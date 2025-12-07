Польща подає у розшук Інтерполу двох підозрюваних у диверсіях українців
Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсії на польській залізниці, шпигунстві та діях на користь російських спецслужб.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, польські органи подали звернення до Інтерполу щодо видачі "червоних" ордерів стосовно громадян України Євгенія Іванова та Олександра Кононова – це уможливить їхній міжнародний розшук.
Що відомо про диверсії на залізниці?
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура пред’явила офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України.
- окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсії на польській залізниці, шпигунстві та діях на користь російських спецслужб.
Топ коментарі
+10 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар07.12.2025 15:54 Відповісти Посилання
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+8 Марина Нєчаєва #561431
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