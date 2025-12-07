Польша объявляет в розыск Интерпола двух подозреваемых в диверсиях украинцев

Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых подозревают в диверсии на польской железной дороге, шпионаже и действиях в интересах российских спецслужб.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, польские органы подали обращение в Интерпол о выдаче "красных" ордеров в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова – это позволит объявить их в международный розыск.

Что известно о диверсии на железной дороге?