Росія проводить диверсійну роботу в Німеччині щоб зірвати допомогу Україні, - МВС ФРН

У Німеччині з початку війни в Україні значно зросла небезпека диверсій та інших гібридних загроз, які пов’язані з російською владою.

Про це заявила представниця Міністерства внутрішніх справ ФРН Соня Кок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші органи безпеки мають інформацію про диверсії та інші гібридні загрози, які, швидше за все, пов’язані з російською владою. Таким чином, ми можемо однозначно констатувати, що небезпека диверсій чи подібних дій, у тому числі з боку російської влади, значно зросла в Німеччині з початку російської загарбницької війни проти України. Ступінь цієї небезпеки також залежить від подальшого розвитку російської загарбницької війни та підтримки України Німеччиною", - сказала Кок.

Вона зазначила, що уряд Німеччини, її спецслужби бачать, наскільки "агресивно і безсовісно" діє Росія, і відповідно посилили превентивні заходи в країні. Зокрема, органи безпеки вже запобігли низці можливих актів з використанням вибухівки, які очевидно були спрямовані проти німецької військової підтримки України.

"Ми завжди наголошували, що й надалі робитимемо все від нас залежне, щоб перешкодити таким планам і захистити нашу країну від російського шпигунства, диверсій і кібератак", - сказала Кок.

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Вона додала, що російські спецслужби нещодавно були ослаблені через висилку багатьох агентів. Відтоді німецькі спецслужби уважно стежать за тим, як російські служби вербують для виконання своїх задач осіб, які є так званими агентами низького рівня.