Польша объявляет в розыск Интерпола двух подозреваемых в диверсиях украинцев
Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых подозревают в диверсии на польской железной дороге, шпионаже и действиях в интересах российских спецслужб.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, польские органы подали обращение в Интерпол о выдаче "красных" ордеров в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова – это позволит объявить их в международный розыск.
Что известно о диверсии на железной дороге?
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины.
- Окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест Евгения Иванова и Александра Кононова, которых подозревают в диверсии на польской железной дороге, шпионаже и действиях в интересах российских спецслужб.
Займіться авіатрощею під смоленськом. Дізнайтесь, як Качинський та еліта ваша загинула. Довбодятли..
до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
Чому досі ви не прояснили світові що це чекісти з паспортами України , а не українці!!!
???
Поки судом не встановлено особи підозрюваних, хай називають "невідомі" диверсанти.
Де судові позови за фактом нанесення моральної шкоди Україні шляхом розповсюдження провокаційної інформації?