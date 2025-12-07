РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8619 посетителей онлайн
Новости Диверсии в Польше и Литве Российские диверсии в ЕС
844 19

Польша объявляет в розыск Интерпола двух подозреваемых в диверсиях украинцев

Польша объявляет в розыск Интерпола двух украинцев
Фото: Komenda Stołeczna Policji

Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых подозревают в диверсии на польской железной дороге, шпионаже и действиях в интересах российских спецслужб.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, польские органы подали обращение в Интерпол о выдаче "красных" ордеров в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова – это позволит объявить их в международный розыск.

Читайте также: Глава МВД Польши Семоняк заявил, что диверсанты готовили крупную железнодорожную аварию: "Действовали профессионально в худшем смысле"

Что известно о диверсии на железной дороге?

Автор: 

Интерпол (538) Польша (9047) диверсия (361)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
іванов пєтров сідоров бошіров...
показать весь комментарий
07.12.2025 15:54 Ответить
+4
Кацапка валька стакан Матвієнко по чоловікові. А по народженні Тютіна. І взагалі, стосовно Євген Іванко та Олександр Кононенко, це був жарт. А взагалі то кацап це не національність. Кацапом може бути і етнічний грузин і українец і чеченець і бурят і навіть поляк чи німець. Кацап це не національність, а стан біологічного тіла.
показать весь комментарий
07.12.2025 16:15 Ответить
+3
У наших ХВамілії Євген Іванко та Олександр Кононенко
показать весь комментарий
07.12.2025 15:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
єто не наші
показать весь комментарий
07.12.2025 15:52 Ответить
У наших ХВамілії Євген Іванко та Олександр Кононенко
показать весь комментарий
07.12.2025 15:58 Ответить
то вам ваши и Валентина Матвиенко (валька стакан) спикер Совета Федерации РФ . єто не наші
показать весь комментарий
07.12.2025 16:03 Ответить
Так й у вас нік кацапедлівський.
показать весь комментарий
07.12.2025 16:13 Ответить
То ті двоє теж прізвища своїх чоловіків взяли? Це ж треба!
показать весь комментарий
07.12.2025 16:13 Ответить
Кацапка валька стакан Матвієнко по чоловікові. А по народженні Тютіна. І взагалі, стосовно Євген Іванко та Олександр Кононенко, це був жарт. А взагалі то кацап це не національність. Кацапом може бути і етнічний грузин і українец і чеченець і бурят і навіть поляк чи німець. Кацап це не національність, а стан біологічного тіла.
показать весь комментарий
07.12.2025 16:15 Ответить
В мене загиблий чоловік з спб. На питання про прізвище відповідав - що він бандерівець з спб. Причому, українську вивчив краще, ніж деякі наші. Збирався екзамен здавати..
показать весь комментарий
07.12.2025 16:18 Ответить
Кацап або москаль,це не нація,це діагноз- параноїдна шизофрнія великодержавного шовінізма !!))
показать весь комментарий
07.12.2025 16:39 Ответить
Пан має рацію. Саме так історично було в минулому - до того ж - століттями. Саме так є наразі.
показать весь комментарий
07.12.2025 17:09 Ответить
іванов пєтров сідоров бошіров...
показать весь комментарий
07.12.2025 15:54 Ответить
Українці, на відміну від громадян, не створюють проблем партнерам, а відповідно Батьківщині. Тому, щасти.
показать весь комментарий
07.12.2025 16:03 Ответить
Польщі після Волинської різанини нема чим зайнятись.

Займіться авіатрощею під смоленськом. Дізнайтесь, як Качинський та еліта ваша загинула. Довбодятли..
показать весь комментарий
07.12.2025 16:15 Ответить
Це один з тих, у кого 43 дійсних російських паспорти та який зайшов і вийшов через білоруський кордон? Точно українець!
показать весь комментарий
07.12.2025 16:16 Ответить
Пшеки прямо смакуют -уже измусолили эту новость -

до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
показать весь комментарий
07.12.2025 16:17 Ответить
Тоже евреи!Не вижу возмущения на национальную тему!😉
показать весь комментарий
07.12.2025 16:34 Ответить
Я не розумію навіщо підкреслювати національність, якщо вони діяли на замовлення української сторони, це одно, а якщо ви кажете що в інтересах ху.... лостану, то яка різниця якої вони національності. В ху....лостану хватає різного зброду. А читачі в ЄС, можуть неправильно зрозуміти.
показать весь комментарий
07.12.2025 16:46 Ответить
МЗС ви бісові імпотенти очолювані імпотентом!
Чому досі ви не прояснили світові що це чекісти з паспортами України , а не українці!!!
???
показать весь комментарий
07.12.2025 16:52 Ответить
А чи польскі слідчі встановили скільки саме і яких паспортів та громадянств мали ці підозрювані з паспортами, схожими на українські? Те, що вони заїхали у Польщу через кордон з Білоруссю за паспортами, схожими на українські, ще не доводить їх виключно українське громадянство.
Поки судом не встановлено особи підозрюваних, хай називають "невідомі" диверсанти.
Де судові позови за фактом нанесення моральної шкоди Україні шляхом розповсюдження провокаційної інформації?
показать весь комментарий
07.12.2025 16:57 Ответить
Чотирьох чи п'ятьох відпустили, не змогли нічого довести. А цих двох не розпитаєш.
показать весь комментарий
07.12.2025 16:59 Ответить
 
 