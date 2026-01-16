Польша обвинила четырех украинцев и россиянина в диверсиях со взрывчаткой в пользу РФ
Четырех украинцев обвинили в Польше в участии в организованном Россией диверсионном плане по отправке взрывных посылок в Великобританию, США, Канаду и другие страны. В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение.
Об этом заявила Национальная прокуратура Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Обвинения против украинцев
В частности, четырем украинцам и одному россиянину предъявили обвинение "в действиях от имени разведывательных служб Российской Федерации".
Их обвинили в совершении или подготовке диверсий против логистической и авиационной инфраструктуры, говорится в заявлении прокуратуры.
Кого обвинили?
- Отмечается, что один из них, Владислав Д., планировал подготовить посылки со скрытыми зажигательными устройствами и взрывчаткой и отправить их в Великобританию и Польшу.
- Другой, Вячеслав С., планировал "будущие диверсионные действия", включая отправку двух тестовых посылок в США и Канаду.
- Третий, Владислав Б., был обвинен в получении, хранении и транспортировке посылок между столицей Литвы Вильнюсом и центральным городом Каунасом.
Прокуроры заявили, что подали пять обвинительных актов в суд. Производство теперь будет расследовать суд.
"Обвиняемым грозит пожизненное заключение", - заявил спикер Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак.
Представитель Министерства иностранных дел Украины сообщил Reuters, что подозреваемые были идентифицированы и задержаны в сотрудничестве с украинскими властями.
В Польше призвали граждан Украины игнорировать "обещания легких денег" от российских спецслужб.
Або малороси-ждуни.
Бажано знищувати їх а не везти в 🇺🇦 !!
Після отримання всіх всіх даних, включно з біографією і знайомствами зни щу й те !!
Щоб не було рецедиву у подальшому!!
Варто і Україні до цього приєднатися.
Варто додавлювати хижака людожера разом.
І це добре.