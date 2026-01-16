РУС
Польша обвинила четырех украинцев и россиянина в диверсиях со взрывчаткой в пользу РФ

польща

Четырех украинцев обвинили в Польше в участии в организованном Россией диверсионном плане по отправке взрывных посылок в Великобританию, США, Канаду и другие страны. В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение.

Об этом заявила Национальная прокуратура Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Обвинения против украинцев

В частности, четырем украинцам и одному россиянину предъявили обвинение "в действиях от имени разведывательных служб Российской Федерации".

Их обвинили в совершении или подготовке диверсий против логистической и авиационной инфраструктуры, говорится в заявлении прокуратуры.

Кого обвинили?

  • Отмечается, что один из них, Владислав Д., планировал подготовить посылки со скрытыми зажигательными устройствами и взрывчаткой и отправить их в Великобританию и Польшу.
  • Другой, Вячеслав С., планировал "будущие диверсионные действия", включая отправку двух тестовых посылок в США и Канаду.
  • Третий, Владислав Б., был обвинен в получении, хранении и транспортировке посылок между столицей Литвы Вильнюсом и центральным городом Каунасом.

Прокуроры заявили, что подали пять обвинительных актов в суд. Производство теперь будет расследовать суд.

"Обвиняемым грозит пожизненное заключение", - заявил спикер Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак.

Представитель Министерства иностранных дел Украины сообщил Reuters, что подозреваемые были идентифицированы и задержаны в сотрудничестве с украинскими властями.

В Польше призвали граждан Украины игнорировать "обещания легких денег" от российских спецслужб.

То цапи-носії паспортів.
Або малороси-ждуни.

Бажано знищувати їх а не везти в 🇺🇦 !!
Після отримання всіх всіх даних, включно з біографією і знайомствами зни щу й те !!
показать весь комментарий
16.01.2026 22:42 Ответить
Кацапня их набирает в лугондоне.
показать весь комментарий
16.01.2026 22:46 Ответить
А шатли та інша агентура видають їм закордонні паспорта.
показать весь комментарий
16.01.2026 22:49 Ответить
Важливо, щоб за такі дії на користь ******, виконавці, висіли на вірьовці!!!
Щоб не було рецедиву у подальшому!!
показать весь комментарий
16.01.2026 23:26 Ответить
Польша готовит требование о репарациях к козломордии за вторжение 1939 года.
показать весь комментарий
16.01.2026 22:49 Ответить
ну це добре.
Варто і Україні до цього приєднатися.
Варто додавлювати хижака людожера разом.
показать весь комментарий
16.01.2026 23:04 Ответить
Тут таких «українців» під завʼязку в кожному капищі МП.
показать весь комментарий
16.01.2026 22:53 Ответить
Всім чотирьом - довічне.
показать весь комментарий
16.01.2026 22:55 Ответить
чим більше впіймають брати поляки- тим менше тиск фінансовий на Українських служб.
І це добре.
показать весь комментарий
16.01.2026 23:02 Ответить
Кацап - він і з українським паспортом - кацап
показать весь комментарий
16.01.2026 23:08 Ответить
 
 