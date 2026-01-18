Польща як мало хто інший усвідомлює загрозу з боку РФ,- Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Росія не відмовиться від подальшої експансії навіть після завершення війни проти України.

Про це він сказав, виступаючи перед дипломатичним корпусом, пише Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

Загроза російського імперіалізму

Під час виступу Навроцький, зокрема, зупинився на темі "російського імперіалізму". Він заявив, що однією з цілей Росії, окрім переслідування власних громадян, є територіальна експансія, масові вбивства та удари по цивільних об’єктах, зокрема лікарнях і школах.

"Польща, яка століттями межує з Росією, як мало хто інший усвідомлює загрозу з боку Москви",- сказав польський лідер.

Навроцький переконаний, що Росія не відмовиться від подальшої експансії навіть після завершення війни проти України.

"Лише нарощування оборонних спроможностей усіх союзників і наша єдність здатні стримати Росію",- сказав лідер Польщі.

Про політику ЄС

Окрім цього, під час виступу Навроцький розкритикував політику Європейського Союзу, назвавши об'єднання 27 країн "згасаючою зіркою". Водночас він сказав, що підтримує ідею європейської інтеграції.

Навроцький заявив, що виступає проти Європейського зеленого курсу, торговельної угоди ЄС–МЕРКОСУР, тенденцій до надмірної централізації та чинної міграційної політики. За його словами, він хоче бачити "сильну Польщу в здоровому Європейському Союзі".

"Я переконаний, що Польща має бути в авангарді табору реформування Європейського Союзу - відкритого для всіх країн, які не погоджуються з продовженням нинішньої політики, але водночас не хочуть зараховувати себе до противників самої ідеї об’єднаної Європи",- заявив президент Польщі.

