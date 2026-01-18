РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9703 посетителя онлайн
Новости Блокада на польской границе
1 400 5

На границе с Польшей приостановили оформление грузовиков, - ГПСУ рассказала о ситуации на КПП

Грузовики на границе с Польшей

По информации польской стороны, в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" временно приостановлена работа базы данных, которая используется для оформления грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины (въезд в Республику Польша).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, в пункте пропуска "Корчова" база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме.

Смотрите также: Пограничники бригады "Гарт" с помощью дронов ликвидировали четырех оккупантов, которые пытались пересечь границу в Харьковской области. ВИДЕО

"Пустые грузовые транспортные средства оформляются в обычном режиме. Другие виды транспорта проходят погранично-таможенные процедуры без изменений.

Когда пропуск восстановят?

По предварительной информации ГПСУ, восстановление полноценной работы базы данных польской таможни ожидается до 22:00 (по украинскому времени) 18 января 2026 года.

"Обращаем внимание, что ограничения касаются грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины через ППр "Шегини" и "Рава-Русская". В ППр "Краковец" оформление грузов осуществляется в замедленном режиме", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Дроны "Lasar's Group" НГУ нанесли удары по 12 единицам вражеской техники. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (7074) граница (5477) Польша (9129)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дивлячись на дії поляків щодо України,у мене з"явилися такі висновки: 1. поляки зацікавлені щоб напад Раші на Україну тривав,як можна довше; 2. поляки зацікавлені в максимальному економічному ослабленні України,звідси і блокади кордону,блокади укрекспорту в Польшу і через Польшу; 3. поляки намагаються нав"язати Україні комплекс вини за дії ОУН-УПА і дії українців на Волині в захисті від польського геноциду; 4.поляки показово ігнорують польські злочини проти українців,зокрема і десятки тисяч українців вбитих поляками на Волині; 5. полякам вигідна бідна,слабка Україна,як резервуар дешевої робсили для Польші та дешевої сировини; 6. поляки готують грунт для повернення під свою владу Галичини і Волині.
показать весь комментарий
18.01.2026 10:23 Ответить
Пункт 1. Всій Європі вигідно, щоб війна в Україні продовжувалась якнайдовше. Польща не виключення. Поки Росія зав'язла в Україні, Європа в безпеці. Тому є допомога, але помірна. І багато потужних заяв рішучих, охочих, бажаючих.
показать весь комментарий
18.01.2026 10:53 Ответить
Всьому "ЄС" не вигідний такий великий конкурент. Тому приймати будуть через митарства і тону всяких умов , і ніхто не допустить великого конкурента. Тим більше мільони хіхлів, малоросів і рагулів будуть претендувати на пособія по всіх странах а інші мільйони - на робочі місця які зараз під європейцями і гоноровими поляками .
Ніякої казки не буде!!!!! Буде "кров, піт і відбудова з руїн" ... руїн які залишаться після царювання кварталу 🤡💩...
Тим більше всі покоління чиновників славилися корупцією , розпилом, рейдерством/рекетом, тотальним свавіллям та менталітетом беззаконня . З цього погляду, то чекати ЕС-інтеграції ще років 40 - 50 з моменту настання миру, справжнього, без орд орків на найближчі 100 км від кордону. А може й ніколи
показать весь комментарий
18.01.2026 11:03 Ответить
Щось фермери давно не перекривали. Чекають передчасну платню мабуть.
показать весь комментарий
18.01.2026 10:49 Ответить
Пульска Стронг!!!
показать весь комментарий
18.01.2026 11:18 Ответить
 
 