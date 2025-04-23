Россия проводит диверсионную работу в Германии, чтобы сорвать помощь Украине, - МВД ФРГ
В Германии с начала войны в Украине значительно возросла опасность диверсий и других гибридных угроз, которые связаны с российской властью.
Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел ФРГ Соня Кок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наши органы безопасности располагают информацией о диверсиях и других гибридных угрозах, которые, скорее всего, связаны с российскими властями. Таким образом, мы можем однозначно констатировать, что опасность диверсий или подобных действий, в том числе со стороны российских властей, значительно возросла в Германии с начала российской захватнической войны против Украины. Степень этой опасности также зависит от дальнейшего развития российской захватнической войны и поддержки Украины Германией", - сказала Кок.
Она отметила, что правительство Германии, ее спецслужбы видят, насколько "агрессивно и бессовестно" действует Россия, и соответственно усилили превентивные меры в стране. В частности, органы безопасности уже предотвратили ряд возможных актов с использованием взрывчатки, которые очевидно были направлены против немецкой военной поддержки Украины.
"Мы всегда подчеркивали, что и в дальнейшем будем делать все от нас зависящее, чтобы помешать таким планам и защитить нашу страну от российского шпионажа, диверсий и кибератак", - сказала Кок.
Она добавила, что российские спецслужбы недавно были ослаблены из-за высылки многих агентов. С тех пор немецкие спецслужбы внимательно следят за тем, как российские службы вербуют для выполнения своих задач лиц, которые являются так называемыми агентами низкого уровня.
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Кстати что с румынским флажком, ты румын теперь, а не украинец или американец?
штазі, вже не та!
турки та курди заполонили вічний райх.