На границе с Польшей приостановили оформление грузовиков, - ГПСУ рассказала о ситуации на КПП
По информации польской стороны, в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" временно приостановлена работа базы данных, которая используется для оформления грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины (въезд в Республику Польша).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.
Что известно?
Как отмечается, в пункте пропуска "Корчова" база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме.
"Пустые грузовые транспортные средства оформляются в обычном режиме. Другие виды транспорта проходят погранично-таможенные процедуры без изменений.
Когда пропуск восстановят?
По предварительной информации ГПСУ, восстановление полноценной работы базы данных польской таможни ожидается до 22:00 (по украинскому времени) 18 января 2026 года.
"Обращаем внимание, что ограничения касаются грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины через ППр "Шегини" и "Рава-Русская". В ППр "Краковец" оформление грузов осуществляется в замедленном режиме", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніякої казки не буде!!!!! Буде "кров, піт і відбудова з руїн" ... руїн які залишаться після царювання кварталу 🤡💩...
Тим більше всі покоління чиновників славилися корупцією , розпилом, рейдерством/рекетом, тотальним свавіллям та менталітетом беззаконня . З цього погляду, то чекати ЕС-інтеграції ще років 40 - 50 з моменту настання миру, справжнього, без орд орків на найближчі 100 км від кордону. А може й ніколи