Готували вибухи на замовлення РФ: у Німеччині та Швейцарії затримали українців, - Spiegel
У Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох осіб, які, за версією слідства, виконували завдання російських спецслужб і готували відправлення вибухових посилок.
Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Затримання відбулися минулими вихідними та у вівторок за розпорядженням федеральної прокуратури. Арешти провели у Констанці, Кельні та на території Швейцарії. Підозрюваними є громадяни України - Владислав Т., Данило Б. та Євген Б.
Слідство вважає, що вони погодились виконати диверсійні завдання, зокрема вчинити підпал з обтяжуючими обставинами та організувати вибухи за вказівкою з Москви.
За попередніми даними, підозрювані вже здійснили підготовчі дії - відправили "тестові" посилки з GPS-трекерами на українські адреси, щоб відстежити маршрути пересування. Як повідомляється, трекери купив Євген у Швейцарії й передав Данилу, який відвіз їх до Констанца. Там Владислав організував відправлення тестових пакетів з Кельна до України.
Слідство лише на початковому етапі, тому всі обставини справи ще з’ясовуються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отаких спійманих відразу треба позбавляти громадянства, анульовувати паспорт й надавати довідку про народження й місце реєстрації. Як при совєтах було та за царів москальських. І без права апеляції.
Тільки встигай хапати та справи шити.
Максимум це громадяни України, крім паспорту, нічого українського в них немає.
"До підпалу ТЦ «Marywilska» у Варшаві має відношення фігурант наших публікацій - зрадник з Херсонщини Олександр Варивода. Поляки його оголосили в розшук. Українським судом Варивода заочно засуджений на 12 років тюрми з конфіскацією. Під час окупації Херсона зрадник незаконно вилучив щонайменше кілька сотень автівок для потреб окупаційної «государственной службы безопасности» та інших незаконних органів влади. Після звільнення Херсона він втік до Росії, де отримав громадянство."