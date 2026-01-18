На кордоні з Польщею призупинили оформлення вантажівок, - ДПСУ розповіла про ситуацію на КПП

За інформацією польської сторони, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

Що відомо?

Як зазначається, у пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі.

"Порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін.

Коли пропуск відновлять?

За попередньою інформацією ДПСУ, відновлення повноцінної роботи бази даних польської митниці очікується до 22:00 (за українським часом) 18 січня 2026 року.

"Звертаємо увагу, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через ППр "Шегині" та "Рава-Руська". У ППр "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі", - йдеться у повідомленні.

