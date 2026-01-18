Польща як мало хто інший усвідомлює загрозу з боку РФ,- Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Росія не відмовиться від подальшої експансії навіть після завершення війни проти України.
Про це він сказав, виступаючи перед дипломатичним корпусом, пише Euronews, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза російського імперіалізму
Під час виступу Навроцький, зокрема, зупинився на темі "російського імперіалізму". Він заявив, що однією з цілей Росії, окрім переслідування власних громадян, є територіальна експансія, масові вбивства та удари по цивільних об’єктах, зокрема лікарнях і школах.
"Польща, яка століттями межує з Росією, як мало хто інший усвідомлює загрозу з боку Москви",- сказав польський лідер.
Навроцький переконаний, що Росія не відмовиться від подальшої експансії навіть після завершення війни проти України.
"Лише нарощування оборонних спроможностей усіх союзників і наша єдність здатні стримати Росію",- сказав лідер Польщі.
Про політику ЄС
Окрім цього, під час виступу Навроцький розкритикував політику Європейського Союзу, назвавши об'єднання 27 країн "згасаючою зіркою". Водночас він сказав, що підтримує ідею європейської інтеграції.
Навроцький заявив, що виступає проти Європейського зеленого курсу, торговельної угоди ЄС–МЕРКОСУР, тенденцій до надмірної централізації та чинної міграційної політики. За його словами, він хоче бачити "сильну Польщу в здоровому Європейському Союзі".
"Я переконаний, що Польща має бути в авангарді табору реформування Європейського Союзу - відкритого для всіх країн, які не погоджуються з продовженням нинішньої політики, але водночас не хочуть зараховувати себе до противників самої ідеї об’єднаної Європи",- заявив президент Польщі.
- розпалює про Бандеру - історію якій 100 років
- блокує кордон і наші товари
- "ви мало дякуєте"
- хоче нам продати старі МІГи в обмін на цілі цикли наших технологій.
Польща повторю ТЕ що вона робить уже 800 років - а саме ПРИНИЖУЄ українців, а потім дістане по башці від рузкіх - але у них це вічно
Після повстання під проводом військового інженера Тадеуша Косцюшка, pосійські війська під проводом генерал-аншефа Олександра Суворова жорстоко придушили повстання, а у 1795 році Росія, Австрія та Пруссія здійснили 3-й поділ Речі Посполитої, після чого вона припинила державне існування.
До речі сьогоднішній КДУ ім.Т.Г.Шевченка, царизм відкрив щоб компенсувати закритий Варшавський Університет (після повстання поляків).
Після підписання угоди про кордон між Німеччиною та СРСР, територію Польщі поділили наступним чином: До Третього Райху відійшла вся польська етнічна територія, а також Холмщина.
На частині території утворилася Генеральна губернія.
До СРСР відійшли території Західної України та Білорусі, Віленщина, більша частина Білостоцького воєводства.
Ці території були поділені між УРСР, БРСР та ЛитРСР.
До Словаччини відійшла невелика територія на півдні Польщі.
Унаслідок цих подій Друга Річ Посполита фактично перестала існувати, натомість сформувалися уряд Польщі в екзилі та Польська підпільна держава.
Ляхи одразу підпишуть капітуляцію, вони не будуть себе захищати так, як це робимо ми-українці.
Саме цікаве, що кількість озброєння у Польщі не вирішить проблему захисту від скаженого *****. Польща все одно приречена , тому що ***** ненавидить поляків так само, як і нас.