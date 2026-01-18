На кордоні з Польщею призупинили оформлення вантажівок, - ДПСУ розповіла про ситуацію на КПП
За інформацією польської сторони, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.
Що відомо?
Як зазначається, у пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі.
"Порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін.
Коли пропуск відновлять?
За попередньою інформацією ДПСУ, відновлення повноцінної роботи бази даних польської митниці очікується до 22:00 (за українським часом) 18 січня 2026 року.
"Звертаємо увагу, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через ППр "Шегині" та "Рава-Руська". У ППр "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніякої казки не буде!!!!! Буде "кров, піт і відбудова з руїн" ... руїн які залишаться після царювання кварталу 🤡💩...
Тим більше всі покоління чиновників славилися корупцією , розпилом, рейдерством/рекетом, тотальним свавіллям та менталітетом беззаконня . З цього погляду, то чекати ЕС-інтеграції ще років 40 - 50 з моменту настання миру, справжнього, без орд орків на найближчі 100 км від кордону. А може й ніколи