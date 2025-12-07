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Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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Польща подає у розшук Інтерполу двох підозрюваних у диверсіях українців

Польща подає у розшук Інтерполу двох українців
Фото: Komenda Stołeczna Policji

Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсії на польській залізниці, шпигунстві та діях на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, польські органи подали звернення до Інтерполу щодо видачі "червоних" ордерів стосовно громадян України Євгенія Іванова та Олександра Кононова – це уможливить їхній міжнародний розшук.

Також читайте: Глава МВС Польщі Семоняк заявив, що диверсанти готували велику залізничну аварію: "Діяли професійно у найгіршому сенсі"

Що відомо про диверсії на залізниці?

Автор: 

Інтерпол (376) Польща (9387) диверсія (435)
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Топ коментарі
+10
іванов пєтров сідоров бошіров...
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07.12.2025 15:54 Відповісти
+8
Кацапка валька стакан Матвієнко по чоловікові. А по народженні Тютіна. І взагалі, стосовно Євген Іванко та Олександр Кононенко, це був жарт. А взагалі то кацап це не національність. Кацапом може бути і етнічний грузин і українец і чеченець і бурят і навіть поляк чи німець. Кацап це не національність, а стан біологічного тіла.
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07.12.2025 16:15 Відповісти
+8
В мене загиблий чоловік з спб. На питання про прізвище відповідав - що він бандерівець з спб. Причому, українську вивчив краще, ніж деякі наші. Збирався екзамен здавати..
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07.12.2025 16:18 Відповісти

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