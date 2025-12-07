Польща подає у розшук Інтерполу двох підозрюваних у диверсіях українців

Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсії на польській залізниці, шпигунстві та діях на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, польські органи подали звернення до Інтерполу щодо видачі "червоних" ордерів стосовно громадян України Євгенія Іванова та Олександра Кононова – це уможливить їхній міжнародний розшук.

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Що відомо про диверсії на залізниці?