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Новини Російські диверсії в ЄС
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Росія проводить диверсійну роботу в Німеччині щоб зірвати допомогу Україні, - МВС ФРН

МВС Німеччини

У Німеччині з початку війни в Україні значно зросла небезпека диверсій та інших гібридних загроз, які  пов’язані з російською владою.

Про це заявила представниця Міністерства внутрішніх справ ФРН Соня Кок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші органи безпеки мають інформацію про диверсії та інші гібридні загрози, які, швидше за все, пов’язані з російською владою. Таким чином, ми можемо однозначно констатувати, що небезпека диверсій чи подібних дій, у тому числі з боку російської влади, значно зросла в Німеччині з початку російської загарбницької війни проти України. Ступінь цієї небезпеки також залежить від подальшого розвитку російської загарбницької війни та підтримки України Німеччиною", - сказала Кок.

Вона зазначила, що уряд Німеччини, її спецслужби бачать, наскільки "агресивно і безсовісно" діє Росія, і відповідно посилили превентивні заходи в країні. Зокрема, органи безпеки вже запобігли низці можливих актів з використанням вибухівки, які очевидно були спрямовані проти німецької військової підтримки України.

"Ми завжди наголошували, що й надалі робитимемо все від нас залежне, щоб перешкодити таким планам і захистити нашу країну від російського шпигунства, диверсій і кібератак", - сказала Кок.

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Вона додала, що російські спецслужби нещодавно були ослаблені через висилку багатьох агентів. Відтоді німецькі спецслужби уважно стежать за тим, як російські служби вербують для виконання своїх задач осіб, які є так званими агентами низького рівня.

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Німеччина (7361) росія (65223) диверсія (350)


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Недавно була новина про об'єднаний пакет допомоги від Німеччини, Данії і Норвегії. Три країни з сумарним річним ВВП в 5.5 трильйонів доларів передали 3 (три) САУ, 1000 протитанкових гранатометів і штурмові гвинтівки.
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23.04.2025 20:52 Відповісти
Эти страны помогают будь здоров Украине. Если в какой то месяц был маленький пакет это не повод для твоего обычного всепропальства.
Кстати что с румынским флажком, ты румын теперь, а не украинец или американец?
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24.04.2025 00:06 Відповісти
Шукають варіант "Меркель-2.0"
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23.04.2025 20:52 Відповісти
а ви далі міркуйте про тауруси , поки в лобі не замуляє
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23.04.2025 20:55 Відповісти
дааа.....
штазі, вже не та!
турки та курди заполонили вічний райх.
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23.04.2025 21:15 Відповісти
А де вона не проводить цю диверсійну роботу? Мабуть, такого місця не землі немає.
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23.04.2025 21:20 Відповісти
після успішно проведеної диверсійної роботи в США .рашисти планово беруться за Німечину,де рашистської агентури з часів Еріка "***********" і ставлениці гебні "муркель " до куя Немає на світі .на сьогоднішній день чесних лідерів великих держав.котрих куйло б не зміг прикупити "за маленьке пиво,чи то шнапс ".або як у випадку з "трамбоном", за пляшку халявного дрінка"
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23.04.2025 21:50 Відповісти
 
 