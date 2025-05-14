Готовили взрывы по заказу РФ: в Германии и Швейцарии задержали украинцев, - Spiegel

В Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех человек, которые, по версии следствия, выполняли задания российских спецслужб и готовили отправку взрывных посылок.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Задержания произошли в минувшие выходные и во вторник по распоряжению федеральной прокуратуры. Аресты провели в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии. Подозреваемыми являются граждане Украины - Владислав Т., Даниил Б. и Евгений Б.

Следствие считает, что они согласились выполнить диверсионные задачи, в частности совершить поджог с отягчающими обстоятельствами и организовать взрывы по указанию из Москвы.

По предварительным данным, подозреваемые уже совершили подготовительные действия - отправили "тестовые" посылки с GPS-трекерами на украинские адреса, чтобы отследить маршруты передвижения. Как сообщается, трекеры купил Евгений в Швейцарии и передал Даниилу, который отвез их в Констанцу. Там Владислав организовал отправку тестовых пакетов из Кельна в Украину.

Следствие только на начальном этапе, поэтому все обстоятельства дела еще выясняются.

