На границе с Польшей приостановили оформление грузовиков, - ГПСУ рассказала о ситуации на КПП

По информации польской стороны, в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" временно приостановлена работа базы данных, которая используется для оформления грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины (въезд в Республику Польша).

Что известно?

Как отмечается, в пункте пропуска "Корчова" база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме.

"Пустые грузовые транспортные средства оформляются в обычном режиме. Другие виды транспорта проходят погранично-таможенные процедуры без изменений.

Когда пропуск восстановят?

По предварительной информации ГПСУ, восстановление полноценной работы базы данных польской таможни ожидается до 22:00 (по украинскому времени) 18 января 2026 года.

"Обращаем внимание, что ограничения касаются грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины через ППр "Шегини" и "Рава-Русская". В ППр "Краковец" оформление грузов осуществляется в замедленном режиме", - говорится в сообщении.

