На кордоні з Польщею призупинили оформлення вантажівок, - ДПСУ розповіла про ситуацію на КПП

За інформацією польської сторони, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща).

Що відомо?

Як зазначається, у пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі.

"Порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін.

Коли пропуск відновлять?

За попередньою інформацією ДПСУ, відновлення повноцінної роботи бази даних польської митниці очікується до 22:00 (за українським часом) 18 січня 2026 року.

"Звертаємо увагу, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через ППр "Шегині" та "Рава-Руська". У ППр "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі", - йдеться у повідомленні.

дивлячись на дії поляків щодо України,у мене з"явилися такі висновки: 1. поляки зацікавлені щоб напад Раші на Україну тривав,як можна довше; 2. поляки зацікавлені в максимальному економічному ослабленні України,звідси і блокади кордону,блокади укрекспорту в Польшу і через Польшу; 3. поляки намагаються нав"язати Україні комплекс вини за дії ОУН-УПА і дії українців на Волині в захисті від польського геноциду; 4.поляки показово ігнорують польські злочини проти українців,зокрема і десятки тисяч українців вбитих поляками на Волині; 5. полякам вигідна бідна,слабка Україна,як резервуар дешевої робсили для Польші та дешевої сировини; 6. поляки готують грунт для повернення під свою владу Галичини і Волині.
18.01.2026 10:23 Відповісти
Пункт 1. Всій Європі вигідно, щоб війна в Україні продовжувалась якнайдовше. Польща не виключення. Поки Росія зав'язла в Україні, Європа в безпеці. Тому є допомога, але помірна. І багато потужних заяв рішучих, охочих, бажаючих.
18.01.2026 10:53 Відповісти
Саме так!
18.01.2026 12:09 Відповісти
Всьому "ЄС" не вигідний такий великий конкурент. Тому приймати будуть через митарства і тону всяких умов , і ніхто не допустить великого конкурента. Тим більше мільони хіхлів, малоросів і рагулів будуть претендувати на пособія по всіх странах а інші мільйони - на робочі місця які зараз під європейцями і гоноровими поляками .
Ніякої казки не буде!!!!! Буде "кров, піт і відбудова з руїн" ... руїн які залишаться після царювання кварталу 🤡💩...
Тим більше всі покоління чиновників славилися корупцією , розпилом, рейдерством/рекетом, тотальним свавіллям та менталітетом беззаконня . З цього погляду, то чекати ЕС-інтеграції ще років 40 - 50 з моменту настання миру, справжнього, без орд орків на найближчі 100 км від кордону. А може й ніколи
18.01.2026 11:03 Відповісти
Згоден! Іще...У мене інколи з"являється думка: а чи не є показові антиукраїнські фронди Орбана і поляків....узгодженими з ЄС ? Ці 2 "потужні і зажиточні" єврокраїни,насправді найбільші отримувачі субсидій ЄС,і ЄС чомусь 4 роки не має методів щоб подіяти на злих Орбана і поляків. Правда вони отримують дедалі більші дотації але ЄС безсило розводить руками коли вони щось блокують....Мовляв,немає у нас методів проти Кості Саприкіна (як у кіно про Шарапова)...Все це дивно,просто підозріло...
18.01.2026 20:27 Відповісти
Щось фермери давно не перекривали. Чекають передчасну платню мабуть.
18.01.2026 10:49 Відповісти
Пульска Стронг!!!
18.01.2026 11:18 Відповісти
 
 