Польша обвинила четырех украинцев и россиянина в диверсиях со взрывчаткой в пользу РФ

Четырех украинцев обвинили в Польше в участии в организованном Россией диверсионном плане по отправке взрывных посылок в Великобританию, США, Канаду и другие страны. В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение.

Об этом заявила Национальная прокуратура Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Обвинения против украинцев

В частности, четырем украинцам и одному россиянину предъявили обвинение "в действиях от имени разведывательных служб Российской Федерации".

Их обвинили в совершении или подготовке диверсий против логистической и авиационной инфраструктуры, говорится в заявлении прокуратуры.

Кого обвинили?

Отмечается, что один из них, Владислав Д., планировал подготовить посылки со скрытыми зажигательными устройствами и взрывчаткой и отправить их в Великобританию и Польшу.

Другой, Вячеслав С., планировал "будущие диверсионные действия", включая отправку двух тестовых посылок в США и Канаду.

Третий, Владислав Б., был обвинен в получении, хранении и транспортировке посылок между столицей Литвы Вильнюсом и центральным городом Каунасом.

Прокуроры заявили, что подали пять обвинительных актов в суд. Производство теперь будет расследовать суд.

"Обвиняемым грозит пожизненное заключение", - заявил спикер Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак.

Представитель Министерства иностранных дел Украины сообщил Reuters, что подозреваемые были идентифицированы и задержаны в сотрудничестве с украинскими властями.

В Польше призвали граждан Украины игнорировать "обещания легких денег" от российских спецслужб.

