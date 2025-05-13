УКР
Сікорський: Росія завербувала через телеграм виконавців для підпалу ТЦ у Варшаві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що за масштабною пожежею в одному з торгових центрів Варшави стоять російські спецслужби.

Про це він сказав у коментарі BBC, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сікорського, Москва вербувала виконавців злочину через месенджер телеграм, а виконавці отримували плату за підпал. Пожежа, що сталася у травні 2024 року на Маривільській вулиці, знищила близько 1400 малих бізнесів, переважно пов’язаних із в’єтнамською громадою. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща звинувачує двох українців у причетності до підпалу ТЦ у Варшаві

"Це абсолютно неприйнятно", - наголосив Сікорський, зазначивши, що як відповідь Польща закрила друге російське консульство, цього разу у Кракові. Зараз у країні залишилося лише одне консульство РФ, окрім посольства у Варшаві. Ще одну російську місію в Познані закрили у 2023 році через акти саботажу та кібератак.

Сікорський також заявив, що Польща готова до подальших кроків у разі продовження гібридної агресії з боку Росії, проте висловив сподівання, що розриву дипломатичних зв’язків вдасться уникнути.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув обвинувачення, звинувативши Польщу в "русофобії".

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія стоїть за підпалом торгового центру у Варшаві. Згодом стало відомо, що Польща закриває консульство РФ у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ у Варшаві.

Після, 12 травня 2025 року, прокуратура Польщі висунула звинувачення двом громадянам України. Їх підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві, який стався рік тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський: Захід має чинити тиск на агресора, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

Перевірте телеграми блокувальників кордону. знайдете багато цікавого.
13.05.2025 11:41 Відповісти
Сікорський! - там в тебе кордон перекривають - протестувальників не можна десь в Варшаві організувати?
13.05.2025 11:42 Відповісти
Я тепер зрозумів чому Річ Посполиту три рази розділяли і чому Батько Хмельницький пішов до москаля а не на зговір з ляхами... - польський гонор неможливо переконати.
13.05.2025 13:21 Відповісти
"Це абсолютно неприйнятно"
13.05.2025 11:44 Відповісти
Вони і вас усіх спалять,при першій нагоді,головне не надто нагнітайте,та вчасно встигайте прати обісрані штанці
13.05.2025 12:08 Відповісти
Й яка буде відповідь? Це ще нє"не напад"..... окрім бла....бла....бла щось зробите?
Навряд.
13.05.2025 12:27 Відповісти
Польській владі бажано взяти приклад з китайців : говорити одне, думати інше, робити третє. Наприклад: звинувачувати у підпалі папуасів, думати на путіна, депортували усіх іноземців, які не працюють.
13.05.2025 12:35 Відповісти
кацапи спалили трогівельний центр, але блокувати потрібно кордон з Україно!
