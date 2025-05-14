Готували вибухи на замовлення РФ: у Німеччині та Швейцарії затримали українців, - Spiegel

У Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох осіб, які, за версією слідства, виконували завдання російських спецслужб і готували відправлення вибухових посилок.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання відбулися минулими вихідними та у вівторок за розпорядженням федеральної прокуратури. Арешти провели у Констанці, Кельні та на території Швейцарії. Підозрюваними є громадяни України - Владислав Т., Данило Б. та Євген Б.

Слідство вважає, що вони погодились виконати диверсійні завдання, зокрема вчинити підпал з обтяжуючими обставинами та організувати вибухи за вказівкою з Москви.

За попередніми даними, підозрювані вже здійснили підготовчі дії - відправили "тестові" посилки з GPS-трекерами на українські адреси, щоб відстежити маршрути пересування. Як повідомляється, трекери купив Євген у Швейцарії й передав Данилу, який відвіз їх до Констанца. Там Владислав організував відправлення тестових пакетів з Кельна до України.

Слідство лише на початковому етапі, тому всі обставини справи ще з’ясовуються.

