцев, - Spiegel

В Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех человек, которые, по версии следствия, выполняли задания российских спецслужб и готовили отправку взрывных посылок.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Задержания произошли в минувшие выходные и во вторник по распоряжению федеральной прокуратуры. Аресты провели в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии. Подозреваемыми являются граждане Украины - Владислав Т., Даниил Б. и Евгений Б.

Следствие считает, что они согласились выполнить диверсионные задачи, в частности совершить поджог с отягчающими обстоятельствами и организовать взрывы по указанию из Москвы.

По предварительным данным, подозреваемые уже совершили подготовительные действия - отправили "тестовые" посылки с GPS-трекерами на украинские адреса, чтобы отследить маршруты передвижения. Как сообщается, трекеры купил Евгений в Швейцарии и передал Даниилу, который отвез их в Констанцу. Там Владислав организовал отправку тестовых пакетов из Кельна в Украину.

Следствие только на начальном этапе, поэтому все обстоятельства дела еще выясняются.

Германия (7220) россия (96917) Швейцария (627) диверсия (314)
Це не українці.Просто кацапи які народились в Україні.Але мають на жаль українське громадянство.
14.05.2025 12:15 Ответить
Русня тут діє грамотно: кінцевих виконавців підбирає саме серед громадян України, щоб пов'язати теракти з Україною та українцями. Така вже психологія у людей: за високі ціни в магазині сварять не господаря і виробника, а продавчиню.
14.05.2025 12:09 Ответить
Скоріше за все, це "кормільци", у яких два паспорти в кишені та які заїхали за програмами для біженців. Європі треба перевірити чи були тєла на момент нападу раші на підконтрольній Україні території.
14.05.2025 12:13 Ответить
Але асоціюються саме з українцями. В принципі, ніхто там точно не розбиратиметься. Громадянин України - значить, українець.
14.05.2025 12:23 Ответить
Навіть не так - особи, що мають паспорти та громадянство України.

Отаких спійманих відразу треба позбавляти громадянства, анульовувати паспорт й надавати довідку про народження й місце реєстрації. Як при совєтах було та за царів москальських. І без права апеляції.
14.05.2025 12:41 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 14:27 Ответить
Так,звичайно.Голі слова.Коли рашистська ракета вбила в Польщі фермера,сказали,що це українська зенітна ракета.Бо ****о образиться і буде ескалація.Скільки маємо сепаратистів на ТОТ з українськими паспортами?Які мають таку саму можливість прикинутися біженцями?
14.05.2025 12:17 Ответить
Ті біженці поїдуть скоріше до БРСР або самої росії. Де їх піймають за якусь дрібницю, і вибір - тюрма або фронт.
14.05.2025 12:25 Ответить
Усі три мільйони до БРСР?
14.05.2025 12:42 Ответить
З радістю. Руссочєлюстноє насєлєніє прізивного возраста.
Тільки встигай хапати та справи шити.
14.05.2025 12:48 Ответить
Їдуть на Європу і немало таких
14.05.2025 18:21 Ответить
Дуже "грамотно"! Нацьковує місцеву владу на українських біженців, щоб ця сама влада швидше випхнула біженців назад в Україну, де на кордоні їх зустріне ТЦК і пошле на фронт проти тієї ж русні.
14.05.2025 12:24 Ответить
Скоріше за все, це "кормільци", у яких два паспорти в кишені та які заїхали за програмами для біженців. Європі треба перевірити чи були тєла на момент нападу раші на підконтрольній Україні території.
14.05.2025 12:13 Ответить
Треба було не йти на дамбасів, а вивести проукраїнських людей звідти, та дати їм допомогу на рівні держави, щоб стати на ноги. Але що вже зараз казати...
14.05.2025 12:41 Ответить
Це не Українці! Це хахли продажні! А хахол- найперший ворог України!
14.05.2025 12:14 Ответить
А ви думали просто так підпише з ****** угоду і настане мир і радість? ***** і КГБ веде ціленарпавлене знищення українців, а по всьому світу антиукраїнську пропаганду. Це те про що вам дебілам які вірять в мир з Сосією говориилось вже давно. *****. Не буде ніякого миру і спокою поки Сосія не буде знищена. Ціль ***** захопити Україну повністю. А те що не захопить силою то перетворить в бандитський антисоціальний анклав від якого Європа буде шокована і сама відгородиться високим парканом ще й попросить ***** ввести війська і навести порядок. А проти тих українців які виїхали буде вестися цькування і ціленаправлена пропаганда поки українців зненавидять і не будуть депортувати назад в ссср.
14.05.2025 12:29 Ответить
Навіщо ви пишете "українці"?!
Максимум це громадяни України, крім паспорту, нічого українського в них немає.
14.05.2025 12:32 Ответить
Спалити їх нахер живцем, і це буде щепленням від подальших терактів
14.05.2025 12:35 Ответить
Мабуть ти дебіл, або гірше москаль. Голова у тебе для їжі, а ти ще розмовляти пробуєш. Із- за таких як ти, нас точно будуть в Європі ненавидіти.
14.05.2025 14:26 Ответить
Центр журналістських розслідувань.

"До підпалу ТЦ «Marywilska» у Варшаві має відношення фігурант наших публікацій - зрадник з Херсонщини Олександр Варивода. Поляки його оголосили в розшук. Українським судом Варивода заочно засуджений на 12 років тюрми з конфіскацією. Під час окупації Херсона зрадник незаконно вилучив щонайменше кілька сотень автівок для потреб окупаційної «государственной службы безопасности» та інших незаконних органів влади. Після звільнення Херсона він втік до Росії, де отримав громадянство."
14.05.2025 13:13 Ответить
З цього треба було починати публікацію. І це треба було пояснити полякам. Проста жінка знайшла, а спецслужби ні
14.05.2025 14:30 Ответить
 
 