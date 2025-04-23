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Новости Российские диверсии в ЕС
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Россия проводит диверсионную работу в Германии, чтобы сорвать помощь Украине, - МВД ФРГ

МВД Германии

В Германии с начала войны в Украине значительно возросла опасность диверсий и других гибридных угроз, которые связаны с российской властью.

Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел ФРГ Соня Кок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши органы безопасности располагают информацией о диверсиях и других гибридных угрозах, которые, скорее всего, связаны с российскими властями. Таким образом, мы можем однозначно констатировать, что опасность диверсий или подобных действий, в том числе со стороны российских властей, значительно возросла в Германии с начала российской захватнической войны против Украины. Степень этой опасности также зависит от дальнейшего развития российской захватнической войны и поддержки Украины Германией", - сказала Кок.

Она отметила, что правительство Германии, ее спецслужбы видят, насколько "агрессивно и бессовестно" действует Россия, и соответственно усилили превентивные меры в стране. В частности, органы безопасности уже предотвратили ряд возможных актов с использованием взрывчатки, которые очевидно были направлены против немецкой военной поддержки Украины.

"Мы всегда подчеркивали, что и в дальнейшем будем делать все от нас зависящее, чтобы помешать таким планам и защитить нашу страну от российского шпионажа, диверсий и кибератак", - сказала Кок.

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Она добавила, что российские спецслужбы недавно были ослаблены из-за высылки многих агентов. С тех пор немецкие спецслужбы внимательно следят за тем, как российские службы вербуют для выполнения своих задач лиц, которые являются так называемыми агентами низкого уровня.

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Германия (6959) россия (95546) диверсия (298)


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Недавно була новина про об'єднаний пакет допомоги від Німеччини, Данії і Норвегії. Три країни з сумарним річним ВВП в 5.5 трильйонів доларів передали 3 (три) САУ, 1000 протитанкових гранатометів і штурмові гвинтівки.
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23.04.2025 20:52 Ответить
Эти страны помогают будь здоров Украине. Если в какой то месяц был маленький пакет это не повод для твоего обычного всепропальства.
Кстати что с румынским флажком, ты румын теперь, а не украинец или американец?
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24.04.2025 00:06 Ответить
Шукають варіант "Меркель-2.0"
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23.04.2025 20:52 Ответить
а ви далі міркуйте про тауруси , поки в лобі не замуляє
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23.04.2025 20:55 Ответить
дааа.....
штазі, вже не та!
турки та курди заполонили вічний райх.
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23.04.2025 21:15 Ответить
А де вона не проводить цю диверсійну роботу? Мабуть, такого місця не землі немає.
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23.04.2025 21:20 Ответить
після успішно проведеної диверсійної роботи в США .рашисти планово беруться за Німечину,де рашистської агентури з часів Еріка "***********" і ставлениці гебні "муркель " до куя Немає на світі .на сьогоднішній день чесних лідерів великих держав.котрих куйло б не зміг прикупити "за маленьке пиво,чи то шнапс ".або як у випадку з "трамбоном", за пляшку халявного дрінка"
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23.04.2025 21:50 Ответить
 
 