1 781 8

Сикорский: Россия завербовала через телеграм исполнителей для поджога ТЦ в Варшаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что за масштабным пожаром в одном из торговых центров Варшавы стоят российские спецслужбы.

Об этом он сказал в комментарии BBC, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сикорского, Москва вербовала исполнителей преступления через мессенджер телеграмм, а исполнители получали плату за поджог. Пожар, произошедший в мае 2024 года на Маривильской улице, уничтожил около 1400 малых бизнесов, преимущественно связанных с вьетнамской громадой. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша обвиняет двух украинцев в причастности к поджогу ТЦ в Варшаве

"Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Сикорский, отметив, что в качестве ответа Польша закрыла второе российское консульство, на этот раз в Кракове. Сейчас в стране осталось только одно консульство РФ, кроме посольства в Варшаве. Еще одну российскую миссию в Познани закрыли в 2023 году из-за актов саботажа и кибератак.

Сикорский также заявил, что Польша готова к дальнейшим шагам в случае продолжения гибридной агрессии со стороны России, однако выразил надежду, что разрыва дипломатических связей удастся избежать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения, обвинив Польшу в "русофобии".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве. Впоследствии стало известно, что Польша закрывает консульство РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве.

После, 12 мая 2025 года, прокуратура Польши предъявила обвинения двум гражданам Украины. Их подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве, который произошел год назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проводит диверсионную работу в Германии, чтобы сорвать помощь Украине, - МВД ФРГ

пожар (6020) россия (96910) Сикорский Радослав (456)
Перевірте телеграми блокувальників кордону. знайдете багато цікавого.
13.05.2025 11:41 Ответить
Сікорський! - там в тебе кордон перекривають - протестувальників не можна десь в Варшаві організувати?
13.05.2025 11:42 Ответить
Я тепер зрозумів чому Річ Посполиту три рази розділяли і чому Батько Хмельницький пішов до москаля а не на зговір з ляхами... - польський гонор неможливо переконати.
13.05.2025 13:21 Ответить
"Це абсолютно неприйнятно"
13.05.2025 11:44 Ответить
Вони і вас усіх спалять,при першій нагоді,головне не надто нагнітайте,та вчасно встигайте прати обісрані штанці
13.05.2025 12:08 Ответить
Й яка буде відповідь? Це ще нє"не напад"..... окрім бла....бла....бла щось зробите?
Навряд.
13.05.2025 12:27 Ответить
Польській владі бажано взяти приклад з китайців : говорити одне, думати інше, робити третє. Наприклад: звинувачувати у підпалі папуасів, думати на путіна, депортували усіх іноземців, які не працюють.
13.05.2025 12:35 Ответить
кацапи спалили трогівельний центр, але блокувати потрібно кордон з Україно!
13.05.2025 14:53 Ответить
 
 