Готували вибухи на замовлення РФ: у Німеччині та Швейцарії затримали українців, - Spiegel

диверсія

У Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох осіб, які, за версією слідства, виконували завдання російських спецслужб і готували відправлення вибухових посилок.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання відбулися минулими вихідними та у вівторок за розпорядженням федеральної прокуратури. Арешти провели у Констанці, Кельні та на території Швейцарії. Підозрюваними є громадяни України - Владислав Т., Данило Б. та Євген Б.

Слідство вважає, що вони погодились виконати диверсійні завдання, зокрема вчинити підпал з обтяжуючими обставинами та організувати вибухи за вказівкою з Москви.

За попередніми даними, підозрювані вже здійснили підготовчі дії - відправили "тестові" посилки з GPS-трекерами на українські адреси, щоб відстежити маршрути пересування. Як повідомляється, трекери купив Євген у Швейцарії й передав Данилу, який відвіз їх до Констанца. Там Владислав організував відправлення тестових пакетів з Кельна до України.

Слідство лише на початковому етапі, тому всі обставини справи ще з’ясовуються.

Німеччина (7661) росія (67259) Швейцарія (884) диверсія (365)
+25
Це не українці.Просто кацапи які народились в Україні.Але мають на жаль українське громадянство.
14.05.2025 12:15
+23
Русня тут діє грамотно: кінцевих виконавців підбирає саме серед громадян України, щоб пов'язати теракти з Україною та українцями. Така вже психологія у людей: за високі ціни в магазині сварять не господаря і виробника, а продавчиню.
14.05.2025 12:09
+11
Скоріше за все, це "кормільци", у яких два паспорти в кишені та які заїхали за програмами для біженців. Європі треба перевірити чи були тєла на момент нападу раші на підконтрольній Україні території.
14.05.2025 12:13
14.05.2025 12:09
14.05.2025 12:15
Але асоціюються саме з українцями. В принципі, ніхто там точно не розбиратиметься. Громадянин України - значить, українець.
14.05.2025 12:23
Навіть не так - особи, що мають паспорти та громадянство України.

Отаких спійманих відразу треба позбавляти громадянства, анульовувати паспорт й надавати довідку про народження й місце реєстрації. Як при совєтах було та за царів москальських. І без права апеляції.
14.05.2025 12:41
показати весь коментар
15.05.2025 14:27
Так,звичайно.Голі слова.Коли рашистська ракета вбила в Польщі фермера,сказали,що це українська зенітна ракета.Бо ****о образиться і буде ескалація.Скільки маємо сепаратистів на ТОТ з українськими паспортами?Які мають таку саму можливість прикинутися біженцями?
14.05.2025 12:17
Ті біженці поїдуть скоріше до БРСР або самої росії. Де їх піймають за якусь дрібницю, і вибір - тюрма або фронт.
14.05.2025 12:25
Усі три мільйони до БРСР?
14.05.2025 12:42
З радістю. Руссочєлюстноє насєлєніє прізивного возраста.
Тільки встигай хапати та справи шити.
14.05.2025 12:48
Їдуть на Європу і немало таких
14.05.2025 18:21
Дуже "грамотно"! Нацьковує місцеву владу на українських біженців, щоб ця сама влада швидше випхнула біженців назад в Україну, де на кордоні їх зустріне ТЦК і пошле на фронт проти тієї ж русні.
14.05.2025 12:24
14.05.2025 12:13
Треба було не йти на дамбасів, а вивести проукраїнських людей звідти, та дати їм допомогу на рівні держави, щоб стати на ноги. Але що вже зараз казати...
14.05.2025 12:41
Це не Українці! Це хахли продажні! А хахол- найперший ворог України!
14.05.2025 12:14
А ви думали просто так підпише з ****** угоду і настане мир і радість? ***** і КГБ веде ціленарпавлене знищення українців, а по всьому світу антиукраїнську пропаганду. Це те про що вам дебілам які вірять в мир з Сосією говориилось вже давно. *****. Не буде ніякого миру і спокою поки Сосія не буде знищена. Ціль ***** захопити Україну повністю. А те що не захопить силою то перетворить в бандитський антисоціальний анклав від якого Європа буде шокована і сама відгородиться високим парканом ще й попросить ***** ввести війська і навести порядок. А проти тих українців які виїхали буде вестися цькування і ціленаправлена пропаганда поки українців зненавидять і не будуть депортувати назад в ссср.
14.05.2025 12:29
Навіщо ви пишете "українці"?!
Максимум це громадяни України, крім паспорту, нічого українського в них немає.
14.05.2025 12:32
Спалити їх нахер живцем, і це буде щепленням від подальших терактів
14.05.2025 12:35
Мабуть ти дебіл, або гірше москаль. Голова у тебе для їжі, а ти ще розмовляти пробуєш. Із- за таких як ти, нас точно будуть в Європі ненавидіти.
14.05.2025 14:26
Центр журналістських розслідувань.

"До підпалу ТЦ «Marywilska» у Варшаві має відношення фігурант наших публікацій - зрадник з Херсонщини Олександр Варивода. Поляки його оголосили в розшук. Українським судом Варивода заочно засуджений на 12 років тюрми з конфіскацією. Під час окупації Херсона зрадник незаконно вилучив щонайменше кілька сотень автівок для потреб окупаційної «государственной службы безопасности» та інших незаконних органів влади. Після звільнення Херсона він втік до Росії, де отримав громадянство."
14.05.2025 13:13
14.05.2025 13:14
З цього треба було починати публікацію. І це треба було пояснити полякам. Проста жінка знайшла, а спецслужби ні
14.05.2025 14:30
 
 